En el marco de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se desarrolla en París, el Gobierno nacional formalizó este miércoles su pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, marcando un nuevo hito en la estrategia oficial de apertura económica y reposicionamiento internacional.

El alcance de un bloque estratégico

La entrega formal de la solicitud fue realizada ante el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Cameron Brewer. El CPTPP es uno de los bloques comerciales más influyentes del planeta, integrando a doce economías de peso: Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

En conjunto, este grupo representa a casi 600 millones de personas, lo que equivale al 6,4% de la población mundial, y concentra un PBI nominal agregado de 12,2 billones de dólares, aproximadamente el 13% del producto global. Además, este bloque moviliza cerca del 15% del comercio mundial de bienes, una cifra que explica el interés de Argentina por profundizar sus lazos comerciales.

Beneficios para el mercado argentino

La adhesión al tratado no solo busca reducir aranceles y facilitar inversiones, sino que también implica la adopción de reglas comunes en áreas críticas como servicios, propiedad intelectual, normativas laborales y estándares ambientales.

Desde la Cancillería destacaron que el potencial de crecimiento es elevado. Tan solo en 2025, las exportaciones argentinas hacia los países que conforman el bloque alcanzaron los 16.329 millones de dólares, generando un superávit de 8.930 millones de dólares. Con este paso, el Gobierno busca no solo consolidar estas cifras, sino abrir nuevas puertas hacia mercados clave en Asia, Oceanía y América del Norte, facilitando la inserción de los productos nacionales en cadenas de valor globales.