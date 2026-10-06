El mensaje de la familia de Camila a un mes del femicidio: "Nos duele el alma"

A casi un mes del femicidio de Camila Vecchiarello en la localidad de Barreal, la familia de la víctima volvió a alzar la voz contra Carlos Gonzalo Riveros para exigir un castigo ejemplar. La joven rosarina de 26 años estudiaba en la provincia de San Juan para incorporarse a las filas de la Gendarmería Nacional cuando fue brutalmente atacada.

En medio del inmenso dolor, su prima Sami Vecchiarello volcó su impotencia en las redes sociales con un contundente mensaje hacia el único acusado del crimen. “Quisiste apagarla y ni asesinándola pudiste hacerlo, cobarde. Camila va a brillar siempre porque su familia jamás va a dejar que deje de brillar”, expresó en sus plataformas digitales para mantener la causa activa.

La conmoción social traspasó las fronteras sanjuaninas e impulsó movilizaciones en Rosario, Buenos Aires y la Patagonia para acompañar a los allegados en su pedido de esclarecimiento definitivo. “Hoy nos duele el alma pero no vamos a parar hasta que se haga justicia”, remarcó la familiar de la víctima, quien también lanzó un aviso contundente al sospechoso manifestando que “vas a pagar cada lágrima derramada, cada corazón que destrozaste”.

El crimen

El fatídico episodio ocurrió el 13 de septiembre en una vivienda de Barreal, departamento Calingasta, donde hallaron el cuerpo de la estudiante con múltiples lesiones de arma blanca. La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales asumió las actuaciones del caso e imputó al marido de la joven, un hombre originario de la provincia de Salta.

Las pericias forenses revelaron que la víctima recibió diez puñetazos y diez estocadas letales, determinando además que atravesaba un embarazo en el momento de la agresión. Durante la imputación formal, el acusado sostuvo una insólita versión al declarar que su pareja “se volvió loca” cuando supo de su regreso a Salta, asegurando que ella misma se autolesionó y resbaló sobre el piso.

La fiscalía desestimó la coartada del imputado tras constatar que intentó fingir un intento de autoeliminación, envió mensajes a una antigua pareja y redactó una misiva tras el ataque. Ante el volumen de evidencias recopiladas, el magistrado Federico Rodríguez estableció un año de prisión preventiva y un plazo idéntico para la instrucción criminal, mientras el Ministerio Público anticipó que pedirá la pena de prisión perpetua.