El insólito motivo por el que Cuti Romero llevaba un encendedor en su valija

La intimidad de la Selección argentina volvió a regalar una escena desopilante durante el Mundial 2026. Esta vez, el protagonista fue Cristian "Cuti" Romero, cuya valija quedó retenida durante un control de seguridad en el aeropuerto de Kansas por un objeto que despertó la curiosidad de los agentes y provocó las carcajadas de Lionel Messi y del resto del plantel.

Todo ocurrió cuando el equipaje del defensor cordobés pasó por el escáner. Los agentes detectaron un elemento sospechoso y decidieron abrir la valija para inspeccionarla. La sorpresa fue total: en lugar de un objeto de valor o algún dispositivo tecnológico, encontraron un simple chispero de cocina.

La situación llamó la atención de todos los presentes y rápidamente derivó en un momento de humor. Messi, que observaba la escena junto a otros compañeros, no pudo contener la risa al descubrir qué llevaba Romero en su equipaje de mano.

Horas después se conoció la verdadera explicación del curioso episodio. El defensor transportaba el chispero con un objetivo muy especial: utilizarlo para prender palo santo y realizar sahumados en las habitaciones de la concentración, una práctica que forma parte de una de las cábalas más conocidas del plantel argentino.

Romero integra la denominada "banda del palo santo", junto con Lisandro Martínez y Nahuel Molina. El grupo mantiene el ritual desde el Mundial de Qatar 2022, cuando Martínez comenzó a encender palo santo para limpiar las energías luego de atravesar un cuadro de salud que atribuyó al aire acondicionado de la concentración.

Con el paso del tiempo, la costumbre se extendió a otros espacios del hotel donde se hospeda la Selección y se convirtió en una tradición previa a los encuentros más importantes.

Sin embargo, las normas de seguridad aeroportuaria no hicieron excepciones. Al tratarse de un elemento considerado inflamable para el equipaje de mano, las autoridades decidieron retener el chispero y Romero tuvo que continuar el viaje sin él.

El episodio quedó como una de las anécdotas más curiosas del recorrido argentino en la Copa del Mundo y volvió a mostrar el costado más distendido de un plantel que combina concentración, cábalas y mucho buen humor en busca de un nuevo título mundial.