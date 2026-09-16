El mensaje de Riveros a su expareja tras la muerte de Camila

La investigación por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, ocurrido en Barreal, sumó nuevos elementos durante la audiencia de formalización, entre ellos el mensaje que Carlos Gonzalo Riveros habría enviado a su expareja después de la muerte de la joven. En el texto, el acusado le pidió que transmitiera un mensaje a su familia y manifestó que no podía continuar.

“Siempre esta vez no pude mujer, me ganó la depresión, me ganó todo, no pude y a mi familia dile que la amo con toda mi alma”, escribió Riveros en el mensaje, de acuerdo con lo expuesto durante la investigación.

El mensaje enviado a su expareja

En otro tramo del texto, Riveros le pidió a su expareja que le hiciera llegar a sus familiares su despedida y expresó el dolor que le provocaba hacerlo. “No me puedo despedir de ellos porque me parte el alma lo que voy hacer, dile por favor que los amo un montón a toda mi familia”, señaló.

El mensaje continuó con un pedido de disculpas y una referencia a su estado en ese momento. “Haceme ese favor, lo siento de verdad por todo, no puedo más, no soy tan fuerte mujer”, escribió.

Según informó DIARIO HUARPE, durante la audiencia la Fiscalía también expuso que Riveros había mantenido una comunicación con su expareja alrededor de las 11:30 del domingo, horas después del momento en que los investigadores ubican la muerte de Camila.

La investigación y las heridas de Camila

El fiscal Adolfo Díaz descartó la versión sostenida por Riveros respecto de que Camila se habría provocado las heridas. La Fiscalía sostuvo que la autopsia y los informes del Complejo Científico Forense determinaron que las lesiones mortales fueron provocadas por otra persona.

De acuerdo con lo presentado en la audiencia, Camila tenía diez heridas y dos de ellas, ubicadas en ambos lados del cuello, fueron consideradas mortales. Las únicas lesiones que la Fiscalía calificó como autoinfligidas fueron las que presentó Riveros, consideradas leves por los profesionales que intervinieron.

Riveros quedó con prisión preventiva

La Justicia hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso un año de prisión preventiva para Riveros, acusado provisoriamente de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La investigación continuará con nuevas medidas de prueba y el análisis de los elementos incorporados a la causa.

Además, durante la audiencia se confirmó que Camila estaba embarazada, aunque todavía deben realizarse estudios para determinar el tiempo de gestación. La Fiscalía también deberá establecer si Riveros conocía esa situación y si tuvo alguna incidencia en el crimen.