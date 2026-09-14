El mensaje en el que el presunto femicida le juraba amor a Camila Vechiarello

La investigación por el crimen de Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, sumó desgarradores detalles sobre los momentos previos al hecho en el departamento Calingasta. La joven aspirante a Gendarme dejó una última huella en sus redes sociales al publicar "Te amo mi amor" junto a una fotografía con su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quien actualmente es el principal sospechoso investigado por la agresión.

El hallazgo se desencadenó tras una cadena de alertas entre allegados. Una amiga de la víctima residente fuera de la provincia intentó comunicarse con ella y, al no recibir contestación, solicitó asistencia a un amigo de la pareja que vive en la zona. Este joven acudió al inmueble y notó que estaba cerrado por dentro con llave. Ante la ausencia de respuestas y la sospecha de un peligro inminente, se dio aviso a las autoridades para ingresar a la propiedad.

Dentro del domicilio, los peritos de la UFI de Delitos Especiales hallaron prendas de vestir con abundante cantidad de sangre, elementos compatibles con los utilizados en el ataque y un cable colgado, evidencia que sostiene la hipótesis de un intento de autoeliminación del agresor. Los investigadores señalaron que "se ha trabajado de manera ardua en la recolección de una infinidad de pruebas periciales".

Por su parte, el fiscal a cargo de la UFI de Delitos Especiales, Adolfo Díaz, confirmó que "no constaban denuncias previas por violencia de género registradas entre la pareja". Amigos y conocidos de ambos coincidieron ante las autoridades al manifestar que "no tenían conocimiento de situaciones de violencia previas".

El hecho derivó en una masiva movilización social en la localidad de Barreal. Durante la noche del domingo, numerosos vecinos, familias y mujeres con sus hijos se concentraron en la Plazoleta Almirante Brown, conocida como "El Triángulo", y marcharon por la calle San Martín hacia el edificio de Gendarmería Nacional para reclamar el esclarecimiento de la causa.

La investigación determinó que la joven falleció por múltiples heridas de arma blanca en la intersección de calle Presidente Roca y Avenida San Martín. Riveros, exintegrante de la fuerza, se encuentra internado en estado grave bajo custodia policial en el Hospital Rawson tras su intento de quitarse la vida. En las actuaciones intervienen conjuntamente los fiscales Adolfo Díaz y César Recio.