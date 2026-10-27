La construcción de los 30 nuevos barrios anunciados por el gobernador Marcelo Orrego en San Juan demandará aproximadamente 4.500 puestos de trabajo directos, según las estimaciones del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. El titular de la cartera, Fernando Perea, destacó que el megaplan habitacional también tendrá un impacto sobre proveedores, comercios y empresas vinculadas con la actividad, en un contexto en el que el sector busca recuperar fuentes laborales.

"Vamos a generar aproximadamente 4.500 puestos de trabajo directos. Para que tengan una dimensión, una vivienda ocupa en promedio dos trabajadores y en algunos casos dos o tres, porque no solamente hablamos de construir la casa, sino también de toda la infraestructura que se necesita previamente", explicó Perea ante la prensa.

La estimación contempla tanto las tareas de edificación de las viviendas como los trabajos de infraestructura necesarios para desarrollar los nuevos barrios. Esto incluye las distintas etapas de ejecución de los proyectos, por lo que los 4.500 empleos representan una proyección de demanda laboral y no necesariamente puestos que se cubrirán de manera simultánea.

El funcionario destacó la importancia de esta inversión para un sector que viene reclamando mayor actividad, especialmente ante la reducción del financiamiento nacional destinado a la obra pública.

"El anuncio del gobernador es muy importante, no solamente por las viviendas, sino también por la mano de obra que va a generar, que es algo que venimos esperando y buscando", manifestó.

El impacto sobre proveedores y comercios

Perea explicó que la actividad económica que generará el megaplan habitacional no quedará limitada a las empresas constructoras y sus trabajadores. La ejecución de los nuevos barrios también demandará materiales, equipamiento y servicios que podrían dinamizar otros rubros comerciales e industriales de San Juan.

"También tenemos que hablar del empleo indirecto: carpinteros, proveedores de aluminio, ferreterías y todos los sectores que van a estar trabajando. La verdad es que esto va a generar mucho movimiento", sostuvo.

El ministro remarcó que el objetivo del Gobierno provincial también es brindar oportunidades laborales a las empresas que actualmente cuentan con una actividad reducida. En ese sentido, explicó que se trabajó junto con las dos cámaras de la construcción para distribuir los proyectos entre diferentes firmas.

"Nos parecía justo que las empresas que hoy tienen un trabajo mínimo puedan desarrollar un barrio. Hemos tratado de distribuir los proyectos para que las empresas estén trabajando", señaló.

Cuándo comenzará a generarse el empleo

La incorporación de trabajadores estará vinculada al inicio y al avance de cada proyecto. Según informó Perea, durante este martes 27 de octubre estaba prevista la firma de los contratos correspondientes a 23 de los 30 barrios, con la intención de comenzar las tareas el lunes 2 de noviembre.

Los siete contratos restantes podrían completarse durante la próxima semana, una vez finalizados los trámites administrativos y legales pendientes.

En cuanto a los plazos de ejecución, el funcionario explicó que la construcción de cada barrio demanda habitualmente entre 12 y 18 meses, aunque la intención oficial es agilizar los trabajos para reducir ese período a aproximadamente un año.

"Vamos a tratar de agilizar que sea en 12 meses o antes, si es posible", expresó.

Los proyectos estarán distribuidos en los 19 departamentos de San Juan y contemplan viviendas de entre 65 y 75 metros cuadrados, con sistemas de construcción tradicionales y livianos.

El megaplan demandará una inversión estimada de $322.000 millones, financiada con recursos del Bono San Juan. Su impacto efectivo sobre el mercado laboral dependerá del ritmo de ejecución de las obras y de la cantidad de trabajadores que incorporen las empresas a medida que avancen los distintos proyectos.