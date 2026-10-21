El Mercado Frutihortícola de Pocito se consolida como un espacio que impulsa la producción y la comercialización, pero también genera oportunidades laborales para decenas de familias. Con más de 60 productores y una veintena de trabajadores municipales, alrededor de 80 personas encuentran allí una fuente de ingresos.

Detrás del movimiento diario de comerciantes, productores y clientes, hay historias de personas que encontraron en el predio una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Para algunos trabajadores, el empleo significó volver a tener estabilidad después de atravesar largos períodos de desempleo y dificultades para reinsertarse laboralmente.

Productores y trabajadores sostienen la actividad

Por un lado, más de 60 productores cuentan con puestos para comercializar sus productos, mientras que una veintena de empleados municipales realiza tareas esenciales para el funcionamiento del mercado. Sus labores incluyen limpieza, orden y mantenimiento del predio, entre otras funciones necesarias para garantizar el desarrollo de la actividad.

El trabajo de ambos sectores forma parte de una misma dinámica que permite mantener en funcionamiento la feria. De esta manera, el mercado representa tanto un espacio comercial como una fuente de empleo para numerosas personas del departamento.

Historias detrás de cada puesto de trabajo

Uno de los casos es el de Rodolfo Valdez, de 58 años, quien encontró una oportunidad laboral después de pasar cuatro años sin un trabajo fijo. Según contó, había presentado numerosos currículums sin obtener respuestas favorables y sentía que su edad se convertía en un obstáculo para conseguir empleo.

“Poder haber conseguido este trabajo significa muchísimo”, expresó Valdez al recordar el tiempo que pasó buscando una oportunidad. Su experiencia refleja las dificultades que enfrentan algunas personas mayores de 50 años para volver a insertarse en el mercado laboral.

Un ingreso que ayuda a sostener a las familias

Otra historia es la de Ana Díaz, quien encontró en el mercado una oportunidad laboral después de atravesar un período sin trabajo. Para ella, contar con un sueldo mensual representa una ayuda fundamental para afrontar los gastos familiares.

Díaz relató que su hogar atravesó una situación complicada cuando su esposo perdió el empleo y luego sufrió una trombosis cerebral que le provocó la pérdida de la vista. En ese contexto, disponer de un ingreso estable se convirtió en un respaldo indispensable para acompañar a su familia.

Así, el Mercado Frutihortícola de Pocito trasciende la comercialización de frutas y verduras y se convierte en un espacio que genera empleo y oportunidades. Su actividad diaria permite que productores y trabajadores encuentren una fuente de ingresos y mayor tranquilidad para sus hogares.