El Gobierno priorizará la pavimentación de rutas provinciales y arterias clave en mal estado

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea, confirmó que el Gobierno provincial trabaja en un plan de pavimentación que alcanzará a rutas provinciales y arterias consideradas estratégicas para la circulación en distintos departamentos.

Según explicó el funcionario, la iniciativa forma parte del paquete de obras impulsado por la gestión del gobernador Marcelo Orrego y contempla la intervención de corredores que actualmente presentan un avanzado estado de deterioro.

“También se viene un plan de pavimentación de rutas provinciales, que está dentro de este paquete que ya el gobernador está anunciando. Van a ser todas arterias principales y arterias claves de la ciudad que están en un mal estado”, señaló Perea.

El ministro indicó que el programa apunta a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en sectores de alto tránsito, aunque no detalló cuáles serán las rutas y calles incluidas en esta primera etapa.

Durante sus declaraciones, Perea también se refirió a proyectos de mayor escala vinculados a corredores nacionales. En ese sentido, sostuvo que la Ruta Nacional 40 continúa dentro de las prioridades del Gobierno provincial.

“La Ruta 40 está en la intención del gobernador”, afirmó el funcionario, quien además destacó que el sector sur de esa obra se encuentra próximo a finalizar.

Asimismo, señaló que la autopista de la Ruta Nacional 20 integra la cartera de proyectos estratégicos que la Provincia busca impulsar. Sin embargo, aclaró que ambas iniciativas dependen de la obtención de financiamiento externo.

“Son financiamientos externos que se están presentando en los papeles. Se está averiguando todo para ver si nos dan el ok y podemos tenerlo ahí también”, explicó.

Las declaraciones del ministro se producen en el marco de la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento, una herramienta que habilita al Ejecutivo provincial a gestionar recursos para la ejecución de obras de infraestructura consideradas prioritarias para San Juan.

De concretarse los avales y las fuentes de financiamiento previstas, la Provincia buscará avanzar tanto con la mejora de la red vial provincial como con proyectos de gran magnitud sobre las rutas nacionales que atraviesan el territorio sanjuanino.