En medio de una creciente expectativa de ajuste sobre la cotización oficial del dólar, el Ministerio de Economía se vio forzado a atender las crecientes exigencias de cobertura por parte del sector financiero.

Durante el mes de julio, la Secretaría de Finanzas convalidó la colocación de $8,1 billones en títulos vinculados al dólar (dólar linked) y bonos duales, alcanzando la cifra más alta en lo que va de la gestión de Javier Milei.

La dimensión del récord cobra relevancia al contrastar las operaciones del último mes con los antecedentes del año: el volumen adjudicado representa más del doble de la marca máxima registrada anteriormente por la actual administración.

Esta aceleración evidencia un claro viraje en las decisiones de inversión corporativas y bancarias, enfocadas en blindar sus liquidez ante posibles variaciones del tipo de cambio.

Hace un año y medio el Gobierno celebraba que los instrumentos de deuda en pesos como el dólar linked no tuvieran demanda, porque lo interpretaba como una señal de confianza en el ancla cambiaria del programa económico.

Bueno esa situación cambió. La demanda de cobertura cambiaria obligó a Toto Caputo a convalidar esa preferencia para poder financiarse. En julio, Economía colocó $8,1 billones en instrumentos atados al dólar oficial -entre bonos dólar linked y duales-, el mayor volumen desde el inicio de la gestión y más del doble del récord anterior, registrado en septiembre de 2025 con $3,9 billones.

El dato marca un cambio en el humor del mercado. Mientras durante buena parte de 2025 la mayor parte del financiamiento se concentraba en instrumentos en pesos, en los últimos meses los inversores comenzaron a privilegiar activos que los protegen frente a una eventual aceleración del tipo de cambio oficial, que anunció el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando dijo que "en unos meses" el dólar cotizará en torno a los $1.800.

También coincide con la afirmación de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que en su encuentro con empresarios argentinos dijo que el dólar debería estar mas alto, como reveló en exclusiva LPO.

La situación contrasta con el mensaje que el propio Gobierno transmitía al comienzo de su programa económico. En febrero de 2025, luego de una licitación en la que el Tesoro ofreció un bono dólar linked con vencimiento en enero de 2026, el ministro Caputo, celebró que el instrumento prácticamente no hubiera tenido demanda. "Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda", escribió.

En julio, Economía colocó $8,1 billones en instrumentos atados al dólar oficial -entre bonos dólar linked y duales-, el mayor volumen desde el inicio de la gestión y más del doble del récord anterior, registrado en septiembre de 2025 con $3,9 billones.

El presidente Javier Milei reforzó aquella lectura con una respuesta que rápidamente se viralizó: "No apto para econochantas". Poco después, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, agregó: "Hoy ofrecimos dólar linked a enero 2026... y no vino casi nadie. Adjudicamos 80.000 palos pesos a devaluación +5%. Una cosa son los que opinan, otra el mercado".

Un año y medio después, ese mismo mercado parece haber cambiado de postura. Las colocaciones de deuda atada al dólar crecieron de manera sostenida durante 2026 hasta alcanzar en julio un máximo histórico. El informe que sigue la evolución de las licitaciones sostiene que el fenómeno responde a una mayor demanda de cobertura cambiaria y a un menor interés por los instrumentos tradicionales en pesos.

En paralelo, las expectativas del mercado también comenzaron a reflejar un sendero de depreciación más pronunciado para los próximos meses. Tanto las curvas de futuros como las proyecciones de distintas consultoras descuentan un deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial, lo que aumenta el atractivo de los bonos que ajustan por esa variable.

Tanto las curvas de futuros como las proyecciones de distintas consultoras descuentan un deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial, lo que aumenta el atractivo de los bonos que ajustan por esa variable.

Para el Gobierno, el esquema permite mantener el financiamiento en pesos sin generar una presión inmediata sobre las reservas o sobre el mercado cambiario. Sin embargo, la contracara es que crece la exposición del Estado a una eventual aceleración del dólar. Cuanto mayor sea la deuda indexada, mayor será también el costo financiero de cualquier corrección cambiaria.

La paradoja es evidente. En febrero de 2025 el oficialismo exhibía la escasa demanda por un bono dollar linked como una prueba de la confianza del mercado en su estrategia económica. Dieciocho meses después, el récord de colocaciones muestra exactamente lo contrario: para seguir financiando al Tesoro, los inversores vuelven a exigir una cobertura frente al riesgo cambiario. Esa transformación, más que cualquier declaración, refleja cómo cambió la percepción del mercado sobre el dólar.

Claves para el lector e inversor

¿Qué son los bonos Dólar Linked? Son títulos emitidos en pesos cuyo capital se ajusta según la evolución de la cotización oficial del dólar estadounidense.

¿Qué son los bonos Duales? Ofrecen al tenedor el rendimiento que resulte más elevado entre la inflación acumulada (CER) y la depreciación del tipo de cambio oficial.

Efecto en el mercado: La masiva suscripción demuestra que los inversores exigen coberturas cambiarias explícitas para refinanciar las obligaciones del Tesoro Nacional en moneda local.