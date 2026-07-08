Cristian “Cuti” Romero volvió a ser protagonista en un partido decisivo de la Selección Argentina y recibió un reconocimiento de Claudio “Chiqui” Tapia. Luego de la victoria por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, el presidente de la AFA le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

Junto a una imagen del defensor surgido de las inferiores de Belgrano, Tapia escribió: “De barrio, nuestro”. Además, acompañó la publicación con un mensaje donde destacó el recorrido y la personalidad del futbolista cordobés.

“Este pibe es como todos ustedes, de abajo, de familia. Tiene garra y huevo. Qué privilegio que seas argentino, Cuti Romero”, expresó el dirigente.

El defensor fue una de las figuras de la remontada argentina ante Egipto. Cuando la Albiceleste perdía 2-0, Romero marcó de cabeza el descuento que inició la reacción del equipo. Luego llegaron el empate de Lionel Messi y el gol definitivo de Enzo Fernández para sellar la clasificación a los cuartos de final.

El zaguero también había sido determinante en el partido anterior frente a Cabo Verde, donde convirtió el gol de la victoria para Argentina.

Campeón del mundo en Qatar 2022, Romero se consolidó como una de las piezas principales del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Su presencia en la defensa y su rol dentro del grupo lo mantienen como uno de los referentes de la Selección Argentina en el Mundial 2026.