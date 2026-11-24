El Gobierno nacional oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que identificó a 9.421 personas en 19 jurisdicciones del país durante 2025. La aprobación del informe se realizó mediante la Resolución 354/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial.

La norma lleva la firma del secretario Juan Bautista Ordoñez y responde a lo establecido por la Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias Sin Techo, sancionada en diciembre de 2021, que dispone la realización de un relevamiento anual y la publicación de sus resultados.

El documento oficial reconoció que, hasta la reglamentación de la ley mediante el Decreto 373/2025, no existía un formulario único ni un diseño metodológico común para realizar el operativo. A partir de esa disposición, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia quedó como autoridad de aplicación.

CABA concentra más de la mitad de los casos

La distribución territorial mostró una marcada concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se registraron 5.176 personas en situación de calle. La cifra supera el total de las demás jurisdicciones participantes, que sumaron 4.245 casos.

Después de CABA, las jurisdicciones con mayor cantidad de personas relevadas fueron Santa Fe, con 1.328; los municipios de Córdoba que adhirieron al operativo, con 588; Mendoza, con 421; y Neuquén, con 401.

En la mayoría de las restantes jurisdicciones, los registros no superaron las 200 personas.

El relevamiento tuvo una cobertura incompleta del territorio nacional. La provincia de Buenos Aires no participó, al igual que La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego, por lo que los resultados no representan la totalidad de la población en situación de calle del país.

El informe también advirtió que los datos de CABA y Santa Fe presentan diferencias metodológicas respecto del resto. La Ciudad aportó información de su propio censo anual, mientras que Santa Fe presentó un acumulado de personas registradas durante el año, en lugar de una medición realizada en un momento específico.

El perfil de las personas relevadas

Entre las personas identificadas, el 81,7% eran varones y el 16,4% mujeres. Fuera de la Ciudad de Buenos Aires, el grupo de 30 a 45 años fue el más numeroso, con el 45,1% de los casos.

El 61,7% de las personas fue relevado en dispositivos de alojamiento, mientras que el resto se encontraba en la vía pública. Además, el 83,8% aceptó responder la entrevista prevista en el operativo.

Los datos sobre la trayectoria habitacional mostraron que la situación de calle suele ser recurrente. El 58,6% de quienes respondieron manifestó haber atravesado esta experiencia al menos una vez, mientras que el 32% señaló que era la primera vez que se encontraba en esa situación.

En cuanto al tiempo de permanencia, el 34% llevaba más de dos años en la calle, la categoría individual más frecuente. Entre los motivos mencionados para llegar a esta situación aparecieron los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida del empleo.