El juicio oral por la tragedia del submarino ARA San Juan retoma esta semana su actividad en los tribunales federales de Río Gallegos, en una etapa clave del proceso que ya se encamina hacia los alegatos finales y el futuro veredicto.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini, escuchará a cuatro expertos de la Armada Argentina en lo que será la última semana de producción de prueba.

Los testigos convocados son el capitán de navío Arturo Marfort, y los contralmirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny, junto al capitán de navío Jorge Bergallo. Sus declaraciones están previstas para el lunes y martes.

Marfort participó como experto técnico en el Consejo General de Guerra y elaboró un informe sobre las posibles causas del hundimiento, la secuencia de eventos previos y el estado operativo del submarino al momento de zarpar.

Por su parte, Trama, Kenny y Bergallo integraron la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa creada tras la tragedia, y aportarán evaluaciones técnicas sobre la documentación analizada y las distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

El cronograma judicial continuará el miércoles con una ampliación de indagatoria y el jueves con una audiencia especialmente significativa, en la que los familiares de las 44 víctimas podrán expresar sus testimonios, reflexiones y reclamos.

Luego comenzará la etapa de alegatos: la fiscalía expondrá el 22 de junio, las querellas el 23, la defensa del imputado Villamide el 24 y el resto de las defensas a comienzos de julio. Las réplicas están previstas para el 25 de junio, las últimas palabras para el 8 de julio y el veredicto quedará pendiente de definición.

En las últimas audiencias se incorporaron elementos relevantes al expediente. Se comprobó que siete meses antes de la tragedia, la Armada Argentina ya contaba con un diagnóstico técnico que advertía sobre diversas fallas en la nave.

Un acta del 30 de abril de 2017, elaborada en una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina en Mar del Plata, detallaba problemas en el sistema de refrigeración, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, fallas en sensores y detectores de gases fuera de servicio, entre otras averías.

La causa investiga la responsabilidad penal de cuatro exoficiales de la Armada: Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa. Están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Según la acusación, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias, como ordenar la navegación en superficie o convocar a especialistas.

El ARA San Juan había zarpado desde la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de ese año en una misión de patrullaje. El 15 de noviembre se produjo la falla crítica y el submarino desapareció con 44 tripulantes a bordo.

Un año después, el casco fue hallado a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión. El juicio, iniciado el 6 de marzo, transita ahora su tramo final en busca de determinar responsabilidades por una de las mayores tragedias de la historia naval argentina.