Flavio Briatore expresó su frustración luego de que las sanciones aplicadas a Franco Colapinto y Pierre Gasly dejaran a Alpine sin puntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1. El dirigente destacó el rendimiento de ambos pilotos, aunque lamentó que las penalizaciones posteriores modificaran el resultado de la escudería.

Colapinto había terminado dentro de la zona de puntos, pero recibió un recargo de 10 segundos por una infracción bajo bandera amarilla y quedó en el puesto 15. Gasly también fue penalizado y terminó en la posición 17, por lo que el equipo francés se quedó sin unidades.

El respaldo de Briatore a Colapinto

El asesor ejecutivo de Alpine valoró especialmente la actuación del piloto argentino, quien había completado una carrera consistente después de una serie de resultados adversos. Briatore consideró que Franco había mostrado un buen ritmo y que el equipo había tenido un desempeño positivo durante la competencia.

“Franco completó una carrera muy buena y consistente; algo que necesitaba tras una racha de mala suerte en las últimas citas”, expresó el dirigente. También destacó el trabajo de Gasly, quien logró recuperar terreno pese a algunos problemas de potencia en la largada.

La frustración por quedarse sin puntos

Briatore sostuvo que el resultado final no reflejó el rendimiento que habían mostrado los dos autos durante la carrera. “Tras las penalizaciones aplicadas después de la carrera, nos marchamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima, dado que ambos coches habían terminado en la zona de puntos”, manifestó.

El dirigente resumió el sentimiento del equipo al señalar que era frustrante no haber conseguido nada en esa competencia. De esta manera, Alpine cerró el Gran Premio de México sin sumar, pese a que sus dos pilotos habían terminado inicialmente en posiciones que les permitían obtener puntos.