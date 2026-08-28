El Gobierno de Javier Milei celebró la aprobación de 67 pliegos judiciales en el Senado de la Nación y presentó la votación como un nuevo récord para su gestión. Los candidatos propuestos por el Ejecutivo recibieron el respaldo de los distintos bloques de la Cámara Alta, aunque hubo una excepción en una de las designaciones.

Desde la Oficina del Presidente destacaron que, con estas aprobaciones, la administración de Milei se convirtió en la gestión que más jueces logró designar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

El oficialismo puso el foco en el acuerdo político alcanzado en el Senado y valoró especialmente la tarea de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, a quien atribuyó las negociaciones con los diferentes espacios para reunir los votos necesarios.

También destacó la intervención del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en el proceso para avanzar con la cobertura de las vacantes que existen en la Justicia nacional.

La lectura del Gobierno fue que el resultado de la sesión demuestra que es posible construir consensos institucionales pese a las diferencias entre las distintas fuerzas políticas. En ese sentido, agradeció el acompañamiento de los senadores y sostuvo que el funcionamiento de la Justicia debe quedar por encima de las disputas partidarias.

La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y comenzó después de las 11. Además de los candidatos a ocupar cargos judiciales y del Ministerio Público, el Senado trató tratados internacionales y distintas iniciativas legislativas.

De los 67 pliegos aprobados, la mayoría obtuvo 66 votos afirmativos. La principal excepción fue la designación de Pablo Bertuzzi como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I.

El pliego de Bertuzzi consiguió 44 votos a favor y 23 en contra, en una votación que se diferenció del resto de los nombramientos. Durante el debate, el senador José Mayans había anticipado que el bloque Justicialista acompañaría los pliegos, pero que rechazaría específicamente esa candidatura.

De esta manera, el mileísmo convirtió la aprobación de los nombramientos en una de las principales señales políticas de la jornada y destacó el volumen de designaciones alcanzado durante el año, además del acuerdo que permitió avanzar con la cobertura de vacantes judiciales.