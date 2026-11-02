El Ironman generó un importante movimiento económico y turístico en San Juan, con más de 5.000 visitantes y una ocupación hotelera que estuvo entre el 90% y 95% durante la semana de competencia. El evento deportivo también impulsó la actividad gastronómica y comercial, debido a que los corredores llegaron acompañados y permanecieron en la provincia casi cinco noches.

Los datos fueron destacados por Mariano Carmona, director ejecutivo del San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, en declaraciones a DIARIO HUARPE, donde realizó un balance sobre el impacto de las competencias en los sectores hotelero y gastronómico.

Por otra parte, Favio Nievas, miembro de la Asociación Hotelera y Gastronómica .El Ironman fue muy favorable para nuestro sector con un 95 % de ocupación. "Es una cadena económica que se reactivó. Tenemos que decir que se reactivó lo hotelero y gastronómicos y más un fin de mes. Trabajaron muy bien hasta con las aplicaciones. Hoy hay muchos de los competidores que van a volver", dijo.

Más de 5.000 visitantes y casi cinco noches de alojamiento

Según explicó Carmona, durante el fin de semana llegaron alrededor de 1.700 corredores, quienes habitualmente viajaron acompañados por grupos de entre tres y cuatro personas. De acuerdo con esa estimación, la provincia recibió poco más de 5.000 visitantes vinculados con las competencias.

Uno de los aspectos que destacó el funcionario fue el tiempo de permanencia de los turistas, que se alojaron casi cinco noches en San Juan. Esto permitió generar consumo en diferentes actividades económicas, más allá de los servicios directamente relacionados con la competencia.

"Hay gente que llega a la provincia, se hospeda, sale a comer y compra en los comercios locales, entonces realmente es un movimiento que engloba a diferentes empresas y diferentes emprendedores de toda la provincia", explicó.

La ocupación hotelera se acercó al 90%

En relación con el impacto en los alojamientos, Carmona aseguró que las reservas comenzaron a concretarse con anticipación y que durante esa semana la ocupación hotelera superó el 80%, acercándose al 90%.

"Estamos hablando de que esta semana hemos tenido casi un 90% de ocupación hotelera, un 80 y pico, lo cual es muy bueno", expresó el director ejecutivo del Bureau.

El funcionario también destacó el movimiento registrado en la gastronomía, donde trabajaron junto con la Asociación Hotelera Gastronómica para difundir la oferta disponible entre quienes llegaron a la provincia. La propuesta incluyó dar a conocer restaurantes, cenas especiales y espectáculos para incentivar el consumo de los visitantes.

El impacto en toda la cadena turística

Carmona remarcó que el beneficio económico de este tipo de acontecimientos no queda limitado a los hoteles, sino que alcanza a restaurantes, comercios y emprendimientos de diferentes sectores.

En ese sentido, consideró que los eventos deportivos permiten desestacionalizar la demanda turística, especialmente durante períodos en los que el turismo tradicional registra menor movimiento. Por eso, sostuvo que la planificación de un calendario que combine competencias, congresos y ferias es fundamental para mantener una actividad sostenida durante todo el año.

Además, valoró la llegada de participantes y acompañantes de Chile, Brasil, Paraguay, Europa, México y América del Norte. Para el funcionario, que muchos de ellos conozcan San Juan por primera vez representa una oportunidad para que regresen en el futuro como turistas.