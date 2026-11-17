El Gobierno nacional confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias durante las primeras semanas de diciembre. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aclaró que todavía no está definido el temario que enviará el Poder Ejecutivo.

“Las sesiones extraordinarias van a ocurrir en las primeras semanas de diciembre, por lo menos”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. También señaló que los proyectos que se incluirán se conocerán cuando se formalice la convocatoria.

La confirmación se produjo en medio de las negociaciones del oficialismo para ordenar la agenda parlamentaria de fin de año. Entre las iniciativas que aparecen como prioridades se encuentran el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que contempla la suspensión de las PASO para las elecciones del próximo año.

Presupuesto y reforma electoral, entre las prioridades

El período de sesiones ordinarias finalizará el próximo 30 de noviembre, por lo que el Congreso necesitará una convocatoria del Poder Ejecutivo para continuar con el tratamiento de proyectos durante diciembre. La decisión deberá formalizarse mediante un decreto del presidente Javier Milei, que establecerá los asuntos habilitados para su discusión.

El Presupuesto 2027 es uno de los principales objetivos del oficialismo, ya que establece las previsiones de gastos y recursos para el próximo ejercicio. La intención del Gobierno es avanzar con su tratamiento en Diputados durante noviembre y completar el recorrido parlamentario en el Senado en diciembre.

Otro de los temas centrales es la reforma electoral, que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. El proyecto también incluye modificaciones al sistema de representación parlamentaria y al régimen de partidos políticos, además de la posibilidad de habilitar listas colectoras.

Otros proyectos que podrían ingresar en la agenda

Entre las iniciativas que también podrían formar parte del temario aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cambios vinculados con la propiedad privada y el denominado Súper RIGI. Este último proyecto cuenta con media sanción de Diputados, pero todavía enfrenta diferencias en el Senado.

También permanecen pendientes iniciativas relacionadas con discapacidad y salud mental. Por el momento, el Ejecutivo no confirmó cuáles de estos proyectos serán incluidos formalmente en la convocatoria de diciembre.