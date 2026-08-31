Después de cuatro décadas de incertidumbre, el huillín volvió a dejar evidencias concretas de su presencia en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. El Cuerpo de Guardaparques confirmó un proceso de recolonización de este mamífero, considerado en peligro crítico de extinción en Argentina y cuya presencia no había podido ser ratificada de manera sostenida en la zona desde la década de 1980.

Los recientes rastreos realizados en el tramo del río Grande permitieron confirmar que la especie continúa presente en las cuencas del área protegida. Si bien desde 2019 se habían registrado avistamientos esporádicos, el nuevo monitoreo aportó evidencias que permiten hablar de una presencia continua y de un proceso de recuperación territorial.

El hallazgo fue posible por el trabajo conjunto entre el área de Conservación y la comunidad local. Pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que recorren habitualmente los lagos del parque aportaron información sobre posibles apariciones del animal. Esos datos permitieron orientar las patrullas hacia sectores específicos y mejorar las tareas de búsqueda.

Un indicador de la salud de los ríos

El huillín (Lontra provocax), también conocido como nutria de río o lobito patagónico, es un mamífero nativo de los ríos y lagos del sur de Argentina y Chile. Puede alcanzar 1,30 metros de longitud, incluida la cola, y pesar entre 8 y 15 kilos.

Su alimentación incluye pancoras, peces nativos y moluscos. Su cuerpo está adaptado a la vida acuática, con patas provistas de membranas que le permiten desplazarse con rapidez y bigotes sensibles que utiliza para detectar presas.

La especie enfrenta una situación crítica en Argentina. La caza histórica para obtener su piel, la modificación de las costas y el avance de especies exóticas invasoras, entre ellas el visón americano, provocaron una fuerte reducción de sus poblaciones.

Por sus exigencias ambientales, su presencia también constituye una señal relevante para los investigadores y conservacionistas. El huillín necesita ambientes acuáticos de alta calidad y costas con vegetación abundante, donde encuentra alimento y refugio.

Las medidas para evitar que desaparezca otra vez

Ante la confirmación de la recolonización, las autoridades del Parque Nacional Los Alerces reforzaron los controles y establecieron pautas destinadas a reducir las amenazas sobre la especie, especialmente durante el período en que busca refugios y construye sus madrigueras, conocidas como “huillineras”.

Una de las principales medidas es la prohibición de ingresar con mascotas. Perros y gatos pueden atacar a ejemplares de fauna silvestre y también transmitir enfermedades. A esto se suma la obligación de realizar fuego únicamente en sectores habilitados y evitar el abandono de plásticos y residuos en ríos y lagos.

El Parque Nacional Los Alerces fue creado en 1937 y en 2017 fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial Natural por la Unesco. La recuperación del huillín suma así un nuevo indicador del valor de conservación de este ecosistema patagónico, que también alberga al alerce milenario conocido como “El Abuelo”, de unos 60 metros de altura y más de 2.600 años de antigüedad.