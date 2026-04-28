El Gobierno nacional intimó a las universidades a garantizar el dictado de clases en medio del conflicto con los docentes, y exigió la presentación de planes de contingencia para asegurar la continuidad académica. La medida se da en un contexto de paros prolongados que afectan a distintas casas de estudio del país.

A través del Ministerio de Capital Humano, se solicitó a los rectores que informen qué acciones implementarán para sostener el acceso a la educación, especialmente en situaciones donde las medidas de fuerza se extienden por semanas completas.

El objetivo oficial es evitar que los estudiantes pierdan la regularidad o se vean afectados en instancias clave como exámenes y cursadas. En ese sentido, se planteó la necesidad de aplicar alternativas como clases virtuales, reprogramaciones o esquemas que contemplen a docentes que no adhieran a los paros.

El Gobierno también vinculó la exigencia con el uso de los recursos públicos destinados al sistema universitario, al remarcar que deben estar orientados al cumplimiento de los fines educativos establecidos por la normativa vigente.

La decisión se enmarca en una escalada del conflicto universitario, con paros convocados por gremios docentes que reclaman mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que ha generado semanas con suspensión total de actividades en distintas instituciones.

Mientras tanto, desde el ámbito universitario advierten sobre la gravedad del escenario y cuestionan la falta de respuestas estructurales, en un conflicto que sigue abierto y que pone en tensión el desarrollo normal del ciclo lectivo en todo el país.