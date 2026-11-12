El mercado financiero le marcó la cancha al Ministerio de Economía: en una licitación clave con vencimientos por $10,6 billones ocurridos entre el lunes y este miércoles, la cartera que conduce Luis Caputo debió convalidar tasas más altas y plazos más cortos para renovar la deuda.

Ante la exigencia de rendimientos considerados inviables por el equipo económico, el Tesoro aceptó ofertas solo hasta alcanzar los $8,9 billones, dejando liberados unos $1,7 billones en el mercado.

Esta decisión rompe con la estrategia que el Palacio de Hacienda venía sosteniendo desde el pasado 27 de agosto, última fecha en la que había dejado pesos sueltos sin absorber.

Hasta ahora, el Gobierno aplicaba una conducta tipo "pacman" para evitar que la liquidez excedente se volcara a la compra de dólares o de bienes y servicios —dos variables que en el diagnóstico oficial alimentan presiones inflacionarias—, pero las altas pretensiones de los inversores impidieron continuar con ese esquema.

El detalle de los cinco bonos y el factor electoral

La demanda de los inversores se concentró en cuatro de los cinco instrumentos ofrecidos por Economía, marcados por una condición temporal determinante: todos vencen antes de que se caliente el calendario electoral del próximo año.

Para algunos analistas del sector, el Palacio de Hacienda no tenía margen de maniobra si buscaba garantizar el rollover de los vencimientos, por lo que evaluaron como “un buen signo” que el equipo económico se adaptara a las exigencias de la plaza.

El desglose de las colocaciones reflejó el costo asumido por el Tesoro para captar esos fondos.

Bonos que capitalizan intereses (vencimiento enero y junio de 2027): Concentraron $3,77 billones. A pesar de ubicarse dentro del horizonte temporal pretendido por el mercado, el Gobierno tuvo que garantizar un pago de 100 puntos básicos (equivalente al 1%) por encima de la renta que esos mismos títulos ofrecen actualmente en el mercado secundario.

Bono a tasa fija (vencimiento abril de 2027): Fue otro de los elegidos por los inversores, ofreciendo una tasa fija más un adicional del 2,5%.

Bono dólar linked (vencimiento a 63 días): Destinado a quienes buscaban cobertura cambiaria ante una eventual devaluación, captó $1,18 billones en el muy corto plazo.

Bono con vencimiento en 2028: Fue el gran rechazado de la jornada. No resultó atractivo para los inversores a pesar de que el Estado ofrecía una tasa del 10,5% por encima de la inflación acumulada, un nivel de costo financiero que en el mercado se considera “inviable” para el crédito productivo de las empresas.

Acortamiento de los plazos

Como resultado de la preferencia por instrumentos de rápida liquidez y cobertura previa a las elecciones, el perfil de vencimientos del Tesoro sufrió un marcado acortamiento.

Daniel Chodos, jefe de Research y socio de Dhalmore Capital, puso en cifras este retroceso en los tiempos de financiamiento: “La vida promedio de la deuda emitida fue de 4,5 meses, muy por debajo de los 10,3 meses de la licitación anterior y de los 17,6 meses registrados a mediados de octubre”.