El Gobierno proyecta que las exportaciones combinadas de energía y minería superarán los 50.000 millones de dólares en 2030, impulsadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el desarrollo de Vaca Muerta y el alza internacional de los precios de los commodities.

El dato surge del último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central, que recalcularon al alza las estimaciones de ingreso de divisas respecto al período anterior. El documento, que se publica de manera trimestral, analiza los principales puntos de la economía argentina.

El RIGI y los proyectos mineros que avanzan en San Juan, como Vicuña y Los Azules, son parte central de estas proyecciones. La provincia cuyana concentra algunos de los mayores proyectos cupríferos del país, que comenzarán a generar exportaciones en los próximos años.

Cómo crecerán las exportaciones

Según el IPOM, la balanza combinada de energía y minería pasará de 13.000 millones de dólares en 2025 a 50.000 millones en 2030, lo que representa un salto de más del 290% en cinco años.

El desglose anual proyectado por el BCRA es el siguiente:

2026: US$19.000 millones (US$8.000 millones de energía y US$5.000 millones de minería).

2027: US$24.000 millones (US$16.000 millones de energía y US$8.000 millones de minería), con la puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

2028: US$28.000 millones (US$20.000 millones de energía y US$8.000 millones de minería).

2029: US$34.000 millones (US$25.000 millones de energía y US$9.000 millones de minería).

2030: US$51.000 millones (US$34.000 millones de energía y US$17.000 millones de minería).

El rol de la minería y el RIGI

El informe del BCRA destaca que "el Gobierno se encuentra impulsando una agenda de reformas que abarca múltiples dimensiones económicas: rebajas impositivas, desregulación de mercados, apertura económica y estabilidad jurídica".

"Estas reformas introducen incentivos que impulsan el potencial que tiene la economía argentina en varios sectores proveedores de divisas tales como la energía, la minería, el agro y los servicios basados en el conocimiento", señala el documento.

La guerra en Medio Oriente, iniciada a finales de febrero, hizo que los precios del petróleo internacional se dispararan, lo que permitió proyectar una mayor captación de divisas. Esto se suma a las exportaciones desde Vaca Muerta y la puesta en marcha de distintos proyectos del RIGI.

"La administración está corrigiendo décadas de sesgo antiexportador de la política económica y apoyando un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones", concluyó el reporte trimestral.

Impacto en San Juan

Para San Juan, estas proyecciones tienen un impacto directo. La provincia se posiciona como un polo clave en el crecimiento de las exportaciones mineras, con proyectos como Vicuña, Los Azules, Gualcamayo y Veladero que ya están en distintas etapas de desarrollo.

El RIGI, que ya fue aprobado para varios de estos proyectos, permitirá agilizar las inversiones y acelerar los plazos de producción. Se estima que el cobre sanjuanino comenzará a exportarse en los próximos años, sumando divisas al país y generando empleo y desarrollo en la provincia.