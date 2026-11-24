El mal estado de los caminos, y màs, en la localidad de Mogna sumó este martes un nuevo capítulo. Luego de que este lunes los pobladores de la comunidad jachallera denunciaran públicamente a través de DIARIO HUARPE el severo deterioro de los accesos, los prolongados cortes de luz y la falta de agua potable, las advertencias sobre la peligrosidad del camino se materializaron durante las primeras horas de la mañana de este martes. Un grupo de docentes que se desplazaba hacia su establecimiento educativo quedó varado a varios kilómetros del pueblo a causa de las condiciones en las que se encuentra el camino.

Piedras, averías mecánicas y caminata obligada en la ruta

El incidente ocurrió a primera hora de este martes, cuando el vehículo en el que se trasladaban los educadores transitaba por la huella de tierra que conecta la Ruta Nacional 40 con el interior de Mogna. La severa acumulación de serruchos, socavones y piedras sueltas provocó que una roca impactara violentamente contra la parte inferior del automóvil, rompiendo la manguera de conducción de gasoil y generando una pérdida ininterrumpida de combustible.

Ante la imposibilidad de continuar la marcha y con el vehículo inmovilizado en plena ruta rural, los docentes no tuvieron más alternativa que descender del rodado y completar el trayecto restante a pie para cumplir con sus actividades escolares.

Un mes de reclamos formales ante las autoridades sin respuestas

Esta contingencia no tomó por sorpresa a la comunidad ni al cuerpo docente, sino que representa el resultado anunciado de semanas de inacción oficial. Según explicaron los propios denunciantes, tanto los residentes locales como los maestros llevan casi un mes presentando notas y reclamos formales ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, a pesar de los constantes pedidos para acondicionar la traza vial y restituir las condiciones mínimas de transitabilidad, hasta el momento no han recibido respuestas oficiales ni soluciones efectivas. Esta falta de mantenimiento motivó además que el transporte público de pasajeros suspendiera sus recorridos hacia Mogna desde hace semanas, dejando a sus 350 habitantes en un preocupante aislamiento geográfico.

Exigencias urgentes de seguridad para educadores y vecinos

Ante la gravedad de lo sucedido y el constante riesgo al que se exponen a diario quienes deben circular por el acceso, los denunciantes exigieron la adopción inmediata de medidas de reparación y mantenimiento en la ruta.

La comunidad docente y los vecinos remarcaron que el estado del camino vulnera directamente la seguridad física de maestros, alumnos, trabajadores de la salud y residentes locales.

La solicitud de respuesta urgente busca evitar accidentes de mayor magnitud, considerando además que este miércoles inician las celebraciones religiosas de la tradicional Fiesta de Santa Bárbara, evento que convocará a numerosos visitantes y peregrinos a la zona.