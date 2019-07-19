Los afortunados que obtuvieron casas en Angaco, Caucete y 25 de Mayo

1
En el megasorteo del IPV, los ganadores se quedaron con las viviendas de los barrios Bicentenario, Rincón del Este, 27 de Diciembre y 20 de Junio- Tupeli.
|Apellido y Nombre
|DNI
|ABREGO, JUAN DE DIOS
|6.717.736
|ACOSTA LOPEZ, CARLA ALEJANDRA
|28.538.764
|AGUERO, ENRIQUE GASTON
|31.400.751
|AGUILERA, CLAUDIO LEANDRO
|14.388.903
|ALTAMIRA, ANDRES ALEJANDRO
|33.836.128
|ALTAMIRA, CRISTIAN ARIEL
|27.133.774
|AMARFIL, LILIANA DEL CARME
|23.168.176
|ANDRADA, VIVIANA ESTHER
|26.449.028
|ARAYA, SILVIA ISABEL
|10.808.017
|BARBOZA, ANALIA VANESA
|31.400.763
|BECERRA, MARIA SOL
|34.329.183
|BUSTOS, FERNANDO EMANUEL
|32.083.983
|BUSTOS, JUAN JOSE
|13.532.362
|BUSTOS, MARCELO EXEQUIEL
|39.525.845
|BUSTOS, PAOLA YANINA
|29.177.241
|BUSTOS TORES, MARIA BELEN
|36.254.147
|CALDERON, ERICA ELIANA
|29.778.442
|CALDERON FERNANDEZ, JAVIER ENRIQUE
|25.603.916
|CALDERON RODRIGUEZ, RAUL DARIO
|37.507.598
|CASTILLO, JOSE VICTOR
|18.155.734
|CASTRO, ALBERTO ANTONIO
|23.732.724
|CASTRO, DORA GRACIELA
|17.078.263
|CASTRO, IGNACIO ALBERTO
|16.643.470
|CASTRO, OLGA BEATRZ
|26.325.063
|CEPEDA GAETA, DAYANA SOLEDAD
|36.251.870
|CESPED, SUSANA BEATRIZ
|32.083.888
|CHAVES, DOMINGO FERNANDO
|12.450.146
|CHAVEZ, HECTOR DAMIAN
|33.836.143
|COMERIO CACHI, FERNANDO MARIO
|28.726.355
|CONTRERAS, ALAN EMMANUEL
|35.735.775
|CORDOBA, FRANCISCO JAVIER
|21.798.898
|CORREA, RAQUEL ANTONIA
|22.117.094
|DAVILA, ENOE DEL VALLE
|32.939.867
|DE LA VEGA, NORMA ANALIA
|25.549.569
|ELIZONDO, AMERICO CERAFIN
|13.156.934
|ELIZONDO, YESICA SOLEDAD
|37.297.103
|ESCUDERO, NATALIA YANINA
|30.546.562
|ESCUDERO, YANINA VANESA
|31.358.960
|ESPEJO, ALFREDO CEFERINO
|21.360.082
|FERREIRA, MARIO JESUS
|31.400.877
|FERRER, LIS BEATRIZ
|27.043.048
|FLORES, NEREA JOHANA
|39.424.926
|FLORES, VANINA VANESA
|27.849.266
|GARAY, MARINA ALICIA
|24.058.497
|GIL, CINTIA MARIANELA
|32.083.933
|GONZALEZ, ANTONIA BEATRIZ
|12.140.375
|GONZALEZ, BEATRIZ DEL CARMEN
|21.798.901
|GONZALEZ, MARIA JOSE
|24.426.658
|GONZALEZ, SABRINA BRIGIDA
|39.884.826
|HERRERA, ALICA DEL CARMEN
|17.882.198
|HERRERA SALEM., VALERIA PAOLA
|32.083.977
|IRAZOQUE, ANITA DETICIA
|11.966.872
|LARA, GRETEL YOHANA
|36.251.454
|MARIN, GRACIELA A
|27.300.947
|MARTINES, MELQUIADES FLORINDA
|13.532.422
|MARTINEZ, LAURA DEL VALLE
|30.725.132
|MARTINEZ GONZALEZ, LUIS ARIEL
|32.083.992
|MIRANDA, ISABEL SANDRA
|20.943.839
|MIRANDA REINOSO., ALEJANDRO DANIEL
|21.082.068
|MOLINA, FABIO VICTOR
|29.177.310
|MOLINA, LILIANA MERCEDES
|35.848.712
|MOLINA, OSCAR ESTEBAN
|18.155.765
|MONTAÑA, MELISA ANDREA
|35.853.249
|MONTIVERO, PEDRO JESUS
|27.760.927
|MORENO, ELIAS
|8.073.646
|MULET BUSTOS, CLAUDIA NIEES
|21.608.755
|MURUA LARA, DIOLINDA ROMINA
|35.848.692
|NIEVAS, TOMAS HUMBERTO
|7.945.028
|NIEVAS TORRES, MATIAS TOMAS
|31.400.738
|OLIVARES, JAQUELINA VANESA
|31.323.989
|ORTIZ, MARISA ESTELA
|30.346.274
|PACHECO, CYNTHIA MABEL
|30.546.575
|PAEZ, LIDIA MABEL
|29.072.439
|PAEZ, OSVALDO REY
|10.615.942
|PEREZ, LORENA DEL VALLE
|32.399.751
|POBLETE, DEOLINDA MERCEDES
|32.083.925
|QUEVEDO, MARIO ANTONIO
|17.457.977
|RIOS, JORGE ENRIQUE
|32.939.968
|RIOS, PAOLA DEL CARMEN
|29.778.443
|RIVERO, MARIA JULIETA
|35.848.988
|RIVERO DOMINGUEZ, LORENA DEL CARMEN
|26.204.821
|RODRIGUEZ, HORACIO JESUS
|26.434.539
|RODRIGUEZ CLAVEL, NILDA MARIANA
|28.726.368
|RODRIGUEZ GOMEZ, MONICA ALICIA
|17.882.200
|ROMERO, ANGELA INES
|13.532.539
|ROSAS, GUSTAVO DANIEL
|25.573.595
|ROSELOT DAVILA, MELISA SARA
|34.917.490
|RUIZ IZASA, DIEGO LEANDRO
|36.424.254
|SALAS VARGAS, MANUEL ANTONIO
|32.374.783
|SALINA, BEATRIZ AMALIA
|16.481.610
|SALINAS, MARIANA
|35.848.637
|SOMBRA, BETINA NOEMI
|27.133.745
|SORIA, PABLA NATALIA
|29.177.269
|SOSA, CLAUDIA VIVIANA
|23.634.268
|SOSA, NESTOR NELSON
|26.839.739
|SOSA, VICTOR HUGO
|29.778.486
|SUAREZ CHAVEZ, MARIELA DAYANA
|39.651.307
|TORO, ESTHER LINA
|12.603.415
|TORRES, ALFREDO RAFAEL
|25.961.402
|VERA, CLAUDIO ADOLFO
|29.419.715
|VERON, ELIDA FANI
|14.646.616
|VERON PASTEN, MARCELA YANINA
|41.157.490
MIRÁ TAMBIÉN
|Apellido y Nombre
|DNI
|ABREGO A., ALEJANDRA SOLEDAD
|33.429.751
|ACIAR, CRISTINA DEL VALLE
|32.353.163
|ACIAR, ROBERTO CRISTIAN
|28.192.262
|ACOSTA, GUADALUPE DEL VALLE
|13.742.898
|ACUÑA, GUSTAVO JAVIER
|29.407.840
|ACUÑA, SUSANA GLADYS
|25.135.051
|AGUERO, JUVENCIO JAVIER
|22.003.576
|AHUMADA, ISABEL REINA
|13.742.608
|AHUMADA LUCERO, MAIRA GABRIELA
|38.078.665
|ALONSO HERRERA, VICTOR DANIEL
|28.538.569
|ALVAREZ, SERGIO ABEL
|25.135.311
|AMAYA, BONIFACIO
|14.973.628
|ANDINO, ANALIA VERONICA
|26.148.287
|ANDRADA, RAMON EDUARDO
|18.207.927
|ARANELA, GLADY NOEMI
|20.395.529
|ARANELA, NESTOR FLAVIO
|28.691.575
|ARRIETA, MARIANA DANIELA
|36.252.452
|ARRIETA GUERRA, MARCELO RAMON
|24.879.480
|AVILA, CLAUDIA ALEJANDRA
|18.400.231
|BALMACEDA, MARIO RICARDO
|26.678.866
|BARRERA, RODRIGO FABIAN
|31.324.232
|BECERRA, JOHANA ELIZABETH
|34.696.960
|BECERRA, ROMINA BEATRIZ
|34.696.990
|BENITO BUSTOS, CINTHIA PAMELA
|32.624.336
|BERON, CLAUDIA ALEJANDRA
|20.953.277
|BRITOS ECHENIQUE, ALICIA JOHANA
|38.219.478
|BRIZUELA, MARCELO HERNAN
|23.189.723
|BRIZUELA, ROSA LAURA
|27.682.886
|CABALLERO, LAURA LUCIA
|32.905.957
|CARRIZO, PATRICIA ANGELICA
|21.742.324
|CEPEDA, CARLOS DIEGO
|21.742.294
|CHAVES, MARISEL ALEJANDRA
|34.696.939
|CORRIENTE, MERCEDES RAQUEL
|13.742.715
|CORTEZ CORTEZ, ANALIA VERONICA
|25.991.713
|CRIADO, MARIA ELVIRA
|33.124.456
|DIAZ NIEVAS, JORGE MATIAS
|33.846.151
|DOMINGUEZ, CAROL
|35.852.987
|DURAN, CARLOS MARCELO
|28.841.742
|ECHENIQUE, MARIA BELEN
|28.841.718
|ESPECHE BELLI, JULIO CESAR
|26.593.253
|FERNANDEZ, LEONARDO ANDRES
|41.814.429
|FERNANDEZ, MARCELO DANIEL
|35.938.621
|FERREYRA, MONICA KARINA
|23.109.896
|FIGUEROA, CLAUDIO MARCELO
|24.331.267
|FLORES, MALENA AGUSTINA
|42.005.585
|FRIAS BRIZUELA, ROGER ANDRES
|34.193.650
|FRIAS HERRERA, DANIELA ELIZABETH
|38.459.924
|FURLANI, TERESA DEL CARMEN
|14.186.376
|GADEA, JUAN JOSE
|38.012.724
|GARCIA, GUSTAVO ENRIQUE
|22.291.339
|GAREPIA, SILVIA MARIELA
|22.291.775
|GODOY, ADRIANA INES
|30.242.662
|GOMEZ, YESICA LILIANA
|39.955.928
|GOMEZ ROJAS, SERGIO MARIANO EDUARDO
|39.525.993
|GONZALEZ, MARGOT GISELLE
|37.297.288
|GUAQUINCHAY OCHOA, TERESA RAQUEL
|22.396.068
|GUZMAN, TAMARA ABIGAIL
|34.918.190
|HEREDIA, IGNACIO SEVERO
|7.937.555
|IBAÑEZ NOGUERA, KARLA ROCIO
|39.956.105
|JOFRE, LILIANA FILOMENA
|18.520.424
|LLANOS RIVEROS, GABRIELA BIBIANA
|32.939.923
|LOPEZ, CARLOS FABIAN
|24.735.347
|LUCATTO, YOANNA ELIZABETH
|30.641.212
|MARIN, VICTORIA
|4.706.880
|MAYORCA, MARIA DEL CARMEN
|16.666.808
|MELIAN, SANDRA BEATRIZ
|23.498.224
|MERCADO, ERNESTO JAVIER
|24.331.001
|MERCADO, MARIBEL DEL VALLE
|35.023.586
|MERCADO RIOS, YANINA ELIZABETH
|29.108.952
|MOLINA MONTAÑA, MARIA NOEL
|27.574.463
|MONTENEGRO, WALTER JAVIER
|36.034.264
|NIEVAS, MARIA EUGENIA
|30.768.394
|OGAS, ALBERTO DAVID
|30.509.914
|OLIVARES, JOSE LUIS
|22.959.649
|OLIVARES, LILIANA PAULINA
|22.003.790
|OLMEDO, OSVALDO DAMIAN
|24.735.496
|OLMOS, JUAN CARLOS
|28.819.476
|OLMOS, JUAN RODOLFO
|23.791.731
|OLMOS, NICOLASA DE JESUS
|22.959.665
|ONTIVERO, JESICA PAMELA
|31.044.060
|ORELLANO, SUSANA ALEJANDRA
|28.691.621
|OROSCO, JORGE LUIS
|26.791.094
|OROZCO, CARMEN RENEE
|20.560.463
|PACHECO, MICAELA GISEL
|37.647.479
|PAREDES VILLEGA, ARIEL
|17.325.607
|PELAYES, SERGIO ROLANDO
|23.498.091
|PEREIRA, ROSA AMERICA
|12.212.793
|PEREYRA, JOSE ANTONIO
|20.935.997
|PEREYRA, LUIS JUSTO
|8.327.280
|PEREYRA, WALTER JAVIER
|27.075.451
|PEREZ ARROYO, CAROL PAMELA
|31.288.294
|PONCE, PAMELA LETICIA
|32.084.019
|QUIROGA, SULMA SUSANA
|18.233.472
|REINA, CRISTIAN JESUS
|36.136.440
|REINOSO, LEONIDAS ARIEL
|17.411.608
|REINOSO, RAQUEL AMELIA
|28.211.912
|RODRIGUEZ, JORGE LUIS
|25.590.545
|RODRIGUEZ, LITO MARIO
|8.455.276
|ROMERO, MERCEDES ESTHER
|12.212.659
|ROSALES, MARIO MEDARDO
|11.731.057
|RUARTE, LUCIANA MALVINA
|29.507.537
|RUARTE, MARIO ANTONIO
|16.666.841
|RUARTE CORIA, CINTIA GISELA
|34.696.944
|SORIA, MARIA GRISELDA
|10.609.235
|TEJADA FONZALIDA, FRANCO ROMAN
|37.647.461
|TERUEL, MIGUEL ANGEL
|29.481.383
|VARGAS, FERNANDO JAVIER
|22.959.979
|VEGA, EVELIN MARIA
|37.647.486
|VERA, MIRTHA EVA
|17.832.559
|VERA, TERESA ANALIA
|27.784.028
|VERA FLORES, NATALIA CAROLINA
|29.507.683
|VIDABLE, NICOLASA GLADYS
|14.451.708
|VILLEGAS, ARNALDO PATRICIO
|29.073.550
|VILLEGAS, FRANCO NERY
|33.460.799
|ZARATE, MARIA INES
|23.982.641
MIRÁ TAMBIÉN
|Apellido y Nombre
|DNI
|ABALLAY, ANTONIA DEOLINDA
|25.135.496
|AGUERO, LUISA
|17.828.266
|AGUERO, PATRICIA ETELVINA
|23.791.695
|AGUILERA, VICTOR HUGO
|22.904.390
|AGUIRRE, SILVANA MABEL
|29.740.139
|ALCARAZ FARIA, SANDRA LORENA
|29.270.256
|ALLENDE, OSCAR SEGUNDO
|13.917.450
|ALVAREZ OCHOA, PAOLA GISEL
|35.849.091
|ANGULO, DOMINGO GABRIEL
|24.879.851
|ARBO, NATALIA ALEJANDRA
|30.274.242
|ARREDONDO, JUANA MERCEDES
|10.646.193
|BAIGORRIA, MARIELA ANDREA
|22.904.396
|BAIGORRIA BUSTOS, MILTON ANDRES
|35.185.034
|BONILLA SANCHEZ, CAMILA YEMINA
|38.219.070
|BRUNA, ARMANDO ANTONIO
|22.904.368
|BUSTOS, OSVALDO ISIDRO
|13.294.668
|CALIVAR CASTRO, VICTOR RAMON
|22.396.035
|CAMARGO GONZALEZ, LUCIA MAGDALENA
|17.223.941
|CARRIZO, NATALIA NOEMI
|33.585.393
|CARRIZO MORAN, GLADYS ESTELA
|17.779.548
|CASTRO, MARTA LUCRECIA
|14.360.152
|CASTRO CORREA, MONICA BEATRIZ
|17.325.639
|CEPEDA, JULIA ALEJANDRA
|24.362.596
|ELIZONDO, MARIA ALDANA
|39.956.792
|ELIZONDO, RAMON PASCUAL
|22.690.809
|ESCUDERO, MAURICIO ESTEBAN
|28.005.718
|ESCUDERO CAMARGO, ROBERTO DARIO
|35.849.068
|FALCON, ANGELA VICTORIA
|33.321.993
|FERNANDEZ MUÑOZ, YANINA MARIELA
|27.685.494
|FLORES, CECILIA JULIETA
|43.764.268
|GARAY THEBAULT, FEDERICO EXEQUIEL
|35.849.156
|GOMEZ CANO, VICTOR ANTONIO
|23.634.120
|GOMEZ PACHECO, ANA MARIA
|25.991.992
|GONZALEZ, CARLOS ALBERTO
|23.732.743
|GONZALEZ, JOSE ANTONIO
|21.166.093
|GONZALEZ, TITO FELIPE
|14.775.527
|GUAQUINCHAY, SERGIO DANIEL
|27.276.409
|GUERRERO, SARA
|13.585.376
|GUEVARA, CECILIA BEATRIZ
|31.778.939
|HUERTA, MONICA SUSANA
|14.248.357
|IBAÑEZ, MARIA BERTA
|24.026.480
|IBAÑEZ, RAMONA NICOLASA
|13.335.910
|ITURRIAGA RUARTE, GABRIELA MARGARITA
|29.702.464
|LEGUIZA GUTIERREZ, SERGIO DANIEL
|28.741.202
|LEIVA MAS, SILVIA CANDIDA
|24.362.777
|LUCERO, RUBEN ADRIAN
|26.593.175
|MERCADO, JAVIER ANDRES
|26.360.337
|MOLINA, CEFERINO RAMON
|23.798.978
|MORAN, JOSEFA VICTORIA
|26.717.775
|MUÑOZ, ROBERTO ANTONIO
|11.302.883
|NARANJO, ANTONIO RICARDO
|21.935.513
|NUÑEZ, LILIANA RUDY
|20.480.057
|OLIVARES MOLINA, GABRIELA ROSANA
|28.958.984
|OLIVERA, ENRIQUETA EUGENIA
|25.590.424
|PACHECO CARRIZO, ROSA MARGARITA
|30.274.184
|PAEZ, MAXIMILIANO MATIAS
|36.253.989
|PEREZ, ANGELA LUCIA
|22.359.741
|PEREZ, LAURA JESICA
|30.501.481
|PLAZA, LAURA VANESA
|27.276.208
|PLAZA MOLINA, ESTEBAN SEBASTIAN
|36.251.087
|QUIROGA CABALLERO, SANDRA ROSA
|21.564.203
|QUIROGA MIRANDA, ZULMA EDITH
|18.233.401
|RAMIREZ, VERONICA MARIA JOSE
|26.593.127
|RAMOS, CLAUDIA MARIELA
|32.307.823
|REINOSO, VANESA YANINA
|30.274.219
|RODRIGUEZ, NESTOR ANTONIO
|17.325.636
|ROMERO AGUIRRE, ANA MARIA
|21.813.069
|SAAVEDRA, OSCAR SANTIAGO
|20.953.378
|SAAVEDRA, RAMON CAYETANO
|29.270.226
|SANCHEZ LLUBEL, JOSE LUIS
|18.233.444
|SANCHEZ PACHECO, CAROLA LEONOR
|2.651.104
|SANTANDER ALVAREZ, MYRIAM FABIANA
|33.322.106
|SISTERNA, LUCIANA DANIELA
|31.278.271
|TEJADA, JORGE DOMINGO
|25.135.458
|TELLO, MARTHA GRACIELA
|20.953.023
|TORRES AGUILERA, EVELIN PRISCILA
|40.592.195
|VERA, JUAN
|17.991.175
|VILLEGAS, RAMON GUILLERMO
|22.597.636
|VILLEGAS CORDOBA, . ELVA FERNANDA
|41.958.158
|ZALAZAR, CARLOS JESUS
|30.752.382
|ZAPIAIN, JORGE LEONARDO
|22.003.643
|ZAPTA, PEDRO ALBERTO
|12.305.334
|ZEBALLE VILLEGAS, ALEJANDRA ANABEL
|35.185.019
|Apellido y Nombre
|DNI
|AVELLANEDA ALLENDE, OSCAR ALFREDO
|30.274.262
|BALMACEDA, ORLANDO VICTOR
|11.760.071
|BARRIOS, SILVANA LORENA
|25.728.545
|CASTRO, LUIS ALBERTO
|29.098.313
|FUNES, AIDEE
|11.093.246
|FUNES BRAVO, ANGELICA SOLEDAD
|33.185.638
|GIL, RODOLFO
|20.480.013
|GONZALEZ, NELSON DAVID
|33.672.563
|GUEVARA, ADOLFO GERARDO
|32.723.585
|MARIÑO, VERONICA DEL VALLE
|28.967.623
|MARTINEZ, ESTELA NANCY
|18.273.399
|QUEVEDO, YESICA
|37.648.772
|QUIROGA MONTENEGRO, ANA MARIA
|36.033.328
|RETA, MARIA DEOLINDA
|24.480.088
|RODRIGUEZ, ALEJANDRA DOMINGA
|30.621.318
|SARMIENTO, TOMAS DANTE
|16.836.119
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