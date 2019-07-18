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Provinciales > Sorteo del IPV

El listado completo de los ganadores de casas en Albardón

El Instituto Provincial de la Vivienda dio a conocer los nombres de los sorteados en cinco barrios del departamento.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

Barrio 3. España (Albardón)

Ganadores Barrio 3. España (Albardon)
Apellido y NombreDNI
ARAYA, MARIA BARBARITA14.646.697
BAZAN, NOELIA IVANA28.218.781
CANO, VICENTE MELANIO20.897.513
CARRION, MARIA JOSE34.864.318
CHIRINO, SERGIO RAUL27.042.022
DIAZ MURUA, MAYRA ROMINA33.966.688
EJARQUE, GUSTAVO FRANCISCO21.591.721
FERNANDEZ, EVELIN MARLENE36.250.969
FIGUEROA, EVELIN NORA36.032.261
FIGUEROA, MONICA BEATRIZ16.642.873
GONZALEZ, CEFERINO22.368.990
GONZALEZ, RAMON DANIEL12.689.589
IBAZETA GONZALEZ, DANIELA ANGELICA31.929.800
LUNA VALDEZ, FLORENCIA DAIANA40.368.069
MANRIQUE, MARIA FATIMA14.032.624
MOLINA, ROBERTO BENJAMIN10.926.020
MOLINA, ROSA DEL VALLE24.480.392
MONTAÑA, SARA BELEN32.572.723
MORENO SOSA, MARIA GEMA31.038.304
TRONCOSO, ALAN EMANUEL32.572.810
TRONCOSO, MOIRA ELIZABETH29.302.713
ZUNINO, YAMILA YESICA38.464.075

 

Barrio 4. Virgen del Rocío (Albardón)

Ganadores Barrio 4. Virgen del Rocío (Albardon)
Apellido y NombreDNI
ABALLAY, BENIGNA NICOLASA5.627.785
AGUERO MERCADO, PEDRO HUGO22.041.514
AGUILERA FUENTES, NADIA AYELEN19.028.300
AGUIRRE, ELIANA NOEMI33.582.519
ALBARRACIN, SILVIA ALEJANDRA22.958.421
ALDAY, MARIA LAURA ABIGAIL35.923.382
AMARFIL BAZAN, DAMIAN ESTEBAN32.572.943
AMARFIL SALINAS, MARTA ESTELA37.297.531
ANDINO VILLALBA, MARILIN ANABELA28.727.956
ANDRADA, NESTOR ROLANDO27.574.334
ANTUNEZ, SUSANA ROMINA35.922.317
ARCE, GABRIELA ELIZABETH34.194.044
ATENCIO ARRIETA, MELISA ESTER33.289.426
ATIENZA, ANA ALEJANDRA20.551.296
AVILA, CLAUDIO JOSE29.602.772
AVILA, MARIA ELENA6.403.037
AVILA CABRERA, MILAGROS BRENDA43.078.834
BAIGORRIA J., MARIA NOELIA27.883.582
BALMACEDA GODOY, MANUELA DEL CARMEN32.083.904
BERRIDO, CINTIA ROMINA33.289.353
BERRIDO, VERONICA IVANA26.399.636
BOLADO FUENTES, YESICA VERONICA36.250.908
BRIZUELA, SABRINA CELESTE34.100.714
BUSTOS, FRANCISCO LEANDRO36.250.097
BUSTOS, FRANCISCO WILSON18.572.809
CABALLERO, JORGE LUIS13.122.824
CABALLERO, SANDRA VIVIANA22.305.630
CABELLO, RAMONA ANTONIA4.925.968
CALDERON, ORLANDO RAMON14.646.595
CARO, GEIDE NANCY41.814.081
CARRAZCO, JUAN MANUEL38.077.257
CARRIZO TEJADA, NATALIA INES34.864.378
CASTILLO, CLAUDIO SEBASTIAN25.995.836
CASTRO, BRENDA MARICEL33.289.400
CASTRO, CLAUDIA ESTHER21.742.422
CASTRO, EVELIN ESTEFANIA39.955.116
CELEDON, PRISCILA BELEN37.649.105
CERDA VERA, ROBERTO FRANCISCO24.658.550
CESPEDES, RAMON SERGIO27.705.435
CORDOBA, MARIA JOSEFINA11.855.718
CORICA, EMILSE YAMILA39.957.146
CORICA, YESICA MARIA39.376.370
CORTEZ, RUBEN GUSTAVO22.347.060
CORTEZ QUIROGA, MELANI TAMARA41.909.858
CUELLO, MARIA LORENA25.319.681
DELGADO, ANA PAULA36.424.172
DIAZ, ALEJANDRO GABRIEL39.007.854
DIAZ, BRISA DAYANA42.452.104
DIAZ, FANNY MABEL36.250.240
DIAZ, NELSON JAVIER32.572.968
DIAZ, PEDRO RICARDO22.444.842
DIAZ F., MARIANA LIZET36.032.246
DOMINGUEZ, JOSE ORLANDO24.244.102
DUARTE, AMALIA18.277.085
EJARQUE AMARFIL, JOSE MARCELO30.004.872
ELIZONDO, LAURA DEL CARMEN34.100.691
ESCUDERO, CRISTINA DANIELA33.743.511
ESQUIVEL, NESTOR ANDRES30.891.380
ESTEVEZ, ERICA HELVECIA31.125.698
ESTEVEZ ELIZONDO, ANA MARIA40.368.478
FARIAS ROJOS, SOLEDAD ERICA35.848.315
FERNANDEZ, CRISTIAN HERNAN31.242.754
FERNANDEZ, DIEGO ARMANDO37.832.675
FERNANDEZ, SERGIO DAVID22.358.656
FIGUEROA, ARNALDO ISAAC25.395.265
FIGUEROA, EDUARDO RAUL25.593.143
FIGUEROA, VERONICA VALERIA30.709.584
FIGUEROA NAVARRO, MICAELA ADALIS41.054.411
FIGUEROA VERGARA, CRISTINA DEL VALLE33.289.307
FIRMAPAZ, SILVIA BEATRIZ16.448.041
FLORES, ADRIAN ARMANDO30.709.431
FLORES, DIOLINDA MARGARITA22.444.883
FLORES, HORACIO JESUS22.444.853
FLORES, MARILINA ELIZABETH30.354.633
FLORES FONTECHIA, VERONICA ESTER27.041.504
FONTECHIA ARCE, LEONARDO SEBASTIAN38.015.944
FUENTES, MARIA EDITH17.151.246
FUENTES MURUA, ELIANA RUTH37.649.963
FUNES, ROBERTO12.840.356
GARRIDO, MARIA LAURA38.076.341
GARRIDO SANTANDER, JONATHAN ANDRES34.864.416
GODOY, ANDREA DANIELA40.368.342
GOMEZ, DIEGO FERNANDO38.460.077
GOMEZ, JUAN CARLOS28.967.193
GOMEZ MOLINA, GISELA ROSELA35.051.024
GONZALEZ, JANET ROCIO40.368.384
GONZALEZ, MARIA LAURA35.848.935
GONZALEZ, RITA BARBARA32.083.511
GUAJARDO, LUIS ANTONIO34.100.699
GUAJARDO, VERONICA LORENA26.547.813
GUERRERO, CLAUDIA LORENA27.490.187
GUZMAN, CRISTIAN LEONARDO36.032.340
GUZMAN, FERNANDO EDUARDO26.878.822
JORQUERA, VALERIA ALEJANDRA31.129.814
JUAREZ, ANA LIA PETRONA22.279.336
KAISER PASSADORE, MARIA BELEN35.471.242
LOZANO, IVANA ANTONELLA41.774.722
LUNA VERA, ELBIO EMILIO37.298.017
MALDONADO, MANUEL ALEJANDRO23.168.298
MANRIQUE, CARLOS TEOFILO33.582.734
MARIN, HECTOR RAUL16.085.547
MARINERO, CRISTIAN JESUS31.129.531
MEDINA, MARIA DE LOS ANGELES41.531.150
MEJIA MORALES, JOVITA DEL VALLE35.851.689
MENSEGUEZ, DORA LORENA29.621.273
MERCADO, ESTELA VIVIANA31.199.374
MERCADO, IVANA EUGENIA27.260.359
MERCADO MEDINA, KAREN ROCIO41.122.886
MERCADO MOLINA, DAIANA ROMINA40.368.410
MIRANDA, CECILIA PAMELA28.644.840
MOLINA, MARIA TERESA39.009.381
MOLINA, PAULO REMIGIO8.666.773
MOLINA, TAMARA BELEN34.248.361
MOLINA SANCHEZ, MAYRA ELIANA34.100.629
MONCUNILL, SILVIA NOEMI27.133.718
MONLA RIVERO, SHEILA TAMARA41.368.933
MONTAÑA, NIDIA SUSANA14.032.814
MONTIVEROS, VIRGINIA JESUS26.105.005
MORAGA, CARMEN DINA22.828.364
MORALES LEIVA, XIMENA ALEXANDRA42.163.417
MORENO, LILIANA HORTENCIA22.958.549
MUÑOZ, CANDIDO DOMINGO32.572.953
MUÑOZ, MARIELA DEL VALLE24.658.544
MUÑOZ, RAMON SEBASTIAN32.519.488
MUÑOZ, YOHANA VERONICA34.864.518
MUÑOZ, ZAHIRA LUCILA41.253.419
NARVAEZ ARIAS, PABLO DAVID23.735.020
NARVAEZ LOZA, PABLO YAIR40.939.427
NAVARRO GUEVARA, LAURA ELIZABETH33.058.649
NAVARRO PAEZ., MARIA GABRIELA38.219.198
NEIRA, JUAN JOSE25.412.788
NIEVAS, MELISA LIZET39.010.979
OCHOA, MARIA JOSE38.594.287
OLIVAREZ PASTEN, FACUNDO ANDRES39.790.767
OLIVERA, VERONICA ANAHI27.760.591
ONTIVERO, ADOLFO BAUDILIO25.252.497
ONTIVERO, MARIA JOSE35.848.386
ONTIVERO, MIRTA SILVANA27.041.977
ORELLANO, MAXIMILIANO29.992.774
ORMEÑO, LUIS WASHINGTON13.532.585
PAEZ, MARIO ALBERTO37.646.906
PAEZ, ROSARIO SUSANA37.649.179
PALACIO MORENO, ALFREDO DANIEL33.289.247
PANTANO LUNA, MARIA SOLEDAD34.864.567
PASTEN, NATALIA PAOLA32.572.824
PASTRAN, ANICIA LAURA37.297.683
PELAYES TORRES, PAULA NEREA39.007.303
PEREA, NIDIA NANCY16.847.268
PEREZ, LAURA ROMINA31.199.539
PEREZ, ROSALIA RENE4.439.296
PIRRI CABALLERO, BARBARA BELEN36.254.802
PONCE, CINTIA MARISOL37.297.553
PONCE, MARIA CRISTINA22.444.768
PORRES, RICARDO FEDERICO24.316.518
QUIROGA, ELIA YANINA35.734.914
QUIROGA, FERNANDO EMANUEL36.032.397
QUIROGA, MARIANO EMANUEL39.955.037
QUIROGA ELIZONDO, ALEJANDRO ABEL31.633.324
RAMOS, JUAN DANIEL36.890.051
RECABARREN TELLO, DARIO ABEL33.582.780
REINOSO, ESTHER DEL CARMEN5.283.807
RIOS, ROMINA BEATRIZ32.750.407
RIVERO HERRERA, JESICA SOLEDAD38.590.830
RIVEROS, BENITO DANIEL14.921.707
RODRIGUEZ, ANA MARIA33.848.747
ROJAS, MICAELA ALEJANDRA37.506.780
ROMERO DIAZ, ROLANDO ALBERTO32.018.878
SAAVEDRA, PAULA LILIANA32.215.094
SALDIVAR, EDUARDO DANIEL16.642.759
SALDIVAR, JORGE ALEJANDRO18.907.880
SANCHEZ, ARNOLDO JAVIER21.181.958
SANCHEZ, MABEL ADRIANA22.248.186
SANCHEZ, NORMA IRENE12.689.756
SANDEZ PEREIRA, ANA PAULA37.646.927
SARMIENTO, ANALIA VANESA25.830.022
SARMIENTO, LAURA NOEMI26.611.585
SARMIENTO DIAZ, CARLOS MARTIN29.058.218
SEPULVEDA CAMPOS, ORLANDO JESUS93.249.124
SOLAR, FLORENCIA ROMINA33.488.362
SORIA, GIMENA GISEL37.297.541
SORIA ALBARRACIN, ROMINA ELIZABETH33.582.767
SOSA, LIDIA ESTELA11.850.191
SOSA, MARCELA YESICA36.032.264
SOSA, SILVIA ESTHER16.205.781
SOSA, VERONICA ALEJANDRA30.004.916
TAVALLA, PABLO HERNAN35.988.783
TEJADA, FRANCISCO NICOLAS25.395.208
TEJADA, MARIA ISABEL28.243.865
TEJADA, ROLANDO ESTEBAN22.014.195
TELLO, ESTELA ANTONIA17.907.763
TERAN, CLAUDIA NOEMI31.143.780
TRIGO ACUÑA, CINTHIA MARIANA32.083.797
TRONCOSO, VERONICA GISELLE30.709.570
VALLE, IVANA ELIZABETH35.848.167
VARAS, ANALIA DEL VALLE26.325.090
VARGAS, MARIA ISABEL16.642.876
VARGAS, MATIAS ADRIAN30.004.932
VEGA, STELLA MARIS16.642.835
VERA, ABEL ANTONIO28.644.895
VERA, HUGO SERGIO25.412.442
VIDELA, ANDREA DEOLINDA27.705.082
VILLAFAÑE, DAYANA SOLEDAD38.462.657
ZABALA, CLAUDIA MARIEL32.689.838
ZACARIA, ANGELA ANA5.740.657
ZALAZAR, NATALIA LORENA25.550.034
ZARATE, CECILIA PAMELA30.004.909
ZARATE, ROBERTO GUSTAVO17.907.707
ZARATE, SILVIA TATIANA33.582.706
ZULIANI, NANCY ERNESTINA14.032.647

 

Barrio 5. Virgen del Socorro (Albardón)

Ganadores Barrio 5. Virgen del Socorro (Albardon)
Apellido y NombreDNI
ABALLAY, CARLOS ALFREDO21.936.149
ACIAR ZALAZAR, EVELYN CECILIA41.682.924
AGUILERA, YUDITH ADELAIDA29.778.500
ANDRADE, ALFREDO RODOLFO27.705.083
ANDRADE, CLAUDIA SILVANA24.658.790
ARMAS MOLINA, JORGE HECTOR31.612.116
ATENCIO, NANCY VALERIA29.156.516
AUCOTOMA, LISETTE38.624.380
BALDERRAMO ROSADO, MARIANA YANELA32.083.556
BANEGA, ISABEL CRISTINA29.302.730
BARSOLA, MARCELO14.032.763
BASICH, ADRIANA ELIZABETH27.784.980
BORDON, OSCAR SANTIAGO25.995.246
BORONAT, MARIA ALEJANDRA28.644.841
BRIZUELA, ANA MARIA30.004.874
BRIZUELA, CINTIA MABEL34.100.669
BRIZUELA, JUSTA MARIA16.205.782
BRIZUELA, PATRICIA ANDREA33.582.555
BRIZUELA RIVEROS, VALERIA SOLEDAD38.015.997
CALDERON PONCE, EMANUEL33.614.241
CAPARROS CORNEJO, ELISA CARINA38.075.825
CARRIZO VALDEZ, ZULMA MARIELA23.634.925
CASTRO, ANALIA DEL CARMEN25.830.551
CASTRO, CECILIA DEL ROSARIO33.289.244
CATERINO, ADRIANA ISABEL17.619.818
CEREZO, JUANA DEL ROSARIO5.127.709
CHABES, MARIA INES26.839.789
CHAVES, ANGEL EUFEMIO7.942.716
CHAVES, ARMANDO ALFREDO14.527.967
CHAVEZ, PABLO DANIEL35.734.944
CHIRINO, ERICA BARBARITA31.199.572
CONTRERA, MERCEDES LEONOR33.582.670
CORTEZ, MARCELA LORENA27.133.710
DIAZ, ESTEBAN CRUZ39.009.241
DURAN, IVANA DANIELA31.199.486
ELIZONDO, MARTA BEATRIZ17.777.082
ESPEJO, SANDRA BEATRIZ26.287.653
FERNANDEZ, ELISA NATALIA29.602.741
FIGUEROA, CECILIA DEL VALLE25.167.211
FLORES, ANA CRISTINA30.116.624
FLORES VEGA, MARIANA ESTER31.199.515
FLORES VEGA, MONICA SOLEDAD32.083.616
GARCIA, GISELA ELISABET33.582.569
GARRIDO, RODRIGO LEANDRO34.864.431
GODOY, SILVIA ANTONIA17.151.366
GONZALES FUIGUEROA, RAUL EDUARDO26.511.928
GONZALEZ, FRANCO CLAUDIO30.709.451
GONZALEZ, RONI GABRIEL22.525.431
GUERRA, YANINA MICAELA36.254.822
IRAZOQUE, ADRIANA MICHELLE40.368.409
IRAZOQUE, IVANA LORENA27.260.905
LEIVA, DANIELA ISABEL28.720.367
LEIVA, HUMBERTO ISIDRO16.205.757
LONCARICH, VICTOR ALEJANDRO28.836.320
LOPEZ MARTIN, ENZO JAVIER23.977.836
LUCERO, GLADIS CELIA23.610.856
LUCERO, LILIANA AZUCENA27.883.651
LUJAN, OSCAR ANDRES27.883.645
MALLEA, GREGORIO RAMON16.642.896
MALLEA, GUSTAVO VICENTE28.373.835
MALLEA, PEDRO GASTON26.433.817
MARINERO, ADRIANA MARCELA21.591.709
MARTINEZ, PATRICIA BEATRIZ30.709.566
MERCADO, MABEL LILIANA21.181.883
MESTRE, JORGE5.402.161
MIRANDA, DANIEL AGUSTIN21.795.943
MIRANDA, PETRONA DELIA4.405.228
MIRANDA BERGARA, LUCILA AYELEN39.011.639
MOLINA, CARLOS ROGER12.436.033
MOLINA, IRIS ELIANA34.100.665
MONDACA, CRISTINA DEL CARMEN38.219.349
MONTAÑA, EUGENIA DE LOS ANGELES39.650.537
MORENO, YESICA DEL VALLE33.966.649
MUÑOZ, ANA CAROLINA30.631.440
NEIRA, FLORENCIA MICAELA40.368.394
NIEVAS, RITA BEATRIZ17.907.511
NIEVAS, ROCIO DE LOS A39.650.680
OCHOA, ALEJANDRA CRISTINA22.659.691
OLIVARES, EDUARDO ROMAN30.354.615
ONTIVEROS, ALEJANDRINA DAIANA31.612.299
ORTIZ, GEMA SUSANA31.129.630
OYOLA, MARIA LAURA31.199.400
PAEZ, MARCELINA JACINTA11.185.997
PAEZ, MARCELO ALEJANDRO35.857.474
PAEZ, PAOLA VANESA25.748.183
PAEZ, PAOLA VANESA27.883.634
PAEZ, PATRICIA CLAUDIA21.359.653
PAEZ REINOSO, PAOLA MELISA29.796.538
PAVON RUIZ, JUAN JOSE23.943.716
PEREYRA, LILIANA LEONOR26.399.432
PEREZ, JUAN MARCELO30.992.670
PERUZZI GIMENEZ, GABRIELA NATALIA28.538.676
PEÑALOZA, MARTIN ROLANDO27.883.565
PUERTA ARAYA, MARISOL31.199.341
QUIROGA, IVANA INES27.883.620
QUIROGA ARAYA, LUCAS EMANUEL38.463.959
RAMIREZ, JOHANA ELIZABETH35.848.119
RAMIREZ, VANESA BEATRIZ31.210.979
RAMOS, ROSALBA ELOISA29.883.415
RIVERO, JOSE LUIS35.520.958
ROLDAN, OSCAR ORLANDO28.243.491
SALINAS, NORA ESTER13.122.570
SANCHEZ, CLAUDIA VANESA24.972.037
SANCHEZ CORNEJO, MARCELA ANTONIA22.958.368
SIERRA, GASTON DANIEL26.434.524
SORIA, MARIANA EVELIN36.032.243
SUAREZ, CELIA VANESA26.105.018
SUAREZ SANCHEZ, ISABEL VERONICA29.602.745
TEJADA, CARLA DANIELA34.864.372
TEJADA, FABIOLA DEL CARMEN31.199.386
TELLO, ANDRES OMAR28.005.126
VALDEZ, GABRIELA DEL VALLE22.958.541
VALLEJO, MARIA ROSA28.836.330
VALLONE, CARLOS ALEJANDRO27.350.421
VARAS, VERONICA VANESA30.354.690
VARGAS, MARIA MILENA40.265.924
VEDIA, ENRIQUE MIGUEL ANGEL34.711.511
VERA, VICTOR AGUSTIN23.634.645
VIDELA, MARIO JORGE25.830.670
VILLARREAL GONZALEZ, ESTER DEL CARMEN28.071.463

 

Barrio 14. Bº -MUNICIPAL- Don José (Albardón)

Ganadores Barrio 14. Bº -MUNICIPAL- Don José (Albardon)
Apellido y NombreDNI
ALBARRACIN, JORGE FABIAN17.151.233
ALVAREZ, JORGE ALBERTO29.602.803
ARACENA, NANCY BEATRIZ22.958.437
ARANDA BIANCHI, JUAN CARLOS11.855.843
BALMACEDA, SILVINA DEOLINDA27.300.950
BLANCO, NORMA ANALIA27.041.536
BRIZUELA, CAROLINA ALEJANDRA36.250.201
BRIZUELA, GRACIELA ISABEL21.181.884
CABRERA, ANDREA CAROLINA25.118.397
CARBAJAL, GISELLE JOHANA33.582.692
CARRIZO TELLO, ADRIANA PAMELA32.083.652
CASTILLO, PAULA ELIANA29.602.767
CASTRO, BIBIANA DEL VALLE37.650.582
CASTRO, MARIEL ANALIA39.955.147
CASTRO GODOY, MARIO ALFREDO29.709.865
CAYUELA, CARLOS SALVADOR25.961.495
CHAVEZ, JESUS ROSA39.007.697
CORIA, NATACHA LORENA30.354.771
CORICA, CLAUDIA MARISA22.444.771
DIAZ, ANABELA NOEMI39.007.425
EJARQUE, MONICA NOEMI22.673.124
ESPEJO, NESTOR11.284.267
FERREYRA, ANA AMERICA17.986.708
FERREYRA, EDUARDO JAVIER26.740.682
FIGUEROA, OTILIA AZUCENA3.568.967
FLORES, JONATAN ANTONIO30.354.682
FLORES, PAOLA NATALIA29.302.829
FLORES REINOSO, GLADYS VANESA30.175.512
FLOREZ, JUAN DOMINGO16.642.875
FRANOVICH, TATIANA DEL CARMEN28.192.705
FUENTES, OSCAR HILARIO8.667.009
GALAZ, MARISOL BEATRIZ34.459.552
GIMENEZ, JOSE LUIS16.516.692
GONZALEZ, EDITH AURELIA25.321.999
IBAZETA, JACINTA CECILIA29.302.851
IRAZOQUE, PAOLA SUSANA26.791.261
LEDESMA, ADRIAN MARCELO25.549.801
LENCINA, MARIA SOLEDAD36.250.288
LEPEZ, CRISTINA DEL VALLE30.709.355
LEPEZ SALINAS, SOLEDAD ANTONELA42.207.320
LLORCA, SERGIO ENRIQUE18.618.939
LOPEZ, JUAN RAMON7.937.774
LOPEZ, MONICA CARINA26.287.578
MALLEA, FERNANDO MIGUEL22.673.167
MARINERO, JORGE RUBEN18.507.076
MERCADO, ANDREA ANTONIA22.705.830
MONTAÑO, CRISTINA PAULINA5.816.006
MONTOYA, VICTOR ELEZZAR31.199.395
MOREYRA VALDEZ, FLAVIA EVELIN36.250.144
MUÑOZ, HUGO ARIEL28.243.254
NAVEDA, MONICA LILIANA29.098.366
OLMOS, PAOLA FLORENCIA37.297.519
ONTIVERO, ELIANA MELISA35.848.326
PANTANO DIAZ, CECILIA MABEL30.004.893
PASTEN, ZULEMA GLADYS17.777.086
PASTEN ANDRADA ., SERGIO DAVID34.864.426
PEREZ, LETICIA SONIA16.085.549
PEREZ BRIZUELA, MARIA ESTER23.732.655
PERONA, JUAN JOSE27.760.877
PEÑALOZA S., ALBERTO DANIEL26.511.968
QUIROGA, PAOLA DEL VALLE29.557.788
RODRIGUEZ, JOSE LUIS30.709.400
ROJAS GARRIDO, ANDREA VANESA26.135.529
SANCHEZ ATENCIO, JOSE ALBERTO28.448.437
SANTANDER GONZALEZ, SILVIA LILIANA24.480.848
SIERRA, DANIEL EDUARDO27.883.688
SORIA, MARIA SUSANA25.995.876
SUAREZ, GEMA LETICIA28.836.306
TEJADA, NATALIA JUDITH31.958.885
TOBAL, JOSE MARIA26.878.254
VALDEZ, NELSON JUSTINIANO17.151.273
VALDEZ, ROBERTO JAVIER24.660.308
VEGA, GABRIELA DEL CARMEN27.760.925
VILLAFAÑE, DARIO ALBERTO39.995.796
YANADEL, ENRI MARTIN36.032.327
YANADEL, LILIANA CLEOTILDE17.151.289
YUNES, ALEXIS HECTOR31.199.595

Barrio 14. Bº -MUNICIPAL- Don José (Albardón)

Ganadores Barrio 14. Bº -MUNICIPAL- Don José (Albardon)
Apellido y NombreDNI
ALBARRACIN, JORGE FABIAN17.151.233
ALVAREZ, JORGE ALBERTO29.602.803
ARACENA, NANCY BEATRIZ22.958.437
ARANDA BIANCHI, JUAN CARLOS11.855.843
BALMACEDA, SILVINA DEOLINDA27.300.950
BLANCO, NORMA ANALIA27.041.536
BRIZUELA, CAROLINA ALEJANDRA36.250.201
BRIZUELA, GRACIELA ISABEL21.181.884
CABRERA, ANDREA CAROLINA25.118.397
CARBAJAL, GISELLE JOHANA33.582.692
CARRIZO TELLO, ADRIANA PAMELA32.083.652
CASTILLO, PAULA ELIANA29.602.767
CASTRO, BIBIANA DEL VALLE37.650.582
CASTRO, MARIEL ANALIA39.955.147
CASTRO GODOY, MARIO ALFREDO29.709.865
CAYUELA, CARLOS SALVADOR25.961.495
CHAVEZ, JESUS ROSA39.007.697
CORIA, NATACHA LORENA30.354.771
CORICA, CLAUDIA MARISA22.444.771
DIAZ, ANABELA NOEMI39.007.425
EJARQUE, MONICA NOEMI22.673.124
ESPEJO, NESTOR11.284.267
FERREYRA, ANA AMERICA17.986.708
FERREYRA, EDUARDO JAVIER26.740.682
FIGUEROA, OTILIA AZUCENA3.568.967
FLORES, JONATAN ANTONIO30.354.682
FLORES, PAOLA NATALIA29.302.829
FLORES REINOSO, GLADYS VANESA30.175.512
FLOREZ, JUAN DOMINGO16.642.875
FRANOVICH, TATIANA DEL CARMEN28.192.705
FUENTES, OSCAR HILARIO8.667.009
GALAZ, MARISOL BEATRIZ34.459.552
GIMENEZ, JOSE LUIS16.516.692
GONZALEZ, EDITH AURELIA25.321.999
IBAZETA, JACINTA CECILIA29.302.851
IRAZOQUE, PAOLA SUSANA26.791.261
LEDESMA, ADRIAN MARCELO25.549.801
LENCINA, MARIA SOLEDAD36.250.288
LEPEZ, CRISTINA DEL VALLE30.709.355
LEPEZ SALINAS, SOLEDAD ANTONELA42.207.320
LLORCA, SERGIO ENRIQUE18.618.939
LOPEZ, JUAN RAMON7.937.774
LOPEZ, MONICA CARINA26.287.578
MALLEA, FERNANDO MIGUEL22.673.167
MARINERO, JORGE RUBEN18.507.076
MERCADO, ANDREA ANTONIA22.705.830
MONTAÑO, CRISTINA PAULINA5.816.006
MONTOYA, VICTOR ELEZZAR31.199.395
MOREYRA VALDEZ, FLAVIA EVELIN36.250.144
MUÑOZ, HUGO ARIEL28.243.254
NAVEDA, MONICA LILIANA29.098.366
OLMOS, PAOLA FLORENCIA37.297.519
ONTIVERO, ELIANA MELISA35.848.326
PANTANO DIAZ, CECILIA MABEL30.004.893
PASTEN, ZULEMA GLADYS17.777.086
PASTEN ANDRADA ., SERGIO DAVID34.864.426
PEREZ, LETICIA SONIA16.085.549
PEREZ BRIZUELA, MARIA ESTER23.732.655
PERONA, JUAN JOSE27.760.877
PEÑALOZA S., ALBERTO DANIEL26.511.968
QUIROGA, PAOLA DEL VALLE29.557.788
RODRIGUEZ, JOSE LUIS30.709.400
ROJAS GARRIDO, ANDREA VANESA26.135.529
SANCHEZ ATENCIO, JOSE ALBERTO28.448.437
SANTANDER GONZALEZ, SILVIA LILIANA24.480.848
SIERRA, DANIEL EDUARDO27.883.688
SORIA, MARIA SUSANA25.995.876
SUAREZ, GEMA LETICIA28.836.306
TEJADA, NATALIA JUDITH31.958.885
TOBAL, JOSE MARIA26.878.254
VALDEZ, NELSON JUSTINIANO17.151.273
VALDEZ, ROBERTO JAVIER24.660.308
VEGA, GABRIELA DEL CARMEN27.760.925
VILLAFAÑE, DARIO ALBERTO39.995.796
YANADEL, ENRI MARTIN36.032.327
YANADEL, LILIANA CLEOTILDE17.151.289
YUNES, ALEXIS HECTOR31.199.595

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