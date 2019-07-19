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Provinciales > Este viernes

Los afortunados que obtuvieron casas en Angaco, Caucete y 25 de Mayo

En el megasorteo del IPV, los ganadores se quedaron con las viviendas de los barrios Bicentenario, Rincón del Este, 27 de Diciembre y 20 de Junio- Tupeli.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas

Barrio 6. Bicentenario (Angaco)

Ganadores Barrio 6. Bicentenario (Angaco)
Apellido y NombreDNI
ABREGO, JUAN DE DIOS6.717.736
ACOSTA LOPEZ, CARLA ALEJANDRA28.538.764
AGUERO, ENRIQUE GASTON31.400.751
AGUILERA, CLAUDIO LEANDRO14.388.903
ALTAMIRA, ANDRES ALEJANDRO33.836.128
ALTAMIRA, CRISTIAN ARIEL27.133.774
AMARFIL, LILIANA DEL CARME23.168.176
ANDRADA, VIVIANA ESTHER26.449.028
ARAYA, SILVIA ISABEL10.808.017
BARBOZA, ANALIA VANESA31.400.763
BECERRA, MARIA SOL34.329.183
BUSTOS, FERNANDO EMANUEL32.083.983
BUSTOS, JUAN JOSE13.532.362
BUSTOS, MARCELO EXEQUIEL39.525.845
BUSTOS, PAOLA YANINA29.177.241
BUSTOS TORES, MARIA BELEN36.254.147
CALDERON, ERICA ELIANA29.778.442
CALDERON FERNANDEZ, JAVIER ENRIQUE25.603.916
CALDERON RODRIGUEZ, RAUL DARIO37.507.598
CASTILLO, JOSE VICTOR18.155.734
CASTRO, ALBERTO ANTONIO23.732.724
CASTRO, DORA GRACIELA17.078.263
CASTRO, IGNACIO ALBERTO16.643.470
CASTRO, OLGA BEATRZ26.325.063
CEPEDA GAETA, DAYANA SOLEDAD36.251.870
CESPED, SUSANA BEATRIZ32.083.888
CHAVES, DOMINGO FERNANDO12.450.146
CHAVEZ, HECTOR DAMIAN33.836.143
COMERIO CACHI, FERNANDO MARIO28.726.355
CONTRERAS, ALAN EMMANUEL35.735.775
CORDOBA, FRANCISCO JAVIER21.798.898
CORREA, RAQUEL ANTONIA22.117.094
DAVILA, ENOE DEL VALLE32.939.867
DE LA VEGA, NORMA ANALIA25.549.569
ELIZONDO, AMERICO CERAFIN13.156.934
ELIZONDO, YESICA SOLEDAD37.297.103
ESCUDERO, NATALIA YANINA30.546.562
ESCUDERO, YANINA VANESA31.358.960
ESPEJO, ALFREDO CEFERINO21.360.082
FERREIRA, MARIO JESUS31.400.877
FERRER, LIS BEATRIZ27.043.048
FLORES, NEREA JOHANA39.424.926
FLORES, VANINA VANESA27.849.266
GARAY, MARINA ALICIA24.058.497
GIL, CINTIA MARIANELA32.083.933
GONZALEZ, ANTONIA BEATRIZ12.140.375
GONZALEZ, BEATRIZ DEL CARMEN21.798.901
GONZALEZ, MARIA JOSE24.426.658
GONZALEZ, SABRINA BRIGIDA39.884.826
HERRERA, ALICA DEL CARMEN17.882.198
HERRERA SALEM., VALERIA PAOLA32.083.977
IRAZOQUE, ANITA DETICIA11.966.872
LARA, GRETEL YOHANA36.251.454
MARIN, GRACIELA A27.300.947
MARTINES, MELQUIADES FLORINDA13.532.422
MARTINEZ, LAURA DEL VALLE30.725.132
MARTINEZ GONZALEZ, LUIS ARIEL32.083.992
MIRANDA, ISABEL SANDRA20.943.839
MIRANDA REINOSO., ALEJANDRO DANIEL21.082.068
MOLINA, FABIO VICTOR29.177.310
MOLINA, LILIANA MERCEDES35.848.712
MOLINA, OSCAR ESTEBAN18.155.765
MONTAÑA, MELISA ANDREA35.853.249
MONTIVERO, PEDRO JESUS27.760.927
MORENO, ELIAS8.073.646
MULET BUSTOS, CLAUDIA NIEES21.608.755
MURUA LARA, DIOLINDA ROMINA35.848.692
NIEVAS, TOMAS HUMBERTO7.945.028
NIEVAS TORRES, MATIAS TOMAS31.400.738
OLIVARES, JAQUELINA VANESA31.323.989
ORTIZ, MARISA ESTELA30.346.274
PACHECO, CYNTHIA MABEL30.546.575
PAEZ, LIDIA MABEL29.072.439
PAEZ, OSVALDO REY10.615.942
PEREZ, LORENA DEL VALLE32.399.751
POBLETE, DEOLINDA MERCEDES32.083.925
QUEVEDO, MARIO ANTONIO17.457.977
RIOS, JORGE ENRIQUE32.939.968
RIOS, PAOLA DEL CARMEN29.778.443
RIVERO, MARIA JULIETA35.848.988
RIVERO DOMINGUEZ, LORENA DEL CARMEN26.204.821
RODRIGUEZ, HORACIO JESUS26.434.539
RODRIGUEZ CLAVEL, NILDA MARIANA28.726.368
RODRIGUEZ GOMEZ, MONICA ALICIA17.882.200
ROMERO, ANGELA INES13.532.539
ROSAS, GUSTAVO DANIEL25.573.595
ROSELOT DAVILA, MELISA SARA34.917.490
RUIZ IZASA, DIEGO LEANDRO36.424.254
SALAS VARGAS, MANUEL ANTONIO32.374.783
SALINA, BEATRIZ AMALIA16.481.610
SALINAS, MARIANA35.848.637
SOMBRA, BETINA NOEMI27.133.745
SORIA, PABLA NATALIA29.177.269
SOSA, CLAUDIA VIVIANA23.634.268
SOSA, NESTOR NELSON26.839.739
SOSA, VICTOR HUGO29.778.486
SUAREZ CHAVEZ, MARIELA DAYANA39.651.307
TORO, ESTHER LINA12.603.415
TORRES, ALFREDO RAFAEL25.961.402
VERA, CLAUDIO ADOLFO29.419.715
VERON, ELIDA FANI14.646.616
VERON PASTEN, MARCELA YANINA41.157.490

MIRÁ TAMBIÉN

Uno por uno, los ganadores de casas en Albardón

Barrio 8. Rincón del Este (Caucete)

Ganadores Barrio 8. Rincón del Este (Caucete)
Apellido y NombreDNI
ABREGO A., ALEJANDRA SOLEDAD33.429.751
ACIAR, CRISTINA DEL VALLE32.353.163
ACIAR, ROBERTO CRISTIAN28.192.262
ACOSTA, GUADALUPE DEL VALLE13.742.898
ACUÑA, GUSTAVO JAVIER29.407.840
ACUÑA, SUSANA GLADYS25.135.051
AGUERO, JUVENCIO JAVIER22.003.576
AHUMADA, ISABEL REINA13.742.608
AHUMADA LUCERO, MAIRA GABRIELA38.078.665
ALONSO HERRERA, VICTOR DANIEL28.538.569
ALVAREZ, SERGIO ABEL25.135.311
AMAYA, BONIFACIO14.973.628
ANDINO, ANALIA VERONICA26.148.287
ANDRADA, RAMON EDUARDO18.207.927
ARANELA, GLADY NOEMI20.395.529
ARANELA, NESTOR FLAVIO28.691.575
ARRIETA, MARIANA DANIELA36.252.452
ARRIETA GUERRA, MARCELO RAMON24.879.480
AVILA, CLAUDIA ALEJANDRA18.400.231
BALMACEDA, MARIO RICARDO26.678.866
BARRERA, RODRIGO FABIAN31.324.232
BECERRA, JOHANA ELIZABETH34.696.960
BECERRA, ROMINA BEATRIZ34.696.990
BENITO BUSTOS, CINTHIA PAMELA32.624.336
BERON, CLAUDIA ALEJANDRA20.953.277
BRITOS ECHENIQUE, ALICIA JOHANA38.219.478
BRIZUELA, MARCELO HERNAN23.189.723
BRIZUELA, ROSA LAURA27.682.886
CABALLERO, LAURA LUCIA32.905.957
CARRIZO, PATRICIA ANGELICA21.742.324
CEPEDA, CARLOS DIEGO21.742.294
CHAVES, MARISEL ALEJANDRA34.696.939
CORRIENTE, MERCEDES RAQUEL13.742.715
CORTEZ CORTEZ, ANALIA VERONICA25.991.713
CRIADO, MARIA ELVIRA33.124.456
DIAZ NIEVAS, JORGE MATIAS33.846.151
DOMINGUEZ, CAROL35.852.987
DURAN, CARLOS MARCELO28.841.742
ECHENIQUE, MARIA BELEN28.841.718
ESPECHE BELLI, JULIO CESAR26.593.253
FERNANDEZ, LEONARDO ANDRES41.814.429
FERNANDEZ, MARCELO DANIEL35.938.621
FERREYRA, MONICA KARINA23.109.896
FIGUEROA, CLAUDIO MARCELO24.331.267
FLORES, MALENA AGUSTINA42.005.585
FRIAS BRIZUELA, ROGER ANDRES34.193.650
FRIAS HERRERA, DANIELA ELIZABETH38.459.924
FURLANI, TERESA DEL CARMEN14.186.376
GADEA, JUAN JOSE38.012.724
GARCIA, GUSTAVO ENRIQUE22.291.339
GAREPIA, SILVIA MARIELA22.291.775
GODOY, ADRIANA INES30.242.662
GOMEZ, YESICA LILIANA39.955.928
GOMEZ ROJAS, SERGIO MARIANO EDUARDO39.525.993
GONZALEZ, MARGOT GISELLE37.297.288
GUAQUINCHAY OCHOA, TERESA RAQUEL22.396.068
GUZMAN, TAMARA ABIGAIL34.918.190
HEREDIA, IGNACIO SEVERO7.937.555
IBAÑEZ NOGUERA, KARLA ROCIO39.956.105
JOFRE, LILIANA FILOMENA18.520.424
LLANOS RIVEROS, GABRIELA BIBIANA32.939.923
LOPEZ, CARLOS FABIAN24.735.347
LUCATTO, YOANNA ELIZABETH30.641.212
MARIN, VICTORIA4.706.880
MAYORCA, MARIA DEL CARMEN16.666.808
MELIAN, SANDRA BEATRIZ23.498.224
MERCADO, ERNESTO JAVIER24.331.001
MERCADO, MARIBEL DEL VALLE35.023.586
MERCADO RIOS, YANINA ELIZABETH29.108.952
MOLINA MONTAÑA, MARIA NOEL27.574.463
MONTENEGRO, WALTER JAVIER36.034.264
NIEVAS, MARIA EUGENIA30.768.394
OGAS, ALBERTO DAVID30.509.914
OLIVARES, JOSE LUIS22.959.649
OLIVARES, LILIANA PAULINA22.003.790
OLMEDO, OSVALDO DAMIAN24.735.496
OLMOS, JUAN CARLOS28.819.476
OLMOS, JUAN RODOLFO23.791.731
OLMOS, NICOLASA DE JESUS22.959.665
ONTIVERO, JESICA PAMELA31.044.060
ORELLANO, SUSANA ALEJANDRA28.691.621
OROSCO, JORGE LUIS26.791.094
OROZCO, CARMEN RENEE20.560.463
PACHECO, MICAELA GISEL37.647.479
PAREDES VILLEGA, ARIEL17.325.607
PELAYES, SERGIO ROLANDO23.498.091
PEREIRA, ROSA AMERICA12.212.793
PEREYRA, JOSE ANTONIO20.935.997
PEREYRA, LUIS JUSTO8.327.280
PEREYRA, WALTER JAVIER27.075.451
PEREZ ARROYO, CAROL PAMELA31.288.294
PONCE, PAMELA LETICIA32.084.019
QUIROGA, SULMA SUSANA18.233.472
REINA, CRISTIAN JESUS36.136.440
REINOSO, LEONIDAS ARIEL17.411.608
REINOSO, RAQUEL AMELIA28.211.912
RODRIGUEZ, JORGE LUIS25.590.545
RODRIGUEZ, LITO MARIO8.455.276
ROMERO, MERCEDES ESTHER12.212.659
ROSALES, MARIO MEDARDO11.731.057
RUARTE, LUCIANA MALVINA29.507.537
RUARTE, MARIO ANTONIO16.666.841
RUARTE CORIA, CINTIA GISELA34.696.944
SORIA, MARIA GRISELDA10.609.235
TEJADA FONZALIDA, FRANCO ROMAN37.647.461
TERUEL, MIGUEL ANGEL29.481.383
VARGAS, FERNANDO JAVIER22.959.979
VEGA, EVELIN MARIA37.647.486
VERA, MIRTHA EVA17.832.559
VERA, TERESA ANALIA27.784.028
VERA FLORES, NATALIA CAROLINA29.507.683
VIDABLE, NICOLASA GLADYS14.451.708
VILLEGAS, ARNALDO PATRICIO29.073.550
VILLEGAS, FRANCO NERY33.460.799
ZARATE, MARIA INES23.982.641

MIRÁ TAMBIÉN

Estos son los ganadores de Zonda, Ullum, San Martín y 9 de Julio

Barrio 9. 27 de Diciembre (25 de Mayo)

Ganadores Barrio 9. 27 de Diciembre (25 de Mayo)
Apellido y NombreDNI
ABALLAY, ANTONIA DEOLINDA25.135.496
AGUERO, LUISA17.828.266
AGUERO, PATRICIA ETELVINA23.791.695
AGUILERA, VICTOR HUGO22.904.390
AGUIRRE, SILVANA MABEL29.740.139
ALCARAZ FARIA, SANDRA LORENA29.270.256
ALLENDE, OSCAR SEGUNDO13.917.450
ALVAREZ OCHOA, PAOLA GISEL35.849.091
ANGULO, DOMINGO GABRIEL24.879.851
ARBO, NATALIA ALEJANDRA30.274.242
ARREDONDO, JUANA MERCEDES10.646.193
BAIGORRIA, MARIELA ANDREA22.904.396
BAIGORRIA BUSTOS, MILTON ANDRES35.185.034
BONILLA SANCHEZ, CAMILA YEMINA38.219.070
BRUNA, ARMANDO ANTONIO22.904.368
BUSTOS, OSVALDO ISIDRO13.294.668
CALIVAR CASTRO, VICTOR RAMON22.396.035
CAMARGO GONZALEZ, LUCIA MAGDALENA17.223.941
CARRIZO, NATALIA NOEMI33.585.393
CARRIZO MORAN, GLADYS ESTELA17.779.548
CASTRO, MARTA LUCRECIA14.360.152
CASTRO CORREA, MONICA BEATRIZ17.325.639
CEPEDA, JULIA ALEJANDRA24.362.596
ELIZONDO, MARIA ALDANA39.956.792
ELIZONDO, RAMON PASCUAL22.690.809
ESCUDERO, MAURICIO ESTEBAN28.005.718
ESCUDERO CAMARGO, ROBERTO DARIO35.849.068
FALCON, ANGELA VICTORIA33.321.993
FERNANDEZ MUÑOZ, YANINA MARIELA27.685.494
FLORES, CECILIA JULIETA43.764.268
GARAY THEBAULT, FEDERICO EXEQUIEL35.849.156
GOMEZ CANO, VICTOR ANTONIO23.634.120
GOMEZ PACHECO, ANA MARIA25.991.992
GONZALEZ, CARLOS ALBERTO23.732.743
GONZALEZ, JOSE ANTONIO21.166.093
GONZALEZ, TITO FELIPE14.775.527
GUAQUINCHAY, SERGIO DANIEL27.276.409
GUERRERO, SARA13.585.376
GUEVARA, CECILIA BEATRIZ31.778.939
HUERTA, MONICA SUSANA14.248.357
IBAÑEZ, MARIA BERTA24.026.480
IBAÑEZ, RAMONA NICOLASA13.335.910
ITURRIAGA RUARTE, GABRIELA MARGARITA29.702.464
LEGUIZA GUTIERREZ, SERGIO DANIEL28.741.202
LEIVA MAS, SILVIA CANDIDA24.362.777
LUCERO, RUBEN ADRIAN26.593.175
MERCADO, JAVIER ANDRES26.360.337
MOLINA, CEFERINO RAMON23.798.978
MORAN, JOSEFA VICTORIA26.717.775
MUÑOZ, ROBERTO ANTONIO11.302.883
NARANJO, ANTONIO RICARDO21.935.513
NUÑEZ, LILIANA RUDY20.480.057
OLIVARES MOLINA, GABRIELA ROSANA28.958.984
OLIVERA, ENRIQUETA EUGENIA25.590.424
PACHECO CARRIZO, ROSA MARGARITA30.274.184
PAEZ, MAXIMILIANO MATIAS36.253.989
PEREZ, ANGELA LUCIA22.359.741
PEREZ, LAURA JESICA30.501.481
PLAZA, LAURA VANESA27.276.208
PLAZA MOLINA, ESTEBAN SEBASTIAN36.251.087
QUIROGA CABALLERO, SANDRA ROSA21.564.203
QUIROGA MIRANDA, ZULMA EDITH18.233.401
RAMIREZ, VERONICA MARIA JOSE26.593.127
RAMOS, CLAUDIA MARIELA32.307.823
REINOSO, VANESA YANINA30.274.219
RODRIGUEZ, NESTOR ANTONIO17.325.636
ROMERO AGUIRRE, ANA MARIA21.813.069
SAAVEDRA, OSCAR SANTIAGO20.953.378
SAAVEDRA, RAMON CAYETANO29.270.226
SANCHEZ LLUBEL, JOSE LUIS18.233.444
SANCHEZ PACHECO, CAROLA LEONOR2.651.104
SANTANDER ALVAREZ, MYRIAM FABIANA33.322.106
SISTERNA, LUCIANA DANIELA31.278.271
TEJADA, JORGE DOMINGO25.135.458
TELLO, MARTHA GRACIELA20.953.023
TORRES AGUILERA, EVELIN PRISCILA40.592.195
VERA, JUAN17.991.175
VILLEGAS, RAMON GUILLERMO22.597.636
VILLEGAS CORDOBA, . ELVA FERNANDA41.958.158
ZALAZAR, CARLOS JESUS30.752.382
ZAPIAIN, JORGE LEONARDO22.003.643
ZAPTA, PEDRO ALBERTO12.305.334
ZEBALLE VILLEGAS, ALEJANDRA ANABEL35.185.019

 

Barrio 10. 20 de Junio-Tupeli (25 de Mayo)

Ganadores Barrio 10. 20 de Junio-Tupeli (25 de Mayo)
Apellido y NombreDNI
AVELLANEDA ALLENDE, OSCAR ALFREDO30.274.262
BALMACEDA, ORLANDO VICTOR11.760.071
BARRIOS, SILVANA LORENA25.728.545
CASTRO, LUIS ALBERTO29.098.313
FUNES, AIDEE11.093.246
FUNES BRAVO, ANGELICA SOLEDAD33.185.638
GIL, RODOLFO20.480.013
GONZALEZ, NELSON DAVID33.672.563
GUEVARA, ADOLFO GERARDO32.723.585
MARIÑO, VERONICA DEL VALLE28.967.623
MARTINEZ, ESTELA NANCY18.273.399
QUEVEDO, YESICA37.648.772
QUIROGA MONTENEGRO, ANA MARIA36.033.328
RETA, MARIA DEOLINDA24.480.088
RODRIGUEZ, ALEJANDRA DOMINGA30.621.318
SARMIENTO, TOMAS DANTE16.836.119

 

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