El Gobierno nacional frenó por ahora el plan para utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses como herramienta para impulsar los créditos hipotecarios. La iniciativa, que había sido presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa bajo análisis y no tiene una fecha prevista para su puesta en marcha.

La propuesta apuntaba a solucionar uno de los principales obstáculos que enfrentan los bancos para ofrecer préstamos hipotecarios a largo plazo: el descalce entre la duración de las hipotecas, que pueden extenderse durante 20 o 30 años, y los plazos más cortos de los depósitos bancarios.

El mecanismo estudiado no contemplaba que Anses comprara directamente las hipotecas de las familias. La idea era que el FGS licitara colocaciones a plazo de mayor duración entre los bancos, para que las entidades obtuvieran una fuente de fondeo más estable y pudieran ampliar sus préstamos para vivienda.

Sin embargo, desde el Gobierno reconocieron que todavía existen cuestiones jurídicas y financieras que dificultan la implementación. Por ese motivo, el proyecto no avanzará en el corto plazo, aunque permanece dentro de las alternativas que analiza el equipo económico.

El esquema había sido confirmado públicamente por Caputo el 13 de agosto, cuando explicó que Economía trabajaba junto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y entidades financieras en una herramienta destinada a generar financiamiento de largo plazo.

Según el último informe oficial citado por TN, el FGS cerró junio con una cartera valuada en unos US$79.232 millones. La mayor parte estaba invertida en títulos públicos nacionales, mientras que los plazos fijos representaban el 1,6% de la cartera, equivalente a unos US$1.247 millones.

Por ahora, el Gobierno mantiene la iniciativa en etapa de revisión y no definió cuándo podría retomarla ni bajo qué condiciones se instrumentaría.