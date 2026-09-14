El Gobierno argentino salió a reafirmar su postura sobre la cuestión Malvinas luego de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que una escalada bélica por el archipiélago sería “un desastre potencial”. Desde el Ejecutivo remarcaron que el reclamo de soberanía continuará por la vía diplomática.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, fue quien explicitó la posición oficial durante una entrevista con Radio Mitre. El funcionario sostuvo que la Constitución Nacional establece el camino diplomático como la única vía legítima para avanzar en la recuperación de la soberanía plena sobre las islas.

La respuesta del Gobierno a Trump

Presti buscó bajar el tono de las advertencias del mandatario estadounidense y señaló que las declaraciones de Trump deben interpretarse dentro de una estrategia orientada a evitar una escalada militar.

En ese marco, explicó que el presidente Javier Milei y la Cancillería ya analizan el impacto que pueden tener las palabras del jefe de la Casa Blanca sobre la política exterior argentina y el reclamo histórico por las Malvinas.

El Gobierno sostiene así una estrategia que combina el reclamo de soberanía con el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La apuesta por la presencia en el Atlántico Sur

Uno de los puntos destacados por el ministro fue la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Para Presti, la obra representa una forma concreta de reforzar la presencia del Estado argentino en la región austral y consolidar su posicionamiento estratégico.

El funcionario también vinculó esta política con la modernización de las Fuerzas Armadas y la cooperación militar con Estados Unidos.

“Tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, afirmó Presti.

De esta manera, el Gobierno busca sostener el reclamo argentino por las Islas Malvinas sin apartarse de la solución pacífica prevista en la Constitución, mientras profundiza su estrategia de defensa y presencia en el Atlántico Sur.