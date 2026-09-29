El Gobierno nacional descartó avanzar con cambios en la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), luego de que el presidente Javier Milei cuestionara públicamente algunos indicadores oficiales que marcaron una caída de la actividad económica.

La discusión se abrió después de que Milei pusiera en duda las series desestacionalizadas utilizadas para medir la evolución mensual de la economía. El mandatario sostuvo que esos indicadores “están arrojando cualquier cosa” y planteó que, ante los cambios estructurales que atraviesa el país, resulta más apropiado observar la tendencia-ciclo.

Las declaraciones llegaron después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registrara en julio una caída desestacionalizada del 2,9% frente al mes anterior y una baja interanual del 1,4%. A su vez, el Producto Bruto Interno había mostrado una contracción desestacionalizada del 0,6% durante el segundo trimestre.

Pese a los cuestionamientos presidenciales, desde el Gobierno señalaron que no se prevén modificaciones en la metodología oficial de medición. Dentro del propio Indec explicaron que un dato mensual negativo no alcanza por sí solo para determinar que la economía ingresó en recesión y remarcaron que deben analizarse períodos más extensos y la evolución de la tendencia-ciclo.

El antecedente del cambio pendiente en el IPC

La discusión sobre las estadísticas oficiales ocurre mientras continúa pendiente la actualización de la metodología utilizada para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Indec había proyectado la publicación de un nuevo IPC nacional basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. El proyecto contempla, entre otros puntos, actualizar las ponderaciones de bienes y servicios, las muestras, los sistemas de recolección y la cobertura geográfica.

Sin embargo, esa modificación todavía no fue implementada. Actualmente, el IPC nacional continúa utilizando como referencia la metodología con base diciembre de 2016, según la información oficial publicada por el organismo.

La discusión volvió a instalarse luego de las críticas de Milei, aunque por el momento el Ejecutivo mantiene la decisión de continuar utilizando las metodologías vigentes para la elaboración de las estadísticas oficiales.