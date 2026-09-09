A casi dos semanas del devastador incendio que arrasó viviendas en Pocito, el Municipio continúa con la asistencia a las familias damnificadas y avanza ahora en una nueva etapa: la reconstrucción de los hogares afectados. Con el aporte de materiales y acompañamiento en las tareas, los vecinos que perdieron prácticamente todo comenzaron a levantar nuevamente sus casas.

Municipio y vecinos trabajan juntos para que las familias puedan volver a sus hogares.

Luego de las primeras acciones de emergencia, la limpieza de los terrenos y la remoción de escombros, los trabajos se concentran actualmente en recuperar las viviendas que sufrieron los daños más importantes por el avance de las llamas.

En distintos terrenos de la zona de calle Alfonso XIII ya comenzó el movimiento de materiales y las tareas para volver a levantar las estructuras. La asistencia municipal incluye elementos necesarios para la construcción, entre ellos ladrillos y ripio, destinados a las familias que deben reconstruir sus hogares.

La reconstrucción avanza con aportes municipales, provinciales y donaciones.

A ese acompañamiento del Municipio se sumó también la colaboración de vecinos y personas que se acercaron a ayudar con mano de obra, donaciones y distintas tareas en los terrenos afectados.

Uno de los damnificados es Maximiliano Carrión, quien perdió su vivienda y todas sus pertenencias durante el incendio. En los días posteriores al siniestro había dado a conocer la difícil situación de su familia y la necesidad de conseguir materiales para poder comenzar nuevamente.

El Municipio aportó materiales para comenzar a levantar nuevamente las casas.

Ahora, con los primeros trabajos de reconstrucción en marcha, Carrión destacó especialmente la asistencia que recibió por parte del Municipio de Pocito. “Yo soy una de las personas afectadas por el incendio. Perdí todo, no me quedó nada, y estoy acá viendo que los muchachos están colaborando. El Municipio nos ha mandado ladrillos, ripio y materiales”, contó.

El vecino también agradeció el acompañamiento de la comunidad, que desde los primeros días posteriores al incendio se movilizó para colaborar con las familias damnificadas.

“Estoy muy agradecido por la mano que nos están dando, no solamente el Municipio, sino también los vecinos y la gente que ha colaborado con todos nosotros. Estoy muy agradecido. Gracias de corazón”, expresó Carrión.

Los trabajos avanzan en los terrenos donde el fuego destruyó las viviendas.

Los trabajos continuarán en las viviendas que requieren una reconstrucción más profunda. En varios de los terrenos fue necesario retirar primero los restos de las estructuras dañadas y despejar el lugar para poder comenzar nuevamente con las obras.

De esta manera, la asistencia que comenzó inmediatamente después del incendio ingresó ahora en una etapa centrada en la reconstrucción. El objetivo es que las familias que perdieron sus viviendas puedan recuperar progresivamente sus hogares y dejar atrás las consecuencias del fuego que golpeó a la zona de Alfonso XIII.