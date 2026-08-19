El Gobierno restituyó el nombre del 12 de octubre al “Día de la Raza”

El Gobierno nacional modificó la denominación oficial del feriado correspondiente al 12 de octubre y volvió a utilizar el nombre “Día de la Raza”, dejando atrás la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

El cambio aparece en el calendario oficial de feriados de 2026 y también quedó reflejado en las comunicaciones institucionales de la administración central y en las publicaciones del sitio oficial argentina.gob.ar.

De esta manera, la actual gestión retoma una denominación que había sido utilizada oficialmente hasta 2009 y que fue reemplazada a partir de 2010 por decisión del gobierno de Cristina Kirchner.

Por qué había cambiado el nombre

La modificación de la denominación se había establecido mediante el Decreto 1584/10, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner.

La medida buscó dejar atrás el concepto de “raza”, considerado una expresión vinculada con una mirada colonial, y promover una jornada orientada a la reflexión histórica, el reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo con los pueblos originarios.

Así, desde 2010 y hasta los primeros años de la actual gestión, el feriado fue identificado oficialmente como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

Sin embargo, durante el primer año del gobierno de Javier Milei, las cuentas oficiales del Ejecutivo ya habían comenzado a utilizar una mirada diferente sobre la fecha.

En publicaciones institucionales, el Gobierno había presentado el 12 de octubre como la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América y como un acontecimiento vinculado con el inicio de la civilización en el continente.

Críticas por el cambio

La decisión de recuperar la denominación “Día de la Raza” generó cuestionamientos de distintos sectores sociales y académicos.

Los críticos interpretaron el cambio como un retroceso en las políticas de reconocimiento de la diversidad cultural y de los pueblos originarios.

También lo consideraron un gesto de negacionismo frente al carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad argentina.

La modificación se inscribe, además, en una revisión más amplia de algunos conceptos y políticas vinculados con la memoria histórica que impulsa la actual administración nacional.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

Más allá de la discusión por el nombre del feriado, el 12 de octubre será una de las próximas fechas de descanso extendido del calendario nacional.

En 2026, el feriado caerá lunes 12 de octubre. De esta manera, se formará un fin de semana largo de tres días, que incluirá el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12.

Aunque se trata de un feriado trasladable según el régimen vigente, el Gobierno decidió mantenerlo en su fecha original.

La jornada permitirá así un nuevo fin de semana largo destinado a favorecer el movimiento turístico y las actividades recreativas en distintos puntos del país.