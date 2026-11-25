El Gobierno nacional considera que el fuerte aumento del riesgo país responde a una sobrerreacción de los mercados y que el indicador volverá a normalizarse. Desde la Casa Rosada sostienen que el presidente Javier Milei está convencido de que el rumbo económico es correcto y no evalúa modificar la política cambiaria.

La postura oficial se conoció mientras el indicador de J.P. Morgan superaba los 1.100 puntos y el dólar contado con liquidación se acercaba a los $1.800. Según una alta fuente del Gobierno consultada por Ámbito, la situación financiera actual no representa un cambio de rumbo para la administración nacional.

Sin cambios en la política cambiaria

Las fuentes oficiales descartaron una modificación de la estrategia cambiaria, pese a la depreciación del real brasileño, que desde el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva subió más de un 15% y se acercó a los seis reales por dólar. Frente a la pérdida de competitividad, en el Gobierno consideran que la solución no pasa por devaluar el peso, sino por reducir el denominado costo argentino.

Entre las alternativas que analiza la administración nacional aparece la posibilidad de ampliar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a la mayor cantidad de sectores posibles. Sin embargo, las autoridades remarcan que esa estrategia deberá sostener el equilibrio fiscal.

Desde la Casa Rosada también cuestionaron a las provincias por no avanzar en reducciones impositivas. En el Gobierno sostienen que la baja de impuestos es uno de los elementos necesarios para mejorar la competitividad de la economía.

La expectativa oficial sobre la actividad económica

En el Ministerio de Economía consideran que la desaceleración de la actividad será transitoria y que estuvo concentrada en hechos puntuales ocurridos durante julio. Esa lectura se apoya en indicadores recientes que, según el Gobierno, muestran señales de recuperación.

Entre los datos mencionados aparece el informe de la consultora Scentia, que registró en octubre un aumento del consumo masivo del 0,9% interanual y del 6,2% mensual. También destacaron el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que en noviembre llegó a 2,04 puntos sobre una escala de cinco, con una mejora del 4,1% respecto de octubre.

Otro factor que el Palacio de Hacienda considera clave es la recuperación del salario real. Las estimaciones privadas citadas por la publicación muestran una caída cercana al 5% en los salarios registrados entre septiembre de 2025 y mediados de 2026, seguida por una recuperación parcial de algo más de dos puntos.