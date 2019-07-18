El listado completo de los ganadores de casas en Albardón

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El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los sorteados en cinco barrios del departamento.
|Apellido y Nombre
|DNI
|ARAYA, MARIA BARBARITA
|14.646.697
|BAZAN, NOELIA IVANA
|28.218.781
|CANO, VICENTE MELANIO
|20.897.513
|CARRION, MARIA JOSE
|34.864.318
|CHIRINO, SERGIO RAUL
|27.042.022
|DIAZ MURUA, MAYRA ROMINA
|33.966.688
|EJARQUE, GUSTAVO FRANCISCO
|21.591.721
|FERNANDEZ, EVELIN MARLENE
|36.250.969
|FIGUEROA, EVELIN NORA
|36.032.261
|FIGUEROA, MONICA BEATRIZ
|16.642.873
|GONZALEZ, CEFERINO
|22.368.990
|GONZALEZ, RAMON DANIEL
|12.689.589
|IBAZETA GONZALEZ, DANIELA ANGELICA
|31.929.800
|LUNA VALDEZ, FLORENCIA DAIANA
|40.368.069
|MANRIQUE, MARIA FATIMA
|14.032.624
|MOLINA, ROBERTO BENJAMIN
|10.926.020
|MOLINA, ROSA DEL VALLE
|24.480.392
|MONTAÑA, SARA BELEN
|32.572.723
|MORENO SOSA, MARIA GEMA
|31.038.304
|TRONCOSO, ALAN EMANUEL
|32.572.810
|TRONCOSO, MOIRA ELIZABETH
|29.302.713
|ZUNINO, YAMILA YESICA
|38.464.075
|Apellido y Nombre
|DNI
|ABALLAY, BENIGNA NICOLASA
|5.627.785
|AGUERO MERCADO, PEDRO HUGO
|22.041.514
|AGUILERA FUENTES, NADIA AYELEN
|19.028.300
|AGUIRRE, ELIANA NOEMI
|33.582.519
|ALBARRACIN, SILVIA ALEJANDRA
|22.958.421
|ALDAY, MARIA LAURA ABIGAIL
|35.923.382
|AMARFIL BAZAN, DAMIAN ESTEBAN
|32.572.943
|AMARFIL SALINAS, MARTA ESTELA
|37.297.531
|ANDINO VILLALBA, MARILIN ANABELA
|28.727.956
|ANDRADA, NESTOR ROLANDO
|27.574.334
|ANTUNEZ, SUSANA ROMINA
|35.922.317
|ARCE, GABRIELA ELIZABETH
|34.194.044
|ATENCIO ARRIETA, MELISA ESTER
|33.289.426
|ATIENZA, ANA ALEJANDRA
|20.551.296
|AVILA, CLAUDIO JOSE
|29.602.772
|AVILA, MARIA ELENA
|6.403.037
|AVILA CABRERA, MILAGROS BRENDA
|43.078.834
|BAIGORRIA J., MARIA NOELIA
|27.883.582
|BALMACEDA GODOY, MANUELA DEL CARMEN
|32.083.904
|BERRIDO, CINTIA ROMINA
|33.289.353
|BERRIDO, VERONICA IVANA
|26.399.636
|BOLADO FUENTES, YESICA VERONICA
|36.250.908
|BRIZUELA, SABRINA CELESTE
|34.100.714
|BUSTOS, FRANCISCO LEANDRO
|36.250.097
|BUSTOS, FRANCISCO WILSON
|18.572.809
|CABALLERO, JORGE LUIS
|13.122.824
|CABALLERO, SANDRA VIVIANA
|22.305.630
|CABELLO, RAMONA ANTONIA
|4.925.968
|CALDERON, ORLANDO RAMON
|14.646.595
|CARO, GEIDE NANCY
|41.814.081
|CARRAZCO, JUAN MANUEL
|38.077.257
|CARRIZO TEJADA, NATALIA INES
|34.864.378
|CASTILLO, CLAUDIO SEBASTIAN
|25.995.836
|CASTRO, BRENDA MARICEL
|33.289.400
|CASTRO, CLAUDIA ESTHER
|21.742.422
|CASTRO, EVELIN ESTEFANIA
|39.955.116
|CELEDON, PRISCILA BELEN
|37.649.105
|CERDA VERA, ROBERTO FRANCISCO
|24.658.550
|CESPEDES, RAMON SERGIO
|27.705.435
|CORDOBA, MARIA JOSEFINA
|11.855.718
|CORICA, EMILSE YAMILA
|39.957.146
|CORICA, YESICA MARIA
|39.376.370
|CORTEZ, RUBEN GUSTAVO
|22.347.060
|CORTEZ QUIROGA, MELANI TAMARA
|41.909.858
|CUELLO, MARIA LORENA
|25.319.681
|DELGADO, ANA PAULA
|36.424.172
|DIAZ, ALEJANDRO GABRIEL
|39.007.854
|DIAZ, BRISA DAYANA
|42.452.104
|DIAZ, FANNY MABEL
|36.250.240
|DIAZ, NELSON JAVIER
|32.572.968
|DIAZ, PEDRO RICARDO
|22.444.842
|DIAZ F., MARIANA LIZET
|36.032.246
|DOMINGUEZ, JOSE ORLANDO
|24.244.102
|DUARTE, AMALIA
|18.277.085
|EJARQUE AMARFIL, JOSE MARCELO
|30.004.872
|ELIZONDO, LAURA DEL CARMEN
|34.100.691
|ESCUDERO, CRISTINA DANIELA
|33.743.511
|ESQUIVEL, NESTOR ANDRES
|30.891.380
|ESTEVEZ, ERICA HELVECIA
|31.125.698
|ESTEVEZ ELIZONDO, ANA MARIA
|40.368.478
|FARIAS ROJOS, SOLEDAD ERICA
|35.848.315
|FERNANDEZ, CRISTIAN HERNAN
|31.242.754
|FERNANDEZ, DIEGO ARMANDO
|37.832.675
|FERNANDEZ, SERGIO DAVID
|22.358.656
|FIGUEROA, ARNALDO ISAAC
|25.395.265
|FIGUEROA, EDUARDO RAUL
|25.593.143
|FIGUEROA, VERONICA VALERIA
|30.709.584
|FIGUEROA NAVARRO, MICAELA ADALIS
|41.054.411
|FIGUEROA VERGARA, CRISTINA DEL VALLE
|33.289.307
|FIRMAPAZ, SILVIA BEATRIZ
|16.448.041
|FLORES, ADRIAN ARMANDO
|30.709.431
|FLORES, DIOLINDA MARGARITA
|22.444.883
|FLORES, HORACIO JESUS
|22.444.853
|FLORES, MARILINA ELIZABETH
|30.354.633
|FLORES FONTECHIA, VERONICA ESTER
|27.041.504
|FONTECHIA ARCE, LEONARDO SEBASTIAN
|38.015.944
|FUENTES, MARIA EDITH
|17.151.246
|FUENTES MURUA, ELIANA RUTH
|37.649.963
|FUNES, ROBERTO
|12.840.356
|GARRIDO, MARIA LAURA
|38.076.341
|GARRIDO SANTANDER, JONATHAN ANDRES
|34.864.416
|GODOY, ANDREA DANIELA
|40.368.342
|GOMEZ, DIEGO FERNANDO
|38.460.077
|GOMEZ, JUAN CARLOS
|28.967.193
|GOMEZ MOLINA, GISELA ROSELA
|35.051.024
|GONZALEZ, JANET ROCIO
|40.368.384
|GONZALEZ, MARIA LAURA
|35.848.935
|GONZALEZ, RITA BARBARA
|32.083.511
|GUAJARDO, LUIS ANTONIO
|34.100.699
|GUAJARDO, VERONICA LORENA
|26.547.813
|GUERRERO, CLAUDIA LORENA
|27.490.187
|GUZMAN, CRISTIAN LEONARDO
|36.032.340
|GUZMAN, FERNANDO EDUARDO
|26.878.822
|JORQUERA, VALERIA ALEJANDRA
|31.129.814
|JUAREZ, ANA LIA PETRONA
|22.279.336
|KAISER PASSADORE, MARIA BELEN
|35.471.242
|LOZANO, IVANA ANTONELLA
|41.774.722
|LUNA VERA, ELBIO EMILIO
|37.298.017
|MALDONADO, MANUEL ALEJANDRO
|23.168.298
|MANRIQUE, CARLOS TEOFILO
|33.582.734
|MARIN, HECTOR RAUL
|16.085.547
|MARINERO, CRISTIAN JESUS
|31.129.531
|MEDINA, MARIA DE LOS ANGELES
|41.531.150
|MEJIA MORALES, JOVITA DEL VALLE
|35.851.689
|MENSEGUEZ, DORA LORENA
|29.621.273
|MERCADO, ESTELA VIVIANA
|31.199.374
|MERCADO, IVANA EUGENIA
|27.260.359
|MERCADO MEDINA, KAREN ROCIO
|41.122.886
|MERCADO MOLINA, DAIANA ROMINA
|40.368.410
|MIRANDA, CECILIA PAMELA
|28.644.840
|MOLINA, MARIA TERESA
|39.009.381
|MOLINA, PAULO REMIGIO
|8.666.773
|MOLINA, TAMARA BELEN
|34.248.361
|MOLINA SANCHEZ, MAYRA ELIANA
|34.100.629
|MONCUNILL, SILVIA NOEMI
|27.133.718
|MONLA RIVERO, SHEILA TAMARA
|41.368.933
|MONTAÑA, NIDIA SUSANA
|14.032.814
|MONTIVEROS, VIRGINIA JESUS
|26.105.005
|MORAGA, CARMEN DINA
|22.828.364
|MORALES LEIVA, XIMENA ALEXANDRA
|42.163.417
|MORENO, LILIANA HORTENCIA
|22.958.549
|MUÑOZ, CANDIDO DOMINGO
|32.572.953
|MUÑOZ, MARIELA DEL VALLE
|24.658.544
|MUÑOZ, RAMON SEBASTIAN
|32.519.488
|MUÑOZ, YOHANA VERONICA
|34.864.518
|MUÑOZ, ZAHIRA LUCILA
|41.253.419
|NARVAEZ ARIAS, PABLO DAVID
|23.735.020
|NARVAEZ LOZA, PABLO YAIR
|40.939.427
|NAVARRO GUEVARA, LAURA ELIZABETH
|33.058.649
|NAVARRO PAEZ., MARIA GABRIELA
|38.219.198
|NEIRA, JUAN JOSE
|25.412.788
|NIEVAS, MELISA LIZET
|39.010.979
|OCHOA, MARIA JOSE
|38.594.287
|OLIVAREZ PASTEN, FACUNDO ANDRES
|39.790.767
|OLIVERA, VERONICA ANAHI
|27.760.591
|ONTIVERO, ADOLFO BAUDILIO
|25.252.497
|ONTIVERO, MARIA JOSE
|35.848.386
|ONTIVERO, MIRTA SILVANA
|27.041.977
|ORELLANO, MAXIMILIANO
|29.992.774
|ORMEÑO, LUIS WASHINGTON
|13.532.585
|PAEZ, MARIO ALBERTO
|37.646.906
|PAEZ, ROSARIO SUSANA
|37.649.179
|PALACIO MORENO, ALFREDO DANIEL
|33.289.247
|PANTANO LUNA, MARIA SOLEDAD
|34.864.567
|PASTEN, NATALIA PAOLA
|32.572.824
|PASTRAN, ANICIA LAURA
|37.297.683
|PELAYES TORRES, PAULA NEREA
|39.007.303
|PEREA, NIDIA NANCY
|16.847.268
|PEREZ, LAURA ROMINA
|31.199.539
|PEREZ, ROSALIA RENE
|4.439.296
|PIRRI CABALLERO, BARBARA BELEN
|36.254.802
|PONCE, CINTIA MARISOL
|37.297.553
|PONCE, MARIA CRISTINA
|22.444.768
|PORRES, RICARDO FEDERICO
|24.316.518
|QUIROGA, ELIA YANINA
|35.734.914
|QUIROGA, FERNANDO EMANUEL
|36.032.397
|QUIROGA, MARIANO EMANUEL
|39.955.037
|QUIROGA ELIZONDO, ALEJANDRO ABEL
|31.633.324
|RAMOS, JUAN DANIEL
|36.890.051
|RECABARREN TELLO, DARIO ABEL
|33.582.780
|REINOSO, ESTHER DEL CARMEN
|5.283.807
|RIOS, ROMINA BEATRIZ
|32.750.407
|RIVERO HERRERA, JESICA SOLEDAD
|38.590.830
|RIVEROS, BENITO DANIEL
|14.921.707
|RODRIGUEZ, ANA MARIA
|33.848.747
|ROJAS, MICAELA ALEJANDRA
|37.506.780
|ROMERO DIAZ, ROLANDO ALBERTO
|32.018.878
|SAAVEDRA, PAULA LILIANA
|32.215.094
|SALDIVAR, EDUARDO DANIEL
|16.642.759
|SALDIVAR, JORGE ALEJANDRO
|18.907.880
|SANCHEZ, ARNOLDO JAVIER
|21.181.958
|SANCHEZ, MABEL ADRIANA
|22.248.186
|SANCHEZ, NORMA IRENE
|12.689.756
|SANDEZ PEREIRA, ANA PAULA
|37.646.927
|SARMIENTO, ANALIA VANESA
|25.830.022
|SARMIENTO, LAURA NOEMI
|26.611.585
|SARMIENTO DIAZ, CARLOS MARTIN
|29.058.218
|SEPULVEDA CAMPOS, ORLANDO JESUS
|93.249.124
|SOLAR, FLORENCIA ROMINA
|33.488.362
|SORIA, GIMENA GISEL
|37.297.541
|SORIA ALBARRACIN, ROMINA ELIZABETH
|33.582.767
|SOSA, LIDIA ESTELA
|11.850.191
|SOSA, MARCELA YESICA
|36.032.264
|SOSA, SILVIA ESTHER
|16.205.781
|SOSA, VERONICA ALEJANDRA
|30.004.916
|TAVALLA, PABLO HERNAN
|35.988.783
|TEJADA, FRANCISCO NICOLAS
|25.395.208
|TEJADA, MARIA ISABEL
|28.243.865
|TEJADA, ROLANDO ESTEBAN
|22.014.195
|TELLO, ESTELA ANTONIA
|17.907.763
|TERAN, CLAUDIA NOEMI
|31.143.780
|TRIGO ACUÑA, CINTHIA MARIANA
|32.083.797
|TRONCOSO, VERONICA GISELLE
|30.709.570
|VALLE, IVANA ELIZABETH
|35.848.167
|VARAS, ANALIA DEL VALLE
|26.325.090
|VARGAS, MARIA ISABEL
|16.642.876
|VARGAS, MATIAS ADRIAN
|30.004.932
|VEGA, STELLA MARIS
|16.642.835
|VERA, ABEL ANTONIO
|28.644.895
|VERA, HUGO SERGIO
|25.412.442
|VIDELA, ANDREA DEOLINDA
|27.705.082
|VILLAFAÑE, DAYANA SOLEDAD
|38.462.657
|ZABALA, CLAUDIA MARIEL
|32.689.838
|ZACARIA, ANGELA ANA
|5.740.657
|ZALAZAR, NATALIA LORENA
|25.550.034
|ZARATE, CECILIA PAMELA
|30.004.909
|ZARATE, ROBERTO GUSTAVO
|17.907.707
|ZARATE, SILVIA TATIANA
|33.582.706
|ZULIANI, NANCY ERNESTINA
|14.032.647
|Apellido y Nombre
|DNI
|ABALLAY, CARLOS ALFREDO
|21.936.149
|ACIAR ZALAZAR, EVELYN CECILIA
|41.682.924
|AGUILERA, YUDITH ADELAIDA
|29.778.500
|ANDRADE, ALFREDO RODOLFO
|27.705.083
|ANDRADE, CLAUDIA SILVANA
|24.658.790
|ARMAS MOLINA, JORGE HECTOR
|31.612.116
|ATENCIO, NANCY VALERIA
|29.156.516
|AUCOTOMA, LISETTE
|38.624.380
|BALDERRAMO ROSADO, MARIANA YANELA
|32.083.556
|BANEGA, ISABEL CRISTINA
|29.302.730
|BARSOLA, MARCELO
|14.032.763
|BASICH, ADRIANA ELIZABETH
|27.784.980
|BORDON, OSCAR SANTIAGO
|25.995.246
|BORONAT, MARIA ALEJANDRA
|28.644.841
|BRIZUELA, ANA MARIA
|30.004.874
|BRIZUELA, CINTIA MABEL
|34.100.669
|BRIZUELA, JUSTA MARIA
|16.205.782
|BRIZUELA, PATRICIA ANDREA
|33.582.555
|BRIZUELA RIVEROS, VALERIA SOLEDAD
|38.015.997
|CALDERON PONCE, EMANUEL
|33.614.241
|CAPARROS CORNEJO, ELISA CARINA
|38.075.825
|CARRIZO VALDEZ, ZULMA MARIELA
|23.634.925
|CASTRO, ANALIA DEL CARMEN
|25.830.551
|CASTRO, CECILIA DEL ROSARIO
|33.289.244
|CATERINO, ADRIANA ISABEL
|17.619.818
|CEREZO, JUANA DEL ROSARIO
|5.127.709
|CHABES, MARIA INES
|26.839.789
|CHAVES, ANGEL EUFEMIO
|7.942.716
|CHAVES, ARMANDO ALFREDO
|14.527.967
|CHAVEZ, PABLO DANIEL
|35.734.944
|CHIRINO, ERICA BARBARITA
|31.199.572
|CONTRERA, MERCEDES LEONOR
|33.582.670
|CORTEZ, MARCELA LORENA
|27.133.710
|DIAZ, ESTEBAN CRUZ
|39.009.241
|DURAN, IVANA DANIELA
|31.199.486
|ELIZONDO, MARTA BEATRIZ
|17.777.082
|ESPEJO, SANDRA BEATRIZ
|26.287.653
|FERNANDEZ, ELISA NATALIA
|29.602.741
|FIGUEROA, CECILIA DEL VALLE
|25.167.211
|FLORES, ANA CRISTINA
|30.116.624
|FLORES VEGA, MARIANA ESTER
|31.199.515
|FLORES VEGA, MONICA SOLEDAD
|32.083.616
|GARCIA, GISELA ELISABET
|33.582.569
|GARRIDO, RODRIGO LEANDRO
|34.864.431
|GODOY, SILVIA ANTONIA
|17.151.366
|GONZALES FUIGUEROA, RAUL EDUARDO
|26.511.928
|GONZALEZ, FRANCO CLAUDIO
|30.709.451
|GONZALEZ, RONI GABRIEL
|22.525.431
|GUERRA, YANINA MICAELA
|36.254.822
|IRAZOQUE, ADRIANA MICHELLE
|40.368.409
|IRAZOQUE, IVANA LORENA
|27.260.905
|LEIVA, DANIELA ISABEL
|28.720.367
|LEIVA, HUMBERTO ISIDRO
|16.205.757
|LONCARICH, VICTOR ALEJANDRO
|28.836.320
|LOPEZ MARTIN, ENZO JAVIER
|23.977.836
|LUCERO, GLADIS CELIA
|23.610.856
|LUCERO, LILIANA AZUCENA
|27.883.651
|LUJAN, OSCAR ANDRES
|27.883.645
|MALLEA, GREGORIO RAMON
|16.642.896
|MALLEA, GUSTAVO VICENTE
|28.373.835
|MALLEA, PEDRO GASTON
|26.433.817
|MARINERO, ADRIANA MARCELA
|21.591.709
|MARTINEZ, PATRICIA BEATRIZ
|30.709.566
|MERCADO, MABEL LILIANA
|21.181.883
|MESTRE, JORGE
|5.402.161
|MIRANDA, DANIEL AGUSTIN
|21.795.943
|MIRANDA, PETRONA DELIA
|4.405.228
|MIRANDA BERGARA, LUCILA AYELEN
|39.011.639
|MOLINA, CARLOS ROGER
|12.436.033
|MOLINA, IRIS ELIANA
|34.100.665
|MONDACA, CRISTINA DEL CARMEN
|38.219.349
|MONTAÑA, EUGENIA DE LOS ANGELES
|39.650.537
|MORENO, YESICA DEL VALLE
|33.966.649
|MUÑOZ, ANA CAROLINA
|30.631.440
|NEIRA, FLORENCIA MICAELA
|40.368.394
|NIEVAS, RITA BEATRIZ
|17.907.511
|NIEVAS, ROCIO DE LOS A
|39.650.680
|OCHOA, ALEJANDRA CRISTINA
|22.659.691
|OLIVARES, EDUARDO ROMAN
|30.354.615
|ONTIVEROS, ALEJANDRINA DAIANA
|31.612.299
|ORTIZ, GEMA SUSANA
|31.129.630
|OYOLA, MARIA LAURA
|31.199.400
|PAEZ, MARCELINA JACINTA
|11.185.997
|PAEZ, MARCELO ALEJANDRO
|35.857.474
|PAEZ, PAOLA VANESA
|25.748.183
|PAEZ, PAOLA VANESA
|27.883.634
|PAEZ, PATRICIA CLAUDIA
|21.359.653
|PAEZ REINOSO, PAOLA MELISA
|29.796.538
|PAVON RUIZ, JUAN JOSE
|23.943.716
|PEREYRA, LILIANA LEONOR
|26.399.432
|PEREZ, JUAN MARCELO
|30.992.670
|PERUZZI GIMENEZ, GABRIELA NATALIA
|28.538.676
|PEÑALOZA, MARTIN ROLANDO
|27.883.565
|PUERTA ARAYA, MARISOL
|31.199.341
|QUIROGA, IVANA INES
|27.883.620
|QUIROGA ARAYA, LUCAS EMANUEL
|38.463.959
|RAMIREZ, JOHANA ELIZABETH
|35.848.119
|RAMIREZ, VANESA BEATRIZ
|31.210.979
|RAMOS, ROSALBA ELOISA
|29.883.415
|RIVERO, JOSE LUIS
|35.520.958
|ROLDAN, OSCAR ORLANDO
|28.243.491
|SALINAS, NORA ESTER
|13.122.570
|SANCHEZ, CLAUDIA VANESA
|24.972.037
|SANCHEZ CORNEJO, MARCELA ANTONIA
|22.958.368
|SIERRA, GASTON DANIEL
|26.434.524
|SORIA, MARIANA EVELIN
|36.032.243
|SUAREZ, CELIA VANESA
|26.105.018
|SUAREZ SANCHEZ, ISABEL VERONICA
|29.602.745
|TEJADA, CARLA DANIELA
|34.864.372
|TEJADA, FABIOLA DEL CARMEN
|31.199.386
|TELLO, ANDRES OMAR
|28.005.126
|VALDEZ, GABRIELA DEL VALLE
|22.958.541
|VALLEJO, MARIA ROSA
|28.836.330
|VALLONE, CARLOS ALEJANDRO
|27.350.421
|VARAS, VERONICA VANESA
|30.354.690
|VARGAS, MARIA MILENA
|40.265.924
|VEDIA, ENRIQUE MIGUEL ANGEL
|34.711.511
|VERA, VICTOR AGUSTIN
|23.634.645
|VIDELA, MARIO JORGE
|25.830.670
|VILLARREAL GONZALEZ, ESTER DEL CARMEN
|28.071.463
|Apellido y Nombre
|DNI
|ALBARRACIN, JORGE FABIAN
|17.151.233
|ALVAREZ, JORGE ALBERTO
|29.602.803
|ARACENA, NANCY BEATRIZ
|22.958.437
|ARANDA BIANCHI, JUAN CARLOS
|11.855.843
|BALMACEDA, SILVINA DEOLINDA
|27.300.950
|BLANCO, NORMA ANALIA
|27.041.536
|BRIZUELA, CAROLINA ALEJANDRA
|36.250.201
|BRIZUELA, GRACIELA ISABEL
|21.181.884
|CABRERA, ANDREA CAROLINA
|25.118.397
|CARBAJAL, GISELLE JOHANA
|33.582.692
|CARRIZO TELLO, ADRIANA PAMELA
|32.083.652
|CASTILLO, PAULA ELIANA
|29.602.767
|CASTRO, BIBIANA DEL VALLE
|37.650.582
|CASTRO, MARIEL ANALIA
|39.955.147
|CASTRO GODOY, MARIO ALFREDO
|29.709.865
|CAYUELA, CARLOS SALVADOR
|25.961.495
|CHAVEZ, JESUS ROSA
|39.007.697
|CORIA, NATACHA LORENA
|30.354.771
|CORICA, CLAUDIA MARISA
|22.444.771
|DIAZ, ANABELA NOEMI
|39.007.425
|EJARQUE, MONICA NOEMI
|22.673.124
|ESPEJO, NESTOR
|11.284.267
|FERREYRA, ANA AMERICA
|17.986.708
|FERREYRA, EDUARDO JAVIER
|26.740.682
|FIGUEROA, OTILIA AZUCENA
|3.568.967
|FLORES, JONATAN ANTONIO
|30.354.682
|FLORES, PAOLA NATALIA
|29.302.829
|FLORES REINOSO, GLADYS VANESA
|30.175.512
|FLOREZ, JUAN DOMINGO
|16.642.875
|FRANOVICH, TATIANA DEL CARMEN
|28.192.705
|FUENTES, OSCAR HILARIO
|8.667.009
|GALAZ, MARISOL BEATRIZ
|34.459.552
|GIMENEZ, JOSE LUIS
|16.516.692
|GONZALEZ, EDITH AURELIA
|25.321.999
|IBAZETA, JACINTA CECILIA
|29.302.851
|IRAZOQUE, PAOLA SUSANA
|26.791.261
|LEDESMA, ADRIAN MARCELO
|25.549.801
|LENCINA, MARIA SOLEDAD
|36.250.288
|LEPEZ, CRISTINA DEL VALLE
|30.709.355
|LEPEZ SALINAS, SOLEDAD ANTONELA
|42.207.320
|LLORCA, SERGIO ENRIQUE
|18.618.939
|LOPEZ, JUAN RAMON
|7.937.774
|LOPEZ, MONICA CARINA
|26.287.578
|MALLEA, FERNANDO MIGUEL
|22.673.167
|MARINERO, JORGE RUBEN
|18.507.076
|MERCADO, ANDREA ANTONIA
|22.705.830
|MONTAÑO, CRISTINA PAULINA
|5.816.006
|MONTOYA, VICTOR ELEZZAR
|31.199.395
|MOREYRA VALDEZ, FLAVIA EVELIN
|36.250.144
|MUÑOZ, HUGO ARIEL
|28.243.254
|NAVEDA, MONICA LILIANA
|29.098.366
|OLMOS, PAOLA FLORENCIA
|37.297.519
|ONTIVERO, ELIANA MELISA
|35.848.326
|PANTANO DIAZ, CECILIA MABEL
|30.004.893
|PASTEN, ZULEMA GLADYS
|17.777.086
|PASTEN ANDRADA ., SERGIO DAVID
|34.864.426
|PEREZ, LETICIA SONIA
|16.085.549
|PEREZ BRIZUELA, MARIA ESTER
|23.732.655
|PERONA, JUAN JOSE
|27.760.877
|PEÑALOZA S., ALBERTO DANIEL
|26.511.968
|QUIROGA, PAOLA DEL VALLE
|29.557.788
|RODRIGUEZ, JOSE LUIS
|30.709.400
|ROJAS GARRIDO, ANDREA VANESA
|26.135.529
|SANCHEZ ATENCIO, JOSE ALBERTO
|28.448.437
|SANTANDER GONZALEZ, SILVIA LILIANA
|24.480.848
|SIERRA, DANIEL EDUARDO
|27.883.688
|SORIA, MARIA SUSANA
|25.995.876
|SUAREZ, GEMA LETICIA
|28.836.306
|TEJADA, NATALIA JUDITH
|31.958.885
|TOBAL, JOSE MARIA
|26.878.254
|VALDEZ, NELSON JUSTINIANO
|17.151.273
|VALDEZ, ROBERTO JAVIER
|24.660.308
|VEGA, GABRIELA DEL CARMEN
|27.760.925
|VILLAFAÑE, DARIO ALBERTO
|39.995.796
|YANADEL, ENRI MARTIN
|36.032.327
|YANADEL, LILIANA CLEOTILDE
|17.151.289
|YUNES, ALEXIS HECTOR
|31.199.595
|Apellido y Nombre
|DNI
|ALBARRACIN, JORGE FABIAN
|17.151.233
|ALVAREZ, JORGE ALBERTO
|29.602.803
|ARACENA, NANCY BEATRIZ
|22.958.437
|ARANDA BIANCHI, JUAN CARLOS
|11.855.843
|BALMACEDA, SILVINA DEOLINDA
|27.300.950
|BLANCO, NORMA ANALIA
|27.041.536
|BRIZUELA, CAROLINA ALEJANDRA
|36.250.201
|BRIZUELA, GRACIELA ISABEL
|21.181.884
|CABRERA, ANDREA CAROLINA
|25.118.397
|CARBAJAL, GISELLE JOHANA
|33.582.692
|CARRIZO TELLO, ADRIANA PAMELA
|32.083.652
|CASTILLO, PAULA ELIANA
|29.602.767
|CASTRO, BIBIANA DEL VALLE
|37.650.582
|CASTRO, MARIEL ANALIA
|39.955.147
|CASTRO GODOY, MARIO ALFREDO
|29.709.865
|CAYUELA, CARLOS SALVADOR
|25.961.495
|CHAVEZ, JESUS ROSA
|39.007.697
|CORIA, NATACHA LORENA
|30.354.771
|CORICA, CLAUDIA MARISA
|22.444.771
|DIAZ, ANABELA NOEMI
|39.007.425
|EJARQUE, MONICA NOEMI
|22.673.124
|ESPEJO, NESTOR
|11.284.267
|FERREYRA, ANA AMERICA
|17.986.708
|FERREYRA, EDUARDO JAVIER
|26.740.682
|FIGUEROA, OTILIA AZUCENA
|3.568.967
|FLORES, JONATAN ANTONIO
|30.354.682
|FLORES, PAOLA NATALIA
|29.302.829
|FLORES REINOSO, GLADYS VANESA
|30.175.512
|FLOREZ, JUAN DOMINGO
|16.642.875
|FRANOVICH, TATIANA DEL CARMEN
|28.192.705
|FUENTES, OSCAR HILARIO
|8.667.009
|GALAZ, MARISOL BEATRIZ
|34.459.552
|GIMENEZ, JOSE LUIS
|16.516.692
|GONZALEZ, EDITH AURELIA
|25.321.999
|IBAZETA, JACINTA CECILIA
|29.302.851
|IRAZOQUE, PAOLA SUSANA
|26.791.261
|LEDESMA, ADRIAN MARCELO
|25.549.801
|LENCINA, MARIA SOLEDAD
|36.250.288
|LEPEZ, CRISTINA DEL VALLE
|30.709.355
|LEPEZ SALINAS, SOLEDAD ANTONELA
|42.207.320
|LLORCA, SERGIO ENRIQUE
|18.618.939
|LOPEZ, JUAN RAMON
|7.937.774
|LOPEZ, MONICA CARINA
|26.287.578
|MALLEA, FERNANDO MIGUEL
|22.673.167
|MARINERO, JORGE RUBEN
|18.507.076
|MERCADO, ANDREA ANTONIA
|22.705.830
|MONTAÑO, CRISTINA PAULINA
|5.816.006
|MONTOYA, VICTOR ELEZZAR
|31.199.395
|MOREYRA VALDEZ, FLAVIA EVELIN
|36.250.144
|MUÑOZ, HUGO ARIEL
|28.243.254
|NAVEDA, MONICA LILIANA
|29.098.366
|OLMOS, PAOLA FLORENCIA
|37.297.519
|ONTIVERO, ELIANA MELISA
|35.848.326
|PANTANO DIAZ, CECILIA MABEL
|30.004.893
|PASTEN, ZULEMA GLADYS
|17.777.086
|PASTEN ANDRADA ., SERGIO DAVID
|34.864.426
|PEREZ, LETICIA SONIA
|16.085.549
|PEREZ BRIZUELA, MARIA ESTER
|23.732.655
|PERONA, JUAN JOSE
|27.760.877
|PEÑALOZA S., ALBERTO DANIEL
|26.511.968
|QUIROGA, PAOLA DEL VALLE
|29.557.788
|RODRIGUEZ, JOSE LUIS
|30.709.400
|ROJAS GARRIDO, ANDREA VANESA
|26.135.529
|SANCHEZ ATENCIO, JOSE ALBERTO
|28.448.437
|SANTANDER GONZALEZ, SILVIA LILIANA
|24.480.848
|SIERRA, DANIEL EDUARDO
|27.883.688
|SORIA, MARIA SUSANA
|25.995.876
|SUAREZ, GEMA LETICIA
|28.836.306
|TEJADA, NATALIA JUDITH
|31.958.885
|TOBAL, JOSE MARIA
|26.878.254
|VALDEZ, NELSON JUSTINIANO
|17.151.273
|VALDEZ, ROBERTO JAVIER
|24.660.308
|VEGA, GABRIELA DEL CARMEN
|27.760.925
|VILLAFAÑE, DARIO ALBERTO
|39.995.796
|YANADEL, ENRI MARTIN
|36.032.327
|YANADEL, LILIANA CLEOTILDE
|17.151.289
|YUNES, ALEXIS HECTOR
|31.199.595
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