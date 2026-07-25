El Gobierno nacional salió este viernes a despejar cualquier duda sobre el rumbo de la política económica luego de la repercusión que generaron las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien había planteado como una posibilidad que el dólar alcanzara los $1.700 o $1.800 en los próximos meses.

Desde la Casa Rosada aseguraron que no existe ningún cambio previsto en la estrategia monetaria y cambiaria, y remarcaron que las expresiones del funcionario no reflejan la posición oficial. Fuentes del Ejecutivo afirmaron que el programa económico continuará sin modificaciones y descartaron un escenario de devaluación impulsado por el Gobierno.

La polémica comenzó luego de que Ravier participara de un programa de streaming, donde sostuvo que una cotización cercana a los $1.800 era una posibilidad para los próximos meses, aunque aclaró que no esperaba un salto brusco del tipo de cambio. Sus dichos generaron inquietud en el mercado y provocaron una rápida reacción dentro del oficialismo.

Con el objetivo de desactivar las especulaciones, desde el entorno del presidente Javier Milei insistieron en que la política monetaria "no se toca" y que el Banco Central mantendrá el esquema vigente. Incluso señalaron que las recientes compras de divisas por parte de la autoridad monetaria reflejan la decisión de sostener la estabilidad cambiaria.

Las declaraciones del vocero también generaron malestar puertas adentro del Gobierno, ya que el tipo de cambio es uno de los temas más sensibles de la agenda económica. En ese contexto, distintas voces del oficialismo consideraron que las afirmaciones de Ravier fueron un error de comunicación y buscaron diferenciarse rápidamente para evitar interpretaciones sobre una eventual modificación del programa económico.

Mientras tanto, el dólar oficial registró una leve suba durante la jornada y alcanzó su valor más alto del año, aunque desde el Ejecutivo insistieron en que ese movimiento no altera la hoja de ruta prevista para los próximos meses. La administración de Milei ratificó que continuará con el esquema económico actual y descartó cualquier decisión orientada a impulsar una devaluación.