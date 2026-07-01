El momento del abrazo entre Milei y Adorni que marcó el cambio de Gabinete con Santilli

La ceremonia de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete dejó una postal que rápidamente se convirtió en el momento más comentado de la jornada. Tras prestar juramento en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Javier Milei llamó a Manuel Adorni para que se acercara al estrado y protagonizara un emotivo abrazo junto al flamante funcionario.

La escena reflejó el final de una etapa para Adorni, quien había presentado su renuncia días atrás. Visiblemente conmovido, el exjefe de Gabinete se fundió en un largo abrazo con Milei y luego con Diego Santilli, permaneciendo durante varios segundos apoyado sobre el hombro del Presidente.

El gesto fue seguido por un cerrado aplauso de todos los integrantes del Gabinete nacional y de los gobernadores presentes en la ceremonia, quienes acompañaron el momento de mayor carga emocional del acto.

La jura había sido breve y protocolar, pero el abrazo rompió el clima formal y dejó al descubierto el impacto que tuvo para Adorni el cierre de su ciclo dentro del Gobierno.

Una despedida cargada de emoción

Horas antes de la ceremonia, Adorni había regresado a la Casa Rosada para mantener una reunión privada con Santilli y avanzar con el traspaso formal de la Jefatura de Gabinete.

El encuentro se extendió durante aproximadamente una hora y sirvió para ordenar la transición antes del acto encabezado por el Presidente.

La ceremonia contó además con la presencia de varios gobernadores invitados por Santilli como señal del nuevo esquema político que buscará fortalecer el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias.

Entre los asistentes estuvieron Jorge Macri, Martín Llaryora, Alberto Weretilneck, Raúl Jalil, Leandro Zdero, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa y Carlos Sadir.

La salida de Adorni se produjo luego de que presentara su renuncia en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, el alejamiento respondió a "motivos personales", mientras que Santilli aseguró que encontró a su antecesor "anímicamente destruido".

Con el abrazo entre Milei, Adorni y Santilli concluyó oficialmente la transición en la Jefatura de Gabinete, aunque la investigación judicial que involucra al exfuncionario continuará su curso en los tribunales.