La autopsia confirmó que el hombre encontrado sin vida en una vivienda de Capital falleció por intoxicación con monóxido de carbono. Así lo informó el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, quien aclaró que la investigación continúa y que todavía resta incorporar el informe técnico de Bomberos para determinar con precisión cómo se produjo la fuga de gas.

"El protocolo de autopsia corroboró que la causa de muerte fue una intoxicación por monóxido de carbono. Esa es la conclusión médica obtenida hasta el momento", explicó Gómez. El funcionario agregó que el hallazgo se produjo alrededor del mediodía del martes, cuando las autoridades fueron alertadas sobre el fallecimiento de una persona en el interior de su domicilio.

"El hijo del hombre ingresó a la vivienda porque estaba preocupado ya que su padre no respondía. Al entrar, advirtió que desde la habitación provenía un fuerte olor a gas", señaló el fiscal. Según precisó, junto al cuerpo también fue encontrado sin vida el perro de la víctima, que permanecía al lado de la cama.

Qué se investiga

Gómez indicó que en la habitación había una pantalla a gas y que esa es, por ahora, la principal hipótesis de trabajo. "La presunción es que la pantalla se habría apagado y el gas continuó emanando. Sin embargo, todavía aguardamos el informe de Bomberos para establecer técnicamente qué ocurrió", sostuvo.

El fiscal remarcó que, si bien la autopsia confirmó la intoxicación por monóxido de carbono, la investigación aún no está cerrada. "No descartamos ninguna hipótesis. La causa de muerte está determinada, pero todavía debemos establecer por qué se produjo la pérdida de gas y cuál fue el origen exacto del hecho", afirmó.

El hallazgo en la vivienda

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Cereceto, entre Alem y Salta, en Capital. La vivienda donde ocurrió la tragedia corresponde a una construcción situada en el fondo de la casa de la madre del fallecido.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 2ª, personal de Bomberos, Policía Científica y la UFI Delitos Especiales, que realizó las primeras medidas de investigación. De acuerdo con las inspecciones preliminares, no se detectaron signos de violencia ni indicios de la participación de terceros, aunque los peritajes continuarán hasta contar con todos los informes técnicos que permitan reconstruir con certeza cómo ocurrió el episodio.