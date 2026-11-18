El oficialismo dio marcha atrás este miércoles y resolvió eliminar el artículo que habilitaba las listas colectoras dentro del proyecto de reforma electoral que suspende las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027.

La modificación fue confirmada por la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, con el objetivo de destrabar las negociaciones con los bloques aliados y alcanzar las firmas necesarias para emitir dictamen.

Según informó Bullrich ante los integrantes de la comisión, la bancada libertaria decidió retirar el esquema de adhesiones tras las resistencias planteadas por socios parlamentarios como el PRO, manteniendo el sistema tradicional de representación proporcional D’Hondt. “Hemos decidido dejar fuera de este dictamen el sistema de adhesiones.

Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, señaló la legisladora antes de que el plenario pasara a un nuevo cuarto intermedio para terminar de pulir el texto de 20 artículos.

El punto eliminado había sido negociado inicialmente con gobernadores radicales y permitía que una misma fórmula presidencial fuera acompañada por dos listas legislativas distintas de un mismo distrito en columnas contiguas de la Boleta Única Papel.

Además de las objeciones políticas del macrismo, la cláusula enfrentaba reparos jurídicos en el fuero electoral respecto de la distribución de bancas en el Senado, dado que el artículo 54 de la Constitución Nacional establece que los tres escaños por provincia se reparten dos para la fuerza más votada y uno para la segunda.

Con el retiro de las colectoras, el proyecto mantiene como ejes centrales la suspensión de las PASO exclusivamente para las elecciones de 2027 —dejando la selección de candidatos sujeta a las cartas orgánicas partidarias y reglamentos de alianzas— y la incorporación de una versión acotada de Ficha Limpia, que impide postularse a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

Mientras desde el Bloque Justicialista su titular, José Mayans, cuestionó la iniciativa al sostener que busca darle supervivencia electoral al presidente Javier Milei, en el PRO atribuyeron el reciente respaldo partidario al proyecto tanto a las negociaciones con la Casa Rosada como al impulso de mandatarios provinciales del espacio, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).