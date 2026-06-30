El Gobierno nacional oficializó este martes una profunda reestructuración en la Jefatura de Gabinete mediante la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial. Entre las principales medidas se encuentra la aceptación de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la designación de Diego Santilli al frente del área, además de otros cambios en puestos estratégicos del Poder Ejecutivo.

A través del Decreto 548/2026, el presidente Javier Milei aceptó formalmente la renuncia de Adorni al cargo de jefe de Gabinete de Ministros. En la misma norma también quedó oficializada la salida de Diego César Santilli del Ministerio del Interior, paso previo a asumir sus nuevas funciones al frente de la Jefatura de Gabinete.

Por otra parte, el Decreto 551/2026 aceptó la renuncia, con efecto a partir del 25 de junio, de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete. En su reemplazo fue designado Fabián Horacio Fernández, quien asumirá la conducción del área encargada de la comunicación oficial del Gobierno.

La reorganización también incluyó la designación de Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete. El funcionario se desempeñaba hasta ahora como secretario de Asuntos Estratégicos y era uno de los principales interlocutores del Gobierno con el Congreso Nacional.

Otro de los cambios alcanza a Gustavo Coria, quien pasará a ocupar la Secretaría de Interior luego de la integración de las funciones del ex Ministerio del Interior dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete.

Según trascendió en ámbitos oficiales, Santilli analiza avanzar con una reestructuración interna en distintas dependencias conformadas durante la gestión de Adorni. Fuentes cercanas al nuevo jefe de Gabinete señalaron que llegará acompañado por un equipo propio y que podrían producirse "cambios naturales" en áreas clave de la administración.

Entre los sectores que podrían experimentar modificaciones se encuentra el grupo de asesores que respondía directamente a Adorni. Uno de los nombres mencionados es el de Aimé Ayelén Vázquez, considerada una de sus colaboradoras más cercanas, aunque también podrían registrarse cambios entre otros funcionarios de menor rango.

La renovación de la estructura ocurre mientras la Justicia mantiene abierta una investigación sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a colaboradores del exfuncionario. La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, analiza supuestas operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito de empleados del entorno de Adorni, quienes luego habrían recibido reintegros en efectivo. Por el momento, la investigación continúa en etapa judicial y no existen resoluciones definitivas sobre las responsabilidades de los involucrados.