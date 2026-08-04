UDAP informó que el acatamiento al paro docente de este lunes alcanzó el 95% en San Juan, pero ahora será el Ministerio de Educación el encargado de establecer, a partir de su propio relevamiento, si durante la jornada se cumplió con el porcentaje mínimo de presencialidad que exige la normativa vigente.

El dato fue confirmado por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quien explicó en Te lo Tengo que Decir! que el organismo laboral todavía espera el informe oficial que debe elaborar Educación para determinar qué ocurrió en las escuelas durante la medida de fuerza.

“Nosotros estamos esperando que el Ministerio de Educación nos dé un informe para ver cuál ha sido el porcentaje o el nivel de acatamiento de la medida de fuerza”, explicó Marchese durante el programa de HUARPE TV.

El relevamiento será determinante porque, de acuerdo con la normativa que el Gobierno considera actualmente vigente, la educación es un servicio público esencial y debe garantizarse como mínimo un 75% de prestación.

Por eso, el 95% de adhesión comunicado por UDAP constituye el dato aportado por el gremio, pero será Educación quien deberá informar oficialmente cuál fue el nivel de cumplimiento registrado durante la jornada.

Educación deberá determinar si hubo incumplimiento

La Subsecretaría de Trabajo notificó previamente a los sindicatos sobre las obligaciones establecidas para los servicios considerados esenciales. A pesar de esa advertencia, los gremios que adhirieron decidieron avanzar con la medida de fuerza.

Ahora, la Subsecretaría aguarda el informe del Ministerio de Educación. Si el relevamiento demuestra que no se garantizó el 75% de presencialidad mínima, se analizará si existió un incumplimiento de la normativa.

Marchese explicó que, en ese caso, la Subsecretaría deberá iniciar un sumario para determinar las responsabilidades y establecer si corresponde aplicar sanciones económicas a los sindicatos que convocaron al paro.

“Depende de eso veremos si cumplieron con la normativa o no”, señaló el funcionario.

De esta manera, el próximo paso estará en manos del Ministerio de Educación, que deberá cruzar los datos de las escuelas y remitir el informe a Trabajo. Recién después de conocer ese resultado se podrá establecer si la medida de fuerza implicó o no un incumplimiento del porcentaje de presencialidad exigido.

Qué puede pasar si se confirma el incumplimiento

En caso de que el informe oficial determine que no se alcanzó el 75% de presencialidad requerido, Trabajo deberá abrir una instancia de investigación administrativa.

La eventual sanción económica recaería sobre los sindicatos que convocaron la medida de fuerza, mientras que cualquier decisión vinculada con el descuento de la jornada a los docentes que no asistieron corresponde al Ministerio de Educación.

Marchese explicó que el monto de una eventual multa se calcularía tomando en cuenta, entre otros factores, la cantidad de trabajadores involucrados en la medida y una fórmula vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Por el momento, sin embargo, no hay una sanción definida. La Subsecretaría de Trabajo primero necesita recibir el informe de Educación y conocer el resultado del relevamiento oficial.