Las asambleas barriales del Polo Obrero, el Partido Obrero de San Juan, el Frente de Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores junto a otras organizaciones sociales, ambientales y de izquierda, encabezaron este sábado una movilización denominada la "Marcha de la Bronca".

La columna de manifestantes se concentró en la Plaza España durante la tarde y recorrió las principales arterias del microcentro con el propósito de expresar su rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

La protesta local formó parte de un reclamo federal que tuvo réplicas en distintas ciudades del país, teniendo como epicentro la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria, estuvo dirigida de forma amplia a la clase trabajadora, familias, juventud, estudiantes, docentes y profesionales, buscando visibilizar el malestar social acumulado en los barrios.

El recorrido a pie inició desde el Centro Cívico y se desarrolló buena parte por Avenida Libertador San Martín hasta Calle Mendoza. Posteriormente, la columna se dirigió hacia la Plaza 25 de Mayo hasta culminar en la intersección de General Acha y Rivadavia.

En ese punto en común, ante el ingreso a la Peatonal Rivadavia, las banderas, pancartas y el grueso de manifestantes armaron un círculo para darle espacio a diferentes oradores que leyeron extenso documento, cuyo contenido fue discutido y consensuado previamente en las asambleas de todas las movilizaciones concretadas a lo largo de la jornada en el país.

Las consignas y los ejes del discurso condensó numerosas y diversas demandas sociales. Desde la inseguridad, pasando por la desocupación, el costo de los servicios públicos, las políticas de ajuste y desfinanciamiento estatal a la educación, a la salud y a la discapacidad, como también, la recuperación de puestos laborales de trabajadores fabriles y el derecho a un medio ambiente sano, el cuidado del agua frente a la megaminería; entre otros tópicos.

Entre los ejes principales los reclamos pasaron por:

Salarios y costo de vida: Las organizaciones denunciaron la existencia de salarios de miseria que resultan insuficientes para cubrir la canasta básica e hicieron hincapié en la necesidad de un haber que garantice el acceso completo a la canasta familiar.

Salud y educación pública: Alertaron sobre el desmantelamiento de la salud pública por la falta de presupuesto, insumos y atención, así como el abandono de la educación en escuelas sin recursos, exigiendo presupuesto suficiente para ambos sectores y la implementación plena de la Educación Sexual Integral (ESI).

Derechos de mujeres y diversidades: Advirtieron sobre el incremento de la violencia de género en un contexto signado por la falta de políticas reales de protección y la ausencia de partidas presupuestarias específicas.

Bienes naturales y territorio: Cuestionaron el avance del modelo extractivista y la entrega de recursos a empresas extranjeras, exigiendo la defensa irrestricta del patrimonio ambiental.

Plan de lucha y llamado a la huelga general: Se exigió a que las centrales sindicales (CGT y CTA) hagan una convocatoria inmediata a un paro nacional y un plan de lucha unificado para derrotar el programa económico del Gobierno.

Por otro lado, los oradores expresaron fuertes críticas por el apoyo de los los gobernadores provinciales de otros partidos que le aprueban leyes al oficialismo en el Parlamento.

Además, en el documento se exigió el no pago de la deuda externa con el FMI y los organismos multilaterales de crédito; el rechazo al RIGI y la defensa de políticas de género y discapacidad. También se repudió la injerencia del gobierno de Estados Unidos en América Latina y la denuncia al genocidio contra el pueblo palestino, exigiendo la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel.

Desde la organización remarcaron que esta movilización no constituyó una protesta aislada, sino una respuesta colectiva organizada de la comunidad sanjuanina frente al panorama socioeconómico actual.