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Provinciales > Este Jueves

Estos son los ganadores de Zonda, Ullum, San Martín y 9 de Julio

Se tratan de los que obtuvieron casas en el megasorteo del IPV en los barrios Villa Esperanza, José Grimalt, Padre Barbero, Nuestra Señora del Rosario, Senderos del Oeste y Filiberto Jofré.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

Barrio 1. Villa Esperanza- Sector 1 y 2 (Zonda)

Ganadores Barrio 1. Villa Esperanza- Sector 1 y 2 (Zonda)
Apellido y NombreDNI
ABREGO DURAN, OSCAR GASTON29.128.107
AGUILAR GAMBOA, MILAGROS AYELEN40.592.929
AGUILERA, ALDO NARCISO7.808.218
ALANIZ, ROSA PAOLA30.563.476
ALBARRACIN L., WILSON DARIO31.510.069
ALBORNO, GABRIEL EDUARDO31.157.133
ALEGRE, MARCELINO JUAN29.128.101
ALFARO, BEATRIZ MICAELA20.388.777
ARACENA MORALES, MARIA ROSA33.385.355
ARAVENA, LILIANA ROSANA22.636.999
ATAMPIZ ALFARO, MARIA DE LOS ANGELES37.647.539
BALMACEDA, JOSE LUIS14.734.587
BARBOZA RIVERO, IRIS ALEJANDRA26.611.360
BARROS, LUIS JAVIER22.402.578
BUSTOS, SILVIA ESTER28.448.679
CABALLERO, MIGUEL ORLANDO25.828.598
CABELLO, MIRIAN DE LOS ANGELES21.907.428
CAMPILLAY, IRIS ALEJANDRA34.887.371
CANO FERNANDEZ, ALFREDO JESUS38.463.201
CARBAJAL, ANGEL LAUREANO24.480.966
CARDOZO, KARINA DEL VALLE26.547.820
CARRIZO, IRIS YOANA31.731.923
CARRIZO, MATIAS OCTAVIO37.925.500
CASIVAR CABELLO, SELENE YAZMIN41.468.693
CASTRO, MARIA DEL ROSARIO29.090.651
CASTRO, MARIO ERNESTO31.157.104
CASTRO, SANDRA VANESA26.611.294
CASTRO, SILVIA VANESA29.098.414
CHAVEZ, LILIANA ANGELA20.132.343
CHIRINO, HUGO ANDRES28.243.087
CHIRINO, YOHANA BELEN36.250.647
CORTES, PATRICIA NATALIA28.798.644
CORTEZ, RAMON DEL ROSARIO11.868.050
DIAZ, IVANA CELINA27.527.616
ENRIQUE, JUAN MANUEL34.071.033
FERNANDEZ, IVANA DEVORA32.910.892
FLORES, LEILA ESTEFANIA31.981.340
GAMBOA, PATRICIA ELIZABETH30.130.071
GODOY, CARLOS RAUL30.835.850
GODOY, MARIELA ALEJANDRA23.977.852
GODOY AGUILAR, MARCIA JANET35.857.530
GOMEZ, FLAVIA MABEL33.355.739
GOMEZ, WALTER RAUL13.648.282
GONZALEZ, MARIA ESTER27.760.143
GONZALEZ, SILVIO ARIEL26.790.608
GONZALEZ CORTEZ, DANIEL HECTOR27.548.542
GUAJARDO, DANIELA GISEL38.075.304
HERRERA, NELSON OSVALDO16.434.140
IBARRA, EMANUEL EMILIO25.834.082
IBAZETA CASTRO, EVELIN DAYANA37.647.522
LEDESMA, ELIAS ABRAHAN24.109.293
MARTINEZ, CLAUDIA ELIZABETH17.064.943
MARTINEZ, YANINA PAOLA28.262.567
MERCADO, SERGIO JAVIER25.830.012
MOLINA, VERONICA ESTHER30.130.095
MOLINA ILLANEZ, GIMENA VERONICA33.385.392
MONLA, EVANGELINA ELIZABETH26.135.746
MONTAÑA, DANIEL EXEQUIEL25.252.462
MONTAÑA, FRANCO27.849.676
MONTAÑA, SILVIA VANESA27.041.684
MONTORO MORLAS, SABRINA ELIZABETH33.614.109
NUÑEZ, VERONICA EDITH18.866.320
ONTIVERO, ELIANA EDITH29.794.115
ONTIVERO, JOHANA GIMENA35.735.935
ONTIVERO, NATALIA MERCEDES30.563.496
PAEZ, MARIELA SUSANA24.879.222
PALACIO, RODOLFO RAMON28.308.225
PAREDES, CLAUDIA ELIZABETH27.760.564
PELAYES, PATRICIA ISABEL33.672.520
PEREZ, LUCIA DEL CARMEN11.482.936
PEREZ HERRERA, OLGA JOHANA33.355.716
QUEVEDO QUETGLAS, MELISA FLORENCIA AMANDA35.851.367
QUIROGA, SILVINA TAMARA41.957.806
QUIROGA, TERESITA HAIDEE12.232.634
ROBERTO, JUAN CARLOS17.314.102
ROBLEDO LEPEZ, SABRINA CELESTE40.592.968
RODRIGUEZ, CRISTIAN ADRIAN26.547.785
RODRIGUEZ, JOHANA MAYRA35.373.131
ROJAS, CRISTIAN GERMAN29.794.121
ROJAS, LUIS ANDRES32.455.926
ROJAS ZANABRIA, SEGUNDO ANDRES33.276.684
RU, YANINA JAQUELINA29.128.149
SALINAS, ANALIA YANINA28.373.870
SANCHEZ, ADRIANA ALICIA21.907.413
SANTANDER, ANAHI DEL VALLE28.373.866
SEGURA, CARLA YANINA28.967.033
SEGURA, RODOLFO MAURICIO24.512.557
SOSA, JULIO CESAR28.791.155
SUAREZ, JOSE ANTONIO17.151.102
TAPIA, CARLOS ALFREDO22.848.568
TEJADA, SERGIO FABIAN24.244.518
TORRES, MICAELA DANIELA37.506.683
VENEGAS APOLONIO, SILVANA26.966.823
VIDELA, MARIA YOLANDA33.337.479
ZALAZAR CORZO, ARIADNA DANAE36.251.326
ZAMORA, RITA PAOLA

29.797.833

MIRÁ TAMBIÉN

Uno por uno, los ganadores de casas en Albardón

 

Barrio 2. José A. Grimalt- Sector 1 y 2 (Ullum)

Ganadores Barrio 2. José A. Grimalt- Sector 1 y 2 (Ullum)
Apellido y NombreDNI
ABALLAY, EDUARDO ANTONIO12.858.086
ABALLAY, GLORIA NORMA17.987.705
ABALLAY, MARTA ALEJANDRA28.525.848
ABALLAY, MAURICIO RAMON24.283.843
AGUILERA, MARIANELA BEATRIZ23.977.309
ALANIZ, MONICA VIVIANA23.545.722
ALARCON, EDDY NANCY17.806.015
ALBARRACIN, ROBERTO OSCAR27.488.541
ALBORNOZ, ALBERTO FABIAN24.091.227
ALBORNOZ PERALTA, LORENA SILVINA35.736.370
ALFARO, MAURICIO CLAUDIO25.252.717
ALFARO, MIRTHA CELIA13.936.545
ALI, ALFREDO HORACIO27.686.110
ARAYA, CARLOS ALFREDO35.735.972
ATAMPE, MARGARITA FRANCISCA17.503.090
AVILA, JUAN ANDRES12.568.354
BALMACEDA, PAOLA BEATRIZ35.511.265
BARBOZA, OSCAR ALBERTO11.861.088
BORQUE, HUGO MARCELO18.543.589
BORQUEZ, GABINO ALEJANDRO16.172.287
BRAVO MONTAÑA, VICTOR RUBEN25.549.464
BRIZUELA, LILIANA CELESTE27.632.718
BUSTOS CORTEZ, ROBERTO EDUARDO25.995.199
CABALLERO, GRACIELA MONICA16.239.295
CALIVA, NELIDA GRACIELA14.493.931
CAMPILLAY, GABRIELA CARINA24.038.158
CAMPILLAY MARTINEZ, JULIETA DEL CARMEN43.340.609
CASTILLO, ROSANA EDITH35.736.389
CASTRO, CLAUDIA BEATRIZ20.309.521
CASTRO, JOSUE DIEGO23.257.033
CASTRO, MICAELA DANIELA39.524.943
CASTRO, NESTOR WASHINGTON16.670.581
CHIRINO, SILVINA NICOLASA24.362.321
COLLAO, LUCIANA PAOLA28.448.156
CORTEZ, RAUL JORGE22.118.514
DIAZ CHIRINO., FLORENCIA BELEN37.646.903
DOMINGUEZ, ARIEL ALONSO31.368.864
DOMINGUEZ, DAYANA GRACIELA39.524.913
ESPEJO, SILVIA VALERIA28.967.525
ESPINOZA, MARIA OFELIA28.535.509
FERNANDEZ, CLAUDIA LORENA27.849.132
FERNANDEZ, MIRIAN21.360.848
FERNANDEZ PORTILLO, CRISTOBAL18.119.279
FIGEROA, NORMA BEATRIZ17.987.759
FIGUEROA GONZALEZ, MICAELA ELIZABETH38.334.926
FLORES, PATRICIA MABEL22.441.239
GALVAN, ALEJANDRA VERONICA22.998.045
GIL, JESICA MARIANELA32.462.751
GODOY, MARIA LUISA11.590.084
GODOY, VERONICA ALEJANDRA31.979.184
GOMEZ, EVANGELINA RENE27.042.405
GOMEZ, JUAN FERNANDO16.239.291
GOMEZ, JULIO GABRIEL25.319.820
GUAJARDO, ZULMA PATRICIA21.889.037
GUAJARDO ROSAS, CLAUDIA ANALIA24.244.406
GUERRA, JULIA25.961.474
GUZMAN, MARIA DE LOS ANGELES28.192.490
GUZMAN, RITA JOHANA33.290.068
HENRIQUEZ, LEANDRO ANDRES29.397.669
HIDALGO, EDUARDO GABRIEL27.560.283
IBAZETA, OSCAR WALTER23.488.559
JOFRE, GRISIFREDO SILVESTRE7.936.715
JOFRE, NOELIA GUILLERMINA30.665.420
KOZANER, TERESA ELIZABET32.818.023
LANI, MARIA LORENA24.244.654
LARA GOMEZ, ENZO DAVID32.818.051
LARA GOMEZ, JORGE MATIAS29.936.111
LEMOS LOPEZ, FABIO HERNAN34.697.842
MANRIQUE, GABRIELA E.39.011.147
MARTINEZ TORRES, NORMA VICTORIA24.038.847
MIGUELES, PEDRO PABLO21.350.576
MOLINA, ALBERTO CESAR12.887.284
MOLINA AGUILAR, CAYETANO17.503.061
MOLINA MANCINNELLI, RODRIGO ALEJANDRO27.707.018
MUÑOZ, ROLFIO ALEJANDRO21.867.426
NORIEGA, SERGIO ARTURO23.257.034
OLMO, CLAUDIA RAMONA27.196.122
ORMEÑO, FERNANDO RAMON24.244.727
ORTIZ, CARLOS MAURICIO27.632.618
PACHECO, CINTHIA ROMINA36.250.703
PAEZ, BERTA RAMONA4.190.111
PAEZ, RAUL FEDERICO28.928.815
PALACIO, ADRIANA DOMINGA22.958.444
PALMA, ARMANDO ANTONIO11.967.935
PEREZ, RAMON RODOLFO25.195.395
PIZARRO, ORLANDO RODOLFO25.550.957
POBLETE, ALEJANDRO BENITO38.016.209
PORRA, MARIA SOL39.183.641
QUIJANO, ELIANA MABEL38.075.885
QUIROGA, ALEJANDRO DANIEL29.588.364
QUIROGA, CAYETANO AMERICO7.807.237
RIVAS, DANIEL14.364.320
RIVAS, PATRICIA SOLEDAD37.371.173
RIVERO, YANINA PAMELA39.524.954
RIVEROS, ANTONIO RAFAEL24.038.863
RIVEROS, ESTELA BEATRIZ29.100.526
RIVEROS, YESICA MARINA45.263.510
RODRIGUEZ A., MARIA INES35.188.980
RUIZ, VALERIA PAOLA29.012.407
SANZ, GRICELDA DEL CARMEN17.828.166
TEJADA, ELISA CAROLINA29.546.579
TEJADA, GENARO JAVIER26.135.308
TEJADA, LEILA PAMELA39.524.934
TEJADA, MARIA CELESTE35.848.497
TINTO, EDGARDO LUIS11.516.233
TORRES, RENZO ARIEL40.368.123
VALENZUELA, NELSON G.35.848.470
VARAS, GIMENA AYELEN40.368.105
VEDIA, DAVID GABRIEL35.736.386
VEDIA, ROBERTO CARLOS26.204.663
VEGA, LUIS JAVIER25.252.926
VEGA, SERGIO AURELIO13.936.514
VERA, MARIA ESTELA25.603.937
VERAGUA, JUAN ISAAC17.218.776

MIRÁ TAMBIÉN

Los afortunados que obtuvieron casas en Angaco, Caucete y 25 de Mayo

Barrio 7. Padre Barbero (San Martin)

Ganadores Barrio 7. Padre Barbero (San Martin)
Apellido y NombreDNI
ACOSTA, ANALIA DEL CARMEN25.830.733
AGUERO, DIEGO ANGEL M.31.812.686
ALBARRACIN, CARLOS DANIEL24.934.825
ATENCIO, LAURA MARGARITA22.957.753
AVILA, CEFERINO ARIEL22.117.004
BALMACEDA, MARIA LETICIA22.413.021
BORRINI, JUAN CARLOS21.360.089
BUSTOS, CARLOS FABIAN23.732.795
CALDERON, DIEGO CRISTIAN30.253.985
CASTRO, ALEJO VALENTIN12.184.884
CEJAS, ROQUE JESUS34.241.582
CEJAS, SANDRA MABEL21.879.484
DIAZ, HECTOR GABRIEL10.031.154
DIAZ, JORGELINA FERNANDA25.195.155
DIAZ ZARATE, VICTOR DANIEL30.253.987
FLORES, JUAN LUIS16.154.384
GARCIA, ADOLFO ANDRES23.017.903
GIL, OSCAR RAUL29.419.782
GODOY GOMEZ, MIGUEL ANGEL.26.771.995
GOMEZ, GABRIELA JAQUELINA31.979.204
GOMEZ GARAY, OSCAR EMILIO30.622.140
GONZALEZ, HUMBERTO RAMON18.399.217
GUTIERREZ, BRISA AILEN42.858.252
GUZMAN, ELIANA ANDREA31.658.840
HERRERA, DORA ANDREA26.580.598
HERRERA, JORGE ARIEL23.922.708
JOFRE, DIEGO EXEQUIEL34.697.136
JOFRE, RAMON ROSIER11.728.725
LINARES, CRISTINA DEOLINDA20.407.357
LOBILLO, JUAN MARCELO17.178.309
LUNA, ERIKA SILVINA34.860.033
MALDONADO, RUBEN MARCELO28.720.735
MALLA, PAULA AGUSTINA41.297.400
MONTAÑA, MILAGROS AYELEN41.641.342
MORENO CRUZ, OSCAR NEMECIO16.563.621
OLIVARES, JUAN SEGUNDO11.174.077
OLMOS, AMELIA ESTHER17.960.554
ORO, DIEGO ALFREDO27.379.127
PAEZ, FRANCISCO ULINDO14.388.977
PEREYRA, FELIPE ANTONIO26.717.725
POSTIGO, DIEGO WALTER34.698.135
SALINA, JOSE SEFERINO21.798.927
SILVA, ROSARIO CLORINDA21.360.064
SOSA, MICAELA NATALI38.077.217
TELLO, MARTA ELIZABETH34.698.098
VEGA, ROSA GEMA31.869.127
VERON, FABIANA INES26.790.729
VILLAFAÑE REINOSO, ANA MELISA37.649.454

 

Barrio 11. Nuestra Señora del Rosario (9 de Julio)

Ganadores Barrio 11. Nuestra Señora del Rosario (9 de Julio)
Apellido y NombreDNI
AGUILERA A., DIEGO ADOLFO30.872.495
ALGAÑARAZ, TAMARA ALEJANDRA45.377.894
ALTAMIRANO, MARIA ESTELA13.585.061
AZCURRA, JUAN PABLO28.243.466
BORONAT MACIAS, MARIA EUGENIA30.071.389
CAMACHO, NESTOR ORLANDO25.972.098
CHACON, JOSE LUIS17.515.758
FERNANDEZ, BETTIANA CECILIA35.736.935
FLORES, MARCELA ELISABET26.449.057
FLORES, RUTH LEONELA34.696.785
HERRERA GARCIA, SANDRA AZUCENA21.360.424
LACIAR, ANDREA BELEN37.648.062
NUÑEZ, LEONARDO MANUEL22.579.634
OLAVARRIA, VALERIA LORENA27.196.439
ORTIZ DIAZ, GABRIELA NOEMI30.511.099
PALACIO, MARIA CARMEN23.071.325
PASTRAN, MARCELO MIGUEL22.910.015
PELAYTAY, HECTOR DANIEL17.910.019
RIOS, EMILSE GABRIELA33.289.826
ROSALES, MARIA ISABEL21.359.276
SANCHEZ, FABIAN ALEJANDRO27.916.728
VARGAS CASTRO, JUAN NAZIR33.846.424

 

Barrio 12. Senderos del Oeste (9 de Julio)

Ganadores Barrio 12. Senderos del Oeste (9 de Julio)
Apellido y NombreDNI
ABALLAY ORTIZ, MARCELA NOELY37.924.435
ABERASTAIN, MARIO OSCAR24.735.323
AGUILERA, CIRILO8.238.022
AHUMADA, ANDRES LEONARDO30.129.544
ALTAMIRANO, ARIEL RENEE24.140.864
ARGUELLO, ELIZABETH JESUS35.511.591
ARIAS FERNANDEZ, YESICA LORENA35.049.904
BECERRA, MERCEDES NANCY28.928.249
BENEGA, FANNY NOEMI27.897.533
BUSTOS, PAOLA VANESA27.726.095
CABRA, OLGA AMELIA20.131.628
CAMPILLAY, PAULO IVAN32.899.952
CASTILLO, MARTA4.298.501
CASTRO, JULIO DAVID31.778.807
CASTRO, ROSANA MARIELA25.195.167
CHIFFEL, MARIA CRISTINA27.686.124
CORIA, NATALIA VANINA35.037.005
CORNEJO, TERESA VIVIANA28.598.196
CUENCA, MARINO JOSE8.073.341
CUENCA MOYANO, TAMARA MARLEN39.791.376
DELGADO, JUDITH DEL ROSARIO31.778.870
DELGADO, MAYRA DEL CARMEN33.289.886
DELGADO, MONICA ALEJANDRA29.108.970
DIAZ, JESUS MARCELO27.260.246
DIAZ, MARIA ROSA13.672.552
ECHEGARAY FLORES, MARIANELA DEOLINDA35.924.526
FERNANDEZ, FABIANA VANESA26.434.531
FIGUEREDO, ALEXIA TANIA38.459.912
FIGUEROA, HORACIO ANTONIO22.085.949
FUNES MERCADO, ROMINA ALEXANDRA39.007.818
GIL HEREDIA, LAURA SILVANA28.218.657
GOMEZ, JUAN BENJAMIN16.183.732
GOMEZ, NORA ESTHER23.078.899
GOMEZ, SANDRA MABEL24.140.885
GONZALEZ, SONIA BEATRIZ25.195.344
GUTIERREZ, EMILSE ELIZABETH18.206.653
GUZMAN, MATIAS EXEQUIEL32.214.424
IBAZETA, ELIDA ELISA38.076.459
JOFRE DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES26.288.866
LACIAR, MARIO EXEQUIEL35.849.602
LEIVA, ROBERTO SEBASTIAN28.819.455
LIMA GONZALEZ., TERESA DEL CARMEN23.399.404
LOPEZ CEPEDA, MARIQUENA VALERIA39.009.488
LUNA, EMILIANO DANIEL ALEXIS32.503.526
MARTINEZ, ROCIO MILAGROS45.263.960
MEDINA, MARIA CECILIA26.666.298
MOLINA, DEOLINDA MARISOL29.579.377
MOLINA, NIDIA NOEMI20.749.989
MONTAÑA, DEBORA BEATRIZ33.022.858
MONTILLA, MIGUEL FACUNDO29.282.692
MORENO, ELSA ROSA11.927.227
MOYANO O., ANDRES DANIEL30.402.167
NUÑEZ, JANET NAIR38.076.453
OCHOA, GABRIEL OMAR35.850.473
OCHOA, MELISA DEL CARMEN32.214.461
OCHOA, TOMASA NATIVIDAD22.579.612
OLIVARES, ANALIA SUSANA24.658.108
ONTIVERO, GABRIELA ELIZABETH33.289.865
ONTIVEROS, WILFREDO DANIEL27.523.210
ORTEGA, VANESA SUSANA30.501.413
ORTIZ, ALEJANDRA CARINA22.741.379
ORTIZ, CLAUDIA MARIELA23.528.635
ORTIZ NUÑEZ, MIRIAM ALEJANDRA22.659.079
ORTOLA, JAVIER ALEJANDRO21.362.680
OYOLA, NILDA LEONOR11.550.010
PACHECO, YAMILA VERONICA39.376.244
PAEZ, ROSANA CARINA32.899.917
PAZ, OSCAR ALEJANDRO22.218.205
PEDERNERA, ALICIA ROSANA21.610.547
PELAYTAY, ROMINA MERCEDES32.718.802
PERALTA TIRADO, ELIO ABEL29.108.988
PEREA TORRES, MAURICIO JAVIER27.849.584
QUILES, CRISTINA NOEMI29.819.159
RAMOS, LILIANA CARMEN17.960.518
RAMOS, MARIA JESUS29.072.460
RIOS, DIEGO BRUNO37.648.013
RIOS, GRACIELA DEL CARMEN28.819.454
RIOS, KATHERINA NAIR35.037.194
RIOS, NANCY BEATRIZ22.003.245
RIOS GAONA, OSCAR ARIEL32.214.414
RODRIGUEZ, VANINA INES35.510.001
ROJAS LOPEZ, JOSE SEGUNDO24.470.425
ROSALES, ERNESTO ANTONIO21.666.899
ROSALES, ROQUE GERARDO25.995.818
ROSALEZ, ERNESTO OSCAR17.910.009
RUIZ, JOSE ALAJANDRO10.455.988
RUIZ, PATRICIA DEL CARMEN28.836.348
SAAVEDRA, NATALIA CARINA29.264.740
SALINAS ASCURRA, SERGIO MAURO24.038.651
SANCHEZ, ANA RAQUEL37.648.047
SANCHEZ, JORGE DANIEL28.448.452
SANCHEZ GOMEZ, EZEQUIEL OMAR33.846.308
SANCHEZ SUAREZ, VAENESA MADELEIN30.129.525
TAPIA, ALFREDO OSCAR25.938.014
TAPIA, RUBEN ERNESTO17.910.027
VARGAS, ANA MARIA27.379.066
VARGAS, LUIS ALBERTO20.749.997
VARGAS VERA, EVELIN35.849.717
VEGA, NORMA LUISA18.341.892
VIDELA, FERNANDO AMADEO17.650.499
VIDELA, GUILLERMO RAUL25.573.929
VIDELA, VANESA ALEJANDRA26.878.603
VILLAVICENCIO, MARIA DEL CARMEN22.394.175
VILLEGAS, HECTOR ALEJANDRO21.666.887

Barrio 13. Filiberto Jofré (San Martin)

Ganadores Barrio 13. Filiberto Jofré (San Martin)
Apellido y NombreDNI
ALAMO, ALDO ELIO29.467.003
BUSTOS, VALERIANO ANDRES24.934.814
CASTRO, JUAN RAMON23.215.685
FREDES, LUCIA FABIANA25.243.908
GAMBOA, MARIELA ISABEL24.195.850
GONZALEZ, MARIA RAMONA16.563.662
GONZALEZ VARAS, OSCAR ISIDRO31.021.934
LEYTON, HILDA GRACIELA18.216.690
LOPEZ, FELIPE12.603.390
LOPEZ JOFRE, ANABELLA BIBIANA39.652.711
NAVARRO, ADELA DEL ROSARIO10.165.158
OTAROLA RUIZ, RODOLFO25.575.890
PALACIO, RENZO SEBASTIAN32.399.763
POZO, ANITA16.642.021
QUEVEDO, CINTIA GABRIELA35.853.423
TELLO, LUIS MIGUEL38.460.018
TELLO, YOHANA JACQUELINA39.995.606
TRIGO, DOLORES GRACIELA21.360.862
VEGA, JORGE ANIBAL22.358.267
ZALAZAR, JORGE ALBERTO32.938.116

 

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