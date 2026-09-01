El departamento de Valle Fértil enfrenta una encrucijada crucial para su futuro económico y social. En diálogo con DIARIO HUARPE, el intendente Mario Riveros anunció una convocatoria abierta para el próximo martes 8 de septiembre, a las 19:30 horas, en el salón del Centro Cultural José Segundo Núñez, dirigida a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios turísticos locales. El objetivo de este encuentro es unificar fuerzas y firmar un petitorio conjunto al gobierno provincial para solicitar la repavimentación urgente de las rutas que conectan la región, específicamente la Ruta Nacional 141 y la Ruta Provincial 510, ambas en un alarmante estado de abandono.

La amenaza del aislamiento económico

La principal preocupación de la comunidad radica en el inminente aislamiento económico que amenaza a Valle Fértil. Riveros advirtió que los arreglos y futura inauguración de vías alternativas, como la Ruta Nacional 40 conectada con la Ruta 150, desviará el flujo turístico de la zona.

"Sin rutas transitables, los visitantes de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero que ingresan por Chepes dejarán de pasar por el departamento, sentenciando a la comunidad al olvido", expresó el jefe comunal. "Actualmente, la Ruta 141 está en pésimas condiciones, mientras que la Ruta 510 presenta baches y pozos profundos en toda su extensión, sobre todo de San Agustín de Valle Fértil a Baldecito", agregó.

La desidia sobre las rutas no es nueva, pero el desgaste actual ha alcanzado límites intolerables.

El intendente Riveros recordó que ya ha presentado cinco solicitudes formales por escrito durante su gestión ante las autoridades provinciales, obteniendo únicamente promesas vacías como respuesta. La falta de mantenimiento sistemático se arrastra desde las administraciones anteriores.

Según indicó el mandatario, la última intervención significativa en estas rutas se realizó en tramos muy específicos y acotados con motivo de la carrera ciclística Vuelta a San Juan, tras lo cual la infraestructura no volvió a recibir mejoras de relevancia.

"Hoy, el estado vial sabotea cualquier impulso y desarrollo económico y turistico para nuestro departamento, por eso no urge que estas obras se pongan en agenda", concluyó Riveros.