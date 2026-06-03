Con una fuerte defensa de los beneficios fiscales y regulatorios para grandes inversiones, funcionarios del Ministerio de Economía expusieron este martes 3 de junio en la Cámara de Diputados para respaldar el denominado Súper RIGI, el nuevo régimen que impulsa el Gobierno nacional para atraer proyectos industriales de gran escala.

La iniciativa comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, donde el oficialismo apuesta a conseguir dictamen en los próximos días para llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.

El principal encargado de defender la propuesta fue el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien presentó al Súper RIGI como una evolución del régimen aprobado en la Ley Bases y aseguró que apunta a captar inversiones que hoy no encuentran condiciones para desarrollarse en Argentina.

"Es el siguiente paso de la Argentina", sostuvo el funcionario, al remarcar que el objetivo es atraer emprendimientos completamente nuevos y no ampliaciones de proyectos ya existentes.

A diferencia del RIGI vigente, el nuevo esquema contempla un plazo de adhesión de cinco años, con posibilidad de prórroga por uno más, y eleva los incentivos fiscales para los inversores.

Entre los puntos más destacados figura una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad fiscal y regulatoria durante 30 años y exención de derechos de exportación desde el inicio de los proyectos.

Según explicó González, el régimen estará destinado exclusivamente a nuevas industrias y no alcanzará a iniciativas vinculadas a infraestructura o explotación de recursos naturales, como ocurre con gran parte de los proyectos actualmente adheridos al RIGI.

El funcionario también aclaró que se trata de un esquema más restrictivo que el vigente y que busca fomentar actividades industriales capaces de diversificar la matriz productiva nacional.

Durante su exposición, González destacó los resultados obtenidos por el régimen aprobado en 2024. Según detalló, existen entre 50 y 60 proyectos vinculados al RIGI que representan inversiones por unos 138.000 millones de dólares y un potencial exportador cercano a los 41.000 millones de dólares anuales.