La localidad de Mogna, en el departamento Jáchal, por estas horas atraviesa momentos difíciles. A diez días del fuerte temporal que provocó crecientes y daños en distintos sectores, intensas ráfagas de viento Zonda y Sur que azotaron la zona durante todo el fin de semana profundizaron una situación que ya era preocupante. Sus cerca de 350 habitantes denuncian que la combinación de problemas en los servicios básicos, infraestructura deteriorada y dificultades de conectividad está afectando seriamente la vida cotidiana de la comunidad.

Ubicado a 30 kilómetros al este de la Ruta 40 y a casi 84 kilómetros de San José de Jáchal, el pueblo enfrenta un escenario de creciente incertidumbre. A los daños ocasionados por el agua se sumaron prolongados cortes de electricidad, dificultades para acceder al agua potable, pérdidas de alimentos y medicamentos y la interrupción del transporte público. Un panorama que volvió a poner en evidencia la fragilidad de los servicios esenciales en esta localidad.

Las crecientes dañaron la toma de agua para riego

Uno de los problemas que dejó el temporal del viernes 13 de noviembre fue la destrucción de la precaria toma de agua ubicada en el sector de las compuertas que derivan el recurso hacia los sembradíos. El incremento del caudal del río volvió a llevarse la estructura y, hasta el momento, los vecinos aseguran que no hubo intervención para reparar la obra.

La situación genera especial preocupación entre los productores, que llevan numerosos días sin poder regar sus plantaciones. La falta de una solución no solo compromete la actividad productiva, sino que también profundiza la incertidumbre de quienes dependen del agua para sostener sus cultivos y economías.

A este problema se sumó el impacto de las fuertes ráfagas de viento Zonda y Sur registradas durante el fin de semana. Los vecinos informaron que varias zonas quedaron sin suministro eléctrico, mientras que otras padecieron baja tensión durante más de 48 horas. La situación afectó directamente el abastecimiento de agua potable por red, ya que el sistema de distribución depende del funcionamiento de una electrobomba.

Sin luz, con poca agua y pérdidas en los hogares

Las consecuencias de la interrupción del servicio eléctrico se sintieron especialmente en las viviendas. La falta de energía no solo impidió el funcionamiento habitual de los electrodomésticos, sino que también dejó a numerosas familias sin posibilidad de conservar alimentos y medicamentos que necesitan refrigeración.

Araceli González, vecina del sector denominado Los Puestos, describió las dificultades que atravesaron los habitantes: “Ahora gran parte del pueblo está sin agua por la red porque recuerden que el sistema funciona con una electrobomba. Recién esta mañana llegó la luz. Así que tuvimos que empezar a lavar e higienizarnos con el agua potable que tenemos en los tachos y que nos trae el municipio en camiones cisternas”.

La vecina explicó que la falta de electricidad obligó a las familias a recurrir a las reservas de agua almacenadas y a la provisión municipal mediante camiones cisterna para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, el problema no terminó con el regreso de la energía. Las horas sin refrigeración también provocaron pérdidas de alimentos y medicamentos en distintos hogares.

Desde el centro de Mogna, otra vecina resumió el malestar que atraviesa la comunidad: “Encima que está difícil la cosa, nosotros la tenemos peor por acá”. Una expresión que refleja el cansancio y la preocupación de quienes sienten que los problemas se acumulan sin respuestas concretas.

Un camino deteriorado y sin transporte público

A la crisis de los servicios esenciales se suma otra dificultad que profundiza el aislamiento: el estado del camino de tierra que conecta Mogna con la Ruta 40. El trayecto presenta serruchos, socavones y grietas que complican seriamente la circulación.

Según informaron los habitantes, el colectivo de pasajeros dejó de ingresar a la localidad hace semanas debido a las condiciones del camino. La interrupción del servicio representa un perjuicio directo para quienes necesitan trasladarse hasta San José de Jáchal o la ciudad de San Juan para realizar trámites, asistir a consultas médicas o cumplir con turnos previamente asignados.

Preocupación por la Fiesta de Santa Bárbara

La inquietud de los habitantes también está puesta en lo que ocurrirá a partir de este miércoles, cuando comience la tradicional Fiesta de Santa Bárbara, una celebración religiosa que convoca a visitantes y peregrinos de distintos lugares.

En ese contexto, González pidió una intervención urgente de las autoridades municipales y provinciales para mejorar las condiciones de la localidad antes de recibir a los visitantes.

“Pedimos por favor que las autoridades municipales y provinciales vengan a mejorar y reforzar todos los servicios porque el miércoles comienza a llegar el turismo en el marco de las misas y la fiesta. Se puede imaginar qué mal que vamos a quedar si los que lleguen se encuentran con caminos intransitables, sin agua y sin luz... no van a querer volver más a Mogna”, reclamó.

La preocupación de los vecinos excede la organización de la festividad. Lo que está en juego, advierten, es la posibilidad de recuperar condiciones básicas para vivir, producir y permanecer en el pueblo. Mientras esperan respuestas, Mogna enfrenta las consecuencias de un temporal que dejó al descubierto problemas estructurales que siguen sin resolverse.