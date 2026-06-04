El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 423/26, que oficializa la reducción escalonada de los derechos de exportación (DEX) para los principales complejos agroindustriales, incluyendo soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.

El programa se divide en dos componentes estratégicos: el primero, de aplicación inmediata para los cultivos de invierno; y el segundo, un cronograma de reducción gradual para los cultivos de verano.

Las alícuotas de aplicación inmediata beneficiarán a los exportadores de trigo y cebada. El trigo en grano tributará un 1%, mientras que la harina de trigo pagará una alícuota del 2,50%. La cebada tendrá una carga del 5,50%.

Para los cultivos de verano la medida contempla un cronograma de reducción para 2027 y 2028.

La soja en grano, que en 2026 pagará 24%, iniciará un descenso mensual a partir de enero de 2027 hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028.

El aceite de soja pasará de alícuotas de entre el 18% y el 22% este año a otras de entre el 11% y el 14% hacia fines de 2028. En los casos del maíz y el sorgo hay derivados que tributarán retenciones cero y otros reducirán sus alícuotas en forma paulatina del 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.

El girasol también tendrá variedades específicas exentas de retenciones. El aceite de girasol pagará entre 2,5% y 4,5% en 2026 para bajar a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028.

El biodiésel obtenido de aceites de colza, cártamo o camelina tendrá una alícuota del 0%, mientras que el biodiésel que contiene aceite de soja comenzará un descenso desde el 21% hasta llegar al 13% a fines de 2028.

El texto publicado en el Boletín Oficial considera “necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”.

También remarcó que la gestión libertaria “entiende a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición”.

La argumentación agregó que “resulta necesario establecer un programa gradual, previsible y verificable de reducción de los derechos de exportación que permita materializar el compromiso asumido por esta gestión, otorgando certidumbre a los actores del sector agroindustrial, promoviendo la inversión, el incremento de la producción y la consolidación de una mayor inserción internacional de la República Argentina”.

“Acorde a los resultados económicos logrados durante el año 2025 y el transcurso del corriente -sumó el decreto-, la presente medida busca dotar de una mayor competitividad a las cadenas de valor que forman parte de uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, a través de la reducción de los derechos de exportación en forma permanente, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales”.

Retenciones cero

Los empresarios ruralistas saludaron la decisión del gobierno de avanzar con la quita de retenciones pero insisten con el reclamo de una eliminación absoluta de los tributos que paga el sector por ese concepto.

En el momento en el que Milei hizo el anuncio de la decisión, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, aclaró que el objetivo de los exportadores es “retenciones cero”.

Esta semana el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales del Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, pidió celeridad al trámite de la baja de los derechos de exportación y ratificó la meta con una interpelación directa: “Este gobierno ha dado muchos incentivos a las inversiones, como el RIGI, pero el campo siempre está postergado”, subrayó en una nota con La Tecla.