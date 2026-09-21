El hermano del menor asesinado está fuera de peligro y fue entrevistado por Fiscalía

Roberto Ginsberg, fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, brindó precisiones sobre el avance de la investigación iniciada tras la agresión sufrida por dos hermanos durante un festejo por el Día del Estudiante en una quinta ubicada en calle Alfonso 13, entre calles 13 y 14.

Uno de los jóvenes, de 17 años de edad, falleció en el Hospital Rawson debido a una herida mortal causada por un arma blanca, con la cual llegó incrustada en el pecho. Por su parte, el familiar directo de la víctima sobrevivió al ataque ocurrido durante la madrugada. Sobre la condición del joven agredido, Ginsberg señaló: "el hermano se encuentra fuera de peligro. Incluso ha sido entrevistado por personal de la unidad fiscal".

El familiar sobreviviente presentó lesiones de menor gravedad en comparación con la víctima fatal. Debido a su presencia en el lugar de los hechos, las autoridades judiciales consideran que su declaración aportará datos cruciales para esclarecer lo sucedido.

Ante la posibilidad de que su testimonio determine la identidad de los involucrados, el fiscal coordinador remarcó: "es fundamental. Se lo ha entrevistado. Va a volver a ser entrevistado una vez que se encuentre en perfecto estado de salud". Asimismo, al ser consultado sobre el vínculo de parentesco entre ambos jóvenes, el funcionario judicial confirmó: "sí, eran mellizos".

Las circunstancias del ataque y la recopilación de pruebas

Las agresiones ocurrieron aproximadamente a las 5:15 horas sobre el asfalto de la vía pública, fuera del salón donde se organizó el evento privado, al cual asistieron cerca de 200 personas de distintas escuelas. Las autoridades confirmaron que el arma blanca empleada en el hecho se encuentra secuestrada bajo la correspondiente cadena de custodia para sus pericias.

A partir del material fílmico recolectado por el personal del D8 de la Policía de San Juan, se determinó que en el enfrentamiento participaron múltiples personas. Respecto a la presencia de testigos directos en la escena, Ginsberg detalló: "los testigos que tenemos desde el momento hablan de una discusión, una pelea. Todavía no tenemos un testigo presencial de la agresión que ocasionó la muerte".