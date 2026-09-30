El Gobierno reunirá este martes a su mesa política en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa y definir los próximos pasos del oficialismo en el Congreso antes del viaje del presidente Javier Milei a París. El encuentro comenzará a las 13 y estará encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

De la reunión participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; Eduardo Menem; Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La convocatoria se produce en medio de las negociaciones que el oficialismo mantiene para avanzar con distintos proyectos en el Congreso. Entre los temas en discusión aparecen el Presupuesto 2027, el reemplazo de la ley de emergencia en Discapacidad, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la reforma electoral, cuyo eje central es la eliminación de las PASO.

La mirada puesta en los gobernadores

La reunión también servirá para ultimar detalles del viaje presidencial a Francia. Milei participará de la Argentina Week en París junto a funcionarios nacionales y gobernadores, en un contexto en el que el Ejecutivo busca acercar posiciones con las provincias para reunir apoyos parlamentarios.

Según lo previsto, Santilli mantendrá encuentros con mandatarios provinciales durante la estadía en París. Uno de los objetivos será avanzar en las conversaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos de los asuntos que siguen pendientes en el Congreso.

En Diputados, además, continúan las discusiones vinculadas al endeudamiento familiar y la morosidad, mientras el oficialismo impulsa el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. También deberá volver a tratarse la reforma de la carta orgánica del Banco Central, luego de los cambios introducidos en el Senado.