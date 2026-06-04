El Gobierno nacional, junto al Banco Nación, lanzó una nueva línea de financiamiento destinada a promover el turismo estudiantil en los niveles primario y secundario en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a los viajes de egresados.

La iniciativa apunta a ampliar la participación de estudiantes en este tipo de experiencias, que actualmente movilizan a unos 400 mil jóvenes en Argentina, según destacó el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

El esquema de financiamiento contempla distintas alternativas. Por un lado, se podrá abonar el viaje mediante tarjeta de crédito del Banco Nación en 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés, lo que permite distribuir el costo sin recargos.

Además, se habilitó la posibilidad de acceder a préstamos personales de hasta 5 millones de pesos, con plazos de 9, 12, 15 y 18 cuotas fijas, a una tasa nominal anual del 40%. Este crédito estará disponible tanto para clientes como para no clientes de la entidad, a través de la aplicación BNA+, con aprobación inmediata.

Desde el Gobierno señalaron que esta política busca no solo aliviar el impacto económico en las familias, sino también impulsar el turismo interno y fortalecer el desarrollo del sector.

En ese sentido, Scioli remarcó que existen condiciones favorables para dar un salto en el turismo educativo, considerado un segmento clave por su impacto social y económico en distintos destinos del país.

De manera complementaria, las autoridades adelantaron que se trabajará en atraer contingentes estudiantiles de países limítrofes, con el fin de posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el turismo juvenil en la región.

Con esta medida, el Ejecutivo busca consolidar el turismo estudiantil como una herramienta de inclusión y desarrollo, ampliando las oportunidades para que más jóvenes puedan acceder a su viaje de egresados.