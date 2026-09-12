El Gobierno de Javier Milei evalúa la posibilidad de que Donald Trump tenga un rol como mediador entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas, luego de las declaraciones del presidente estadounidense sobre la disputa por la soberanía de las islas.

En la Casa Rosada recibieron con satisfacción las palabras del mandatario estadounidense, que calificó como un “desastre potencial” una eventual guerra entre Argentina y Reino Unido y dejó abierta la posibilidad de intervenir para intentar encontrar una salida al conflicto.

La postura de Trump generó expectativas dentro del Gobierno argentino porque podría significar un cambio en la tradicional posición de Washington frente a la disputa. En los últimos días, el mandatario estadounidense había deslizado que estaba revisando la postura de Estados Unidos sobre Malvinas.

Trump y una posible mediación

Durante su visita a Irlanda, Trump fue consultado sobre la situación de las islas y planteó la posibilidad de involucrarse para intentar resolver el conflicto entre ambos países.

Desde el Gobierno argentino consideran que sus declaraciones pueden contribuir a dar mayor visibilidad internacional al reclamo de soberanía y, según la información publicada por Infobae, no descartan que el presidente estadounidense pueda asumir eventualmente un papel de mediador.

El escenario se produce mientras Milei volvió a colocar a Malvinas en el centro de su política exterior. El Gobierno anunció medidas vinculadas con el reclamo de soberanía y también impulsó proyectos relacionados con la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La respuesta del Reino Unido

Mientras Argentina analiza el nuevo escenario diplomático, el Reino Unido mantiene su postura sobre las islas. Días atrás, la ministra británica de Exteriores Kirsty McNeill afirmó ante el Parlamento que no existen dudas sobre la soberanía británica sobre las Malvinas y ratificó el respaldo de Londres a los habitantes del archipiélago.

De esta manera, las declaraciones de Trump abrieron un nuevo capítulo en la disputa diplomática y el Gobierno argentino analiza hasta dónde puede avanzar el mandatario estadounidense en un eventual intento de acercamiento entre Buenos Aires y Londres.