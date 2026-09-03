La industria automotriz registró un leve repunte durante agosto, pero los números generales siguen en rojo frente al año pasado. La producción de autos a nivel nacional mejoró respecto al mes anterior, aunque todavía no logra alcanzar los volúmenes del 2025. Solo el sector de las exportaciones logró sostener una pequeña variación positiva en el acumulado de los últimos meses.

La producción fabril en baja

Durante agosto se fabricaron 39.381 vehículos entre automóviles y comerciales livianos, lo que significó un alza del 26,3% frente a julio. Sin embargo, este fuerte rebote mensual no alcanzó para lograr revertir la tendencia interanual negativa. La actividad en las terminales quedó finalmente un 11,6% por debajo de los registros logrados en el mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros ocho meses, el sector produjo 275.228 unidades, marcando una severa contracción del 17,1% interanual. La fabricación exclusiva de automóviles de pasajeros resultó la más golpeada durante todo este largo período. En contraste, el segmento de vehículos utilitarios mostró una caída mucho más moderada gracias a su constante perfil exportador.

Las exportaciones como principal sostén

El comercio exterior despachó 24.589 vehículos en agosto, logrando una mejora del 5,2% en la comparación directa frente al mes anterior. Si bien se registró una leve caída interanual en ese mes puntual, el balance anual total se mantiene firme en terreno positivo. Entre enero y agosto, las diferentes terminales lograron enviar 174.859 unidades hacia el exterior.

Este volumen de ventas externas representa un leve crecimiento del 0,9% respecto al mismo tramo del 2025. Las exportaciones se consolidan hoy como el principal motor del sector, representando más del 62% de toda la producción nacional. Brasil se mantiene inamovible como el principal socio comercial, absorbiendo más del 64% de los envíos que salen desde la Argentina.

El mercado interno sigue fuertemente golpeado

Las ventas mayoristas dirigidas a la red de concesionarios alcanzaron las 39.068 unidades en el octavo mes de este año. Aunque este número marcó una mejora del 14,3% en comparación con julio, la cifra refleja un derrumbe del 24,5% frente a agosto de 2025. En este contexto económico complejo, el mercado interno de consumo continúa siendo el eslabón más débil de toda la cadena.

En lo que va del año, las distintas terminales automotrices entregaron un total de 301.375 unidades a los comercios de todo el país. Esta notable diferencia equivale a una profunda contracción del 24,8% frente a los registros del ciclo anterior. Desde la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) señalaron que la evolución del sector sigue inmersa en un escenario sumamente desafiante.

El reclamo por mayor competitividad

Rodrigo Pérez Graziano, actual presidente de Adefa, remarcó que los datos recientes ratifican la capacidad instalada y el enorme potencial que mantiene esta industria. No obstante, el alto directivo subrayó la necesidad urgente de avanzar en una nueva agenda de competitividad. El gran objetivo de las empresas es abrir nuevos mercados y generar condiciones óptimas de inversión y empleo local.