El espacio de La Libertad Avanza en San Juan ya comenzó a delinear su estrategia de cara a las elecciones de 2027, con un objetivo claro: competir con fuerza en Chimbas. Así lo planteó el dirigente Esteban Elizondo, quien destacó el crecimiento sostenido del espacio en el departamento y el trabajo territorial que vienen desarrollando. “Nosotros venimos trabajando desde fines de 2022 con la idea de disputar la intendencia”, explicó Elizondo, al repasar los inicios del armado libertario en el distrito.

Según detalló el dirigente en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por Huarpe TV, el espacio mileista se fue consolidando en su presencia elección tras elección, logrando incluso representación en el Concejo y mejores resultados en cada instancia.

Uno de los puntos que remarcó es el desempeño electoral reciente. “Fuimos creciendo en votos y en el balotaje ganamos Chimbas. Hoy el nivel de aceptación es muy importante”, afirmó. En esa línea, sostuvo que en las últimas elecciones el espacio se posicionó como segunda fuerza en el departamento, superando al oficialismo provincial y quedando cerca del caudal obtenido por el exintendente Fabián Gramajo en su campaña a diputado nacional.

De cara a 2027, el dirigente planteó que el escenario electoral será determinante. “Si la elección se desdobla, la discusión va a ser 100% local y ahí vamos a tener que redoblar el trabajo territorial”, indicó. En ese sentido, anticipó que el espacio prepara un programa de gobierno que será presentado en los próximos meses.

Elizondo también dejó en claro cuál será el eje del discurso político: orden, transparencia y austeridad. “Si el vecino de Chimbas quiere más orden y cuentas claras, estoy seguro de que nos va a acompañar. Ya lo hizo”, expresó, en referencia al respaldo obtenido en las últimas elecciones.

En cuanto a su rol personal, evitó confirmar una candidatura. Recordó que en 2023 fue candidato a intendente en un escenario fragmentado, con más de 30 postulantes, donde obtuvo cerca de 850 votos. “Fue una elección muy particular, con muchísimos candidatos, pero nos sirvió para empezar a construir”, analizó.

De todos modos, aclaró que las definiciones de cara a 2027 serán colectivas. “No es una decisión personal, la va a tomar el partido”, sostuvo, aunque dejó entrever su interés en seguir participando activamente en la construcción del espacio.

“Me gusta estar en la cocina, pero también me gustaría devolver todo lo que aprendí”, agregó, dejando abierta la puerta a un posible rol más protagónico en el futuro.

Con este panorama, La Libertad Avanza busca consolidarse en Chimbas como una alternativa competitiva, apoyada en el crecimiento electoral reciente y en un trabajo territorial que apunta a fortalecerse en los próximos años.

Textuales

Esteban Elizondo / Dirigente de LLA