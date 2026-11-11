Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de Javier Milei salió a fijar su posición sobre los mensajes del Pontífice y defendió su programa económico. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que no existe una contradicción entre la doctrina social de la Iglesia Católica y las ideas de la libertad, y cuestionó las interpretaciones que vincularon al Santo Padre con el peronismo y el socialismo.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario sostuvo que las palabras del Papa tienen un alcance universal y que no deberían utilizarse para alimentar disputas políticas locales. Además, destacó que tanto el Presidente como el canciller Pablo Quirno valoraron la visita y el mensaje que dejó León XIV durante sus actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la frase del Pontífice sobre la economía: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". La definición generó distintas interpretaciones políticas, especialmente por sus referencias a la pobreza, el empleo, los jubilados y las personas con discapacidad.

Frente a ese planteo, Ravier defendió las medidas económicas de la administración libertaria y afirmó que el objetivo del Gobierno es poner la economía al servicio de la población.

En ese sentido, mencionó el equilibrio fiscal, monetario y cambiario como herramientas para alcanzar una moneda estable y reducir la inflación. También destacó los indicadores de pobreza e indigencia que presentó el oficialismo para respaldar su gestión.

La postura del Gobierno sobre la Iglesia y el socialismo

Otro de los momentos destacados de la conferencia llegó cuando el vocero se refirió a las lecturas que asociaron la doctrina social de la Iglesia con las ideas socialistas.

"Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, se ha hablado de que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera", expresó Ravier.

Para fundamentar su postura, mencionó a distintos referentes académicos vinculados con el pensamiento liberal y católico, entre ellos Alberto Benegas Lynch hijo, Jesús Huerta de Soto, Robert Sirico y el filósofo argentino Gabriel Zanotti.

El funcionario también destacó que León XIV hizo referencias positivas a la propiedad privada, la iniciativa empresarial y el valor de quienes invierten capital para generar puestos de trabajo.

Según la interpretación oficial, esos conceptos también forman parte del mensaje que dejó el Pontífice durante su paso por el país. Ravier incluso vinculó esas definiciones con planteos del papa Francisco sobre la dignidad del trabajo y la necesidad de evitar que los planes sociales se conviertan en un reemplazo permanente del empleo.

El vocero aclaró que su intención no era confrontar con León XIV, sino señalar los puntos que, desde la mirada del Gobierno, coinciden con el modelo económico libertario.

De esta manera, la Casa Rosada buscó cerrar su balance de la visita papal con una defensa de su programa económico y un mensaje político: para el oficialismo, la defensa de la libertad, la propiedad privada y la iniciativa individual no se contrapone con los principios de la Iglesia Católica.