Con la llegada de la primavera, los balcones y terrazas comienzan a recuperar protagonismo. Entre las plantas que pueden aportar flores blancas, follaje verde y un perfume intenso aparece el jazmín del cabo, una especie que puede cultivarse en macetas y adaptarse a espacios reducidos.

Su nombre científico es Gardenia jasminoides y, pese a su nombre popular, pertenece a la familia de las rubiáceas. Es un arbusto perenne que puede alcanzar diferentes tamaños según la variedad y las condiciones de cultivo.

Dónde ubicarlo

Para que el jazmín del cabo crezca y florezca correctamente, uno de los puntos fundamentales es elegir bien el lugar donde se colocará.

La planta necesita un espacio luminoso, aunque no necesariamente expuesto durante todo el día al sol directo. Una ubicación con sol suave durante la mañana y semisombra durante el resto de la jornada puede ser adecuada.

En cambio, un balcón completamente oscuro puede limitar la floración, mientras que el sol intenso de la tarde puede afectar sus hojas.

También es recomendable protegerla de vientos fuertes y temperaturas demasiado bajas, especialmente durante las noches frías.

El cuidado de la maceta

El cultivo en maceta permite incorporar esta planta a balcones y terrazas, pero requiere prestar atención al recipiente y al drenaje.

La gardenia necesita un suelo adecuado y con buen drenaje. El exceso de agua acumulada en las raíces puede perjudicar su desarrollo, por lo que la maceta debe permitir que el agua salga correctamente.

También es importante mantener una humedad equilibrada y evitar tanto los períodos prolongados de sequedad como los encharcamientos.

Una planta ideal para sumar perfume

Además de sus flores blancas, una de las principales características del jazmín del cabo es su aroma intenso. Por eso, ubicarlo cerca de una ventana, una puerta o un sector del balcón donde se pase tiempo permite aprovechar mejor su fragancia.

Para espacios pequeños, conviene elegir variedades compactas o de crecimiento moderado, que puedan mantenerse en una maceta sin ocupar demasiado lugar.

Otras opciones para balcones

El jazmín no es la única alternativa para quienes buscan llenar de vida un espacio exterior. Entre las plantas trepadoras que pueden utilizarse en balcones y terrazas también aparece el jazmín estrellado, que produce flores blancas y tiene un aroma dulce. Puede crecer tanto con buena exposición solar como en espacios de semisombra.

También existe el osmanto, una especie conocida por una fragancia que combina notas similares al jazmín y al durazno y que puede cultivarse en maceta.

Con una buena elección de especie, una ubicación adecuada y cuidados constantes, un balcón puede convertirse en un pequeño espacio verde y perfumado para recibir la primavera.