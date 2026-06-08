El mundo del fútbol volvió a contener la respiración el pasado domingo durante el encuentro amistoso entre las selecciones de Dinamarca y Ucrania. El talentoso mediocampista danés Christian Eriksen, de 34 años, encendió las alarmas de todo el planeta al desplomarse sobre el terreno de juego en el minuto 65, provocando la suspensión inmediata del partido. Sin embargo, tras horas de profunda incertidumbre, las noticias que llegan desde el búnker médico de su país traen una enorme tranquilidad.

Un parte médico que lleva tranquilidad

Morten Boesen, médico oficial de la Selección de Dinamarca, fue el encargado de llevar calma a través de un comunicado emitido en los canales oficiales de la Federación y replicado en las redes sociales del propio futbolista del Wolfsburgo de Alemania.

"Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa. Estamos cuidando bien a los jugadores y al personal, y mantenemos un contacto constante con ellos", detalló el profesional de la salud.

El nuevo reporte médico complementó las primeras declaraciones brindadas por Boesen el mismo domingo, minutos después del dramático episodio, en las cuales había especificado que "Eriksen estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó el conocimiento muy rápido".

El recuerdo de la Eurocopa y la suspensión del partido

El suceso reavivó de forma inevitable los fantasmas de junio de 2021, cuando el volante sufrió un paro cardíaco y debió ser reanimado de urgencia sobre el césped de Copenhague en un duelo ante Finlandia por la Eurocopa 2020. En aquella oportunidad, tras implantársele un desfibrilador automático (DAI), logró volver a la actividad profesional en el Brentford de Inglaterra y continuar su carrera al más alto nivel en el fútbol de Alemania.

Respecto a lo acontecido el domingo, el director técnico de Dinamarca, Brian Riemer, relató cómo se vivieron los momentos de máxima tensión antes de que el jugador se llevara la mano al pecho y cayera al suelo.

"Christian Eriksen saludó con la mano a sus compañeros al abandonar el campo. Unos minutos antes de sentirse mal, había tenido un forcejeo con Ruslan Malinovskyi y pensé que por eso parecía tan afectado, pero me equivoqué. A partir de ese momento, ni yo ni los jugadores que estaban en el campo hubiéramos podido continuar con el partido", reconoció con honestidad el entrenador ante la prensa internacional. Cabe recordar que ni el combinado danés ni el ucraniano lograron clasificar a la Copa del Mundo 2026.